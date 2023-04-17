الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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حياتنا

زينة تحن لـ أحمد عز.. أبو ولادي ومحدش يتدخل بينا (فيديو)

تزامنت تصريحات زينة مع مفاجاة كشفتها القضية بينهما حول أجر أحمد عز عن مسلسل أبو عمر المصري

كتب رفيف عبدالله
زينة تحن لـ أحمد عز.. أبو ولادي ومحدش يتدخل بينا (فيديو) watanserb.com
أحمد عز وزينة
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وطن- فاجأت الفنانة المصرية زينة، الجمهور بدفاعها المستميت عن الفنان المصري أحمد عز، رغم سنوات من الخلاف بسبب أبناءها الذين يرفض الأخير الاعتراف بهما.

“سأقف معه”

وقالت زينة خلال استضافتها ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس“:”محدش ليه إنه يتدخل ولا يتكلم في مشكلتي أنا وأحمد عز.. لأن في الآخر ما بينا ولاد وأي حد داخل بينا خارج في الاَخر”.

وتابعت زينة: “هيلف الزمن والمواقف.. وأنا لو وقعت في أزمة أكيد هيجي يقف معايا علشان ولادي.. وأنا لو لقيته في أزمة هكون أول واحدة تجري عليه”.

أحمد عز وزينة

ولمحت زينة إلى وجود تواصل بين أحمد عز وأبناءه التوأم عز الدين وزين الدين.. معقبة: “هو راجل كويس ومحترم ومتكفل بولاده وكويس جدا معاهم.. وياريت محدش يتكلم عن موضوعنا وهو شخصي وعيب حد يتكلم فيه واحنا الاتنين كويسين”.

لا للارتباط

كما وجهت الفنانة المصرية رسالة لمن يتحدث عن الأزمة بالقول: “لكل واحد وواحدة بيتكلموا علينا أنا وأبو ولادي أحمد عز بقولهم أنتم مين.. ملكوش دخل بيني وبين أبو ولادي”.

وتابعت: “إحنا حرين ناكل بعض هنتصالح نقطع بعض فيه بينا ولاد ملكوش دعوة.. هو راجل محترم وأنا ست محترمة ومحدش يتدخل في حياتنا”.

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وحول احتمالية زواجها مرة أخرى، أجابت زينة: “انا مش كارهة الجواز ولا الرجالة.. بس انا معنديش الرفاهية أني أحب وأخرج ومعنديش حاجة اديها لشخص لأني وقتي كله وحياتي منصبة علي عيالي وشغلي”.

وأردفت: “اللى هيجي لا هياخد اهتمام ولا حب ولا وقت فحرام أظلم واحد معايا”.

 

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وزادت: “جربت حظي في الخطوبة والجواز.. أنا بحب ولادي وأكيد كنت بحب أبوهم ومقدرش اقول غير كده علشان ولادي مش هيسامحوني..  وعلشان خاطر ولادي اعمل أي حاجة في العالم بس هما يأمروا”.

30 مليون جنيه

تزامناً مع تصريحات زينة، كشفت أوراق قضية الدعوى التي أقامتها ضد أحمد عز، بشأن نفقات أبنائهما عن تفاصيل الأجر الذي تقاضاه أحمد عز عن مشاركته ببطولة مسلسل أبو عمر المصري، الذي عرض في رمضان لعام 2018.

حيث بلغ عقد لأحمد عز في مسلسل أبو عمر المصري، مبلغ 30 مليون جنيه، حصل عليها الفنان في المسلسل الذي عرض في صيف رمضان عام 2018.

من جانبها أجلت الدائرة 15 بمحكمة أسرة مدينة نصر، دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد أحمد عز، عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه إلى جلسة 7 مايو المقبل.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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