الإثنين, أبريل 17, 2023
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رسميا.. العيد يوم الجمعة في السعودية وهذا ما كشفته فلكية جدة

تحديد موعد عيد الفطر أثار جدلا واسعا هذا العام لاختلاف آراء بعض الفلكيين وعلماء الدين بشأن رؤية الهلال واستطلاعه

كتب باسل النجار
العيد يوم الجمعة في السعودية watanserb.com
العيد يوم الجمعة في السعودية
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وطن- في إعلان سعودي شبه رسمي بأن أول أيام العيد في المملكة سيكون يوم، الجمعة 21 أبريل، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بيان “فلكية جدة” الذي أفاد بهذا الأمر.

الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية

وفي هذا السياق صرح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة وفق (واس)، بأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال، يوم الخميس، “يوم التحري” 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل 2023 عند الساعة 07:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة ، وذلك بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي.

وبالتالي سيكون يوم الجمعة القادم غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب فلكية جدة.

وأوضح أن الاقتران هو أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها ، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وقال “أبو زاهرة”: “ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (04) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (05) درجات وإضاءته (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد ( 24 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر شوال “فلكياً (حسابياً)”.

وأضاف “أما رؤية القمر بالعين المجردة أو أجهزة الرصد “غير ممكنة” (باستثناء كاميرا سي سي دي) وذلك بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ووجوده في وهج ضوء شمس الغروب ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق”.

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وأشار المهندس أبو زاهرة إلى أنه سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة “المحاق” وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.

وخلُص إلى القول:”ففي يوم الجمعة 21 ابريل 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:43 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (16) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (17) درجة وإضاءته (2.4 %). وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 08:05 مساءً بعد (1 ساعة و22 دقيقة) من غروب الشمس”.

الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية
الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية

جدل موعد العيد.. الجمعة أم السبت؟

وكانت موجة جدل واسعة شهدتها مواقع التواصل مؤخرا بشأن موعد عيد الفطر المبارك، والحسابات الفلكية التي قال البعض إنها ربما تتعارض مع الرؤية الشرعية هذا العام.

حيث ذهب البعض إلى أن أول أيام العيد سيكون، السبت 22 أبريل، لعدم التمكن من رؤية هلال شوال يوم الخميس المقبل، بينما علماء الفلك حددوا ظهور الهلال فلكيا مؤكدين أن سيولد يوم الخميس، وبناء عليه يكون العيد يوم، الجمعة 21 أبريل.

وكان “مركز الفلك الدولي” ذكر في بيان حديث له، أمس الأحد، أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يومَ الخميس 20 إبريل/نيسان 2023.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن رؤية الهلال يوم، الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة من أيّ مكان في العالم العربي والإسلامي.

كما لفت إلى أنّ رؤية الهلال يوم، الخميس، غير ممكنة أيضاً بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداءً من ليبيا، إلا أنّ الرؤية تبقى صعبة جداً وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية.

موضحاً أنّ اجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقّع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف سالفة الذكر.

وبالتالي الأصل في اعتماد رؤية الهلال شرطاً لبَدء الشهر أن يكون عيد الفطر يوم السبت 22 إبريل.

ولكن هل ما ذكر أعلاه يعني أنه لن يتقدم أحد بالشهادة مساء يوم الخميس؟

الجواب بحسب مدير مركز الفلك الدولي، أنه وباستقراء الماضي، وبمثل هذه الظروف، فإنّ بعض الأشخاص يتقدمون بالشهادة برؤية الهلال بمثل هذه الظروف وتقبل شهادتهم في بعض الدول.

وبالتالي من المتوقّع أن يكون العيد، يوم الجمعة، في العديد من دول العالم الإسلامي، ما لم يختلف هذا العام عن سابقه، يقول شوكت.

المصدروكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، مركز الفلك الدولي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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