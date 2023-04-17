الإثنين, أبريل 17, 2023
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حياتنا

ديفيد بيكهام عارٍ في خلفية صورة نشرتها زوجته وثقت فيها تمارينها الشاقة! (شاهد)

فيكتوريا بيكهام بدأت بعرض نظام التمرين الخاص بها للجماهير

كتب فهمي الورغمي
تمارين فكتوريا بيكهام watanserb.com
فكتوريا بيكهام
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وطن- أظهرت خلفية صورة نشرتها فكتوريا بيكهام زوجة اللاعب الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام ، زوجها عاريا على ما يبدو ، وهو يقوم بتمارين خاصة به.

وبحسب الصورة المنشورة ، فقد أشارت إليه نجمة سبايس جيرلز السابقة بسهم ، مضيفة اثنين من الرموز التعبيرية للوجه الضاحك.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن فيكتوريا بيكهام بدأت بعرض نظام التمرين الخاص بها للجماهير من خلال إظهار مرونتها المذهلة في ملابس الصالة الرياضية السوداء التي كشفت عن عضلات البطن.

تمارين فيكتوريا بيكهام
تمارين فيكتوريا بيكهام

وقامت فيكتوريا ، 48 عامًا ، بتمرين تمارين الإطالة حيث قامت بطي ساقها مرة أخرى على نفسها ، وكتبت: “أنا في مرحلة تدريب القوة الخاصة بي!”

فيكتوريا بيكهام تشرح تفاصيل تمريناتها

وأضافت: “قبل كل جلسة وبعدها ، من الضروري التحرك والتمدد. والتعافي مهم بقدر أهمية العمل نفسه!”

وأضافت مع صورة لها وهي تقوم بالضغط على مقعد: “أتابعها بجلستي التدريبية التي أغيرها من يوم لآخر للتركيز على مناطق مختلفة من الجسم.

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فيكتوريا بيكهام تشرح تفاصيل تمريناتها
فيكتوريا بيكهام تشرح تفاصيل تمريناتها

وتابعت: “اليوم أعمل على قوة الجزء العلوي من جسدي من خلال مجموعة من التمارين القائمة على المقاومة.”

اليوم أعمل على قوة الجزء العلوي من جسدي من خلال مجموعة من التمارين القائمة على المقاومة."
اليوم أعمل على قوة الجزء العلوي من جسدي من خلال مجموعة من التمارين القائمة على المقاومة.”

النظام الغذائي لفيكتوريا بيكهام

وكشفت عارضة الازياء أنها تحصل على وجبة تحتوي على بروتين مصل اللبن مع موزة وحفنة من المكسرات”.

فيكتوريا بيكهام وديفيد بيكهام
فيكتوريا بيكهام وديفيد بيكهام

وليست هذه هي المرة الأولى التي تلتقط فيها فيكتوريا لقطات لها وديفيد وهما يتدربان معًا ، حيث شاركا الشهر الماضي تمرينًا قاما به حيث حمل كل منهما ذراعي بعضهما البعض .

وأظهرتها صورة أخرى على جهاز الجري بينما كان ديفيد ، 47 عامًا ، يراقبها.

وعلقت فيكتوريا بيكهام على الصورة حينها مازحة: “بينما يعمل أحدنا بجد حقًا … الآخر يبدو رائعًا ولا يفعل الكثير”.

المصدرذا صن البريطانية ، ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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