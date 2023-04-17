ديفيد بيكهام عارٍ في خلفية صورة نشرتها زوجته وثقت فيها تمارينها الشاقة! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أظهرت خلفية صورة نشرتها فكتوريا بيكهام زوجة اللاعب الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام ، زوجها عاريا على ما يبدو ، وهو يقوم بتمارين خاصة به.

وبحسب الصورة المنشورة ، فقد أشارت إليه نجمة سبايس جيرلز السابقة بسهم ، مضيفة اثنين من الرموز التعبيرية للوجه الضاحك.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن فيكتوريا بيكهام بدأت بعرض نظام التمرين الخاص بها للجماهير من خلال إظهار مرونتها المذهلة في ملابس الصالة الرياضية السوداء التي كشفت عن عضلات البطن.

وقامت فيكتوريا ، 48 عامًا ، بتمرين تمارين الإطالة حيث قامت بطي ساقها مرة أخرى على نفسها ، وكتبت: “أنا في مرحلة تدريب القوة الخاصة بي!”

فيكتوريا بيكهام تشرح تفاصيل تمريناتها

وأضافت: “قبل كل جلسة وبعدها ، من الضروري التحرك والتمدد. والتعافي مهم بقدر أهمية العمل نفسه!”

وأضافت مع صورة لها وهي تقوم بالضغط على مقعد: “أتابعها بجلستي التدريبية التي أغيرها من يوم لآخر للتركيز على مناطق مختلفة من الجسم.

- Advertisement -

وتابعت: “اليوم أعمل على قوة الجزء العلوي من جسدي من خلال مجموعة من التمارين القائمة على المقاومة.”

النظام الغذائي لفيكتوريا بيكهام

وكشفت عارضة الازياء أنها تحصل على وجبة تحتوي على بروتين مصل اللبن مع موزة وحفنة من المكسرات”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تلتقط فيها فيكتوريا لقطات لها وديفيد وهما يتدربان معًا ، حيث شاركا الشهر الماضي تمرينًا قاما به حيث حمل كل منهما ذراعي بعضهما البعض .

وأظهرتها صورة أخرى على جهاز الجري بينما كان ديفيد ، 47 عامًا ، يراقبها.

وعلقت فيكتوريا بيكهام على الصورة حينها مازحة: “بينما يعمل أحدنا بجد حقًا … الآخر يبدو رائعًا ولا يفعل الكثير”.