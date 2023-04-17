الإثنين, أبريل 17, 2023
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حميدتي يفر من مخبئه هارباً بدون زيه العسكري قبل وصول الجيش السوداني إليه! (شاهد)

يشهد السودان منذ الساعات الأولى من صباح السبت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

كتب سالم حنفي
هروب حميدتي watanserb.com
قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التداول الاجتماعي صورةً للزيّ العسكري لقائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أيدي أفراد من الجيش السوداني، عقب مهاجمة المكان الذي كان يتحصّن فيه الأخير.

ووفقاً للصورة المتداوَلة التي رصدتها “وطن“، فقد ظهر عدد من الجنود التابعين للجيش السوداني الذي يقاتلون تحت إمرة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ممسكين بأيديهم بالبدلة العسكرية الخاصة بـ”حميدتي“، التي تركها وراءه قبل فراره.

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي

وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأحد، هروب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من مخبئه بعد انسحاب طاقم حراسته وجنوده المكلّفين بتأمينه.

وأفاد الجيش في بيان له نقلته وكالة “الأناضول“، بـ”هروب قائد المليشيا المتمردة حميدتي من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه”، دون الإشارة إلى مكان المخبأ أو جهة الهروب.

وتتضارب الأنباء بين إحكام السيطرة والنفوذ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أرض الواقع، في ظلّ غياب معلومات مؤكدة من الجانبين.

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ويشهد السودان، منذ الساعات الأولى من صباح السبت، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني ومجموعة شبه عسكرية قوية هي قوات الدعم السريع.

سبب اندلاع الاشتباكات

وتصاعدت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأيام الأخيرة بسبب الخلافات المتعلقة بدمج قوات الدعم السريع في الجيش، والخلافات حول السلطة التي ينبغي لها أن تُشرف على العملية.

وأجبر الصراع على السلطة مرتين على تأخير توقيع الاتفاقية المدعومة دوليًا، والتي كان من المقرر أصلاً عقدها في 1 أبريل.

سبب دعم “حميدتي” لاتفاقية توحيد القوات المسلحة

ويُعتقد أنّ الصفقة كانت لصالح حميدتي، وهو أحد الأسباب التي جعلت رئيس قوات الدعم السريع يدعمها علنًا، حيث مسودة الاتفاقية النهائية التي اطّلع عليها “موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إلى دمج القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع -بالإضافة إلى حركات التمرد السابقة- ليتمّ الاتفاق عليها في غضون 10 سنوات.

حميدتي يتعهّد بتقديم البرهان للعدالة

وكان “حميدتي“، قد أكد، السبت، أنه من الصعب تحديد موعد انتهاء “المعركة” بين قواته والجيش السوداني، واصفاً البرهان بـ”المجرم”، وأنه “مختبئ وسيقدّمه وأعوانه إلى العدالة”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، أنّ الاشتباكات بين الجيش وقوات “الدعم السريع” أودت بحياة 56 مدنياً، وأصابت 595 آخرين بينهم جنود.

ويأتي هذا كلّه في وقتٍ أعلنت فيه قوات الدعم السريع عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، عن القبض على مدير معهد الاستخبارات العسكرية، ونشر مقطع فيديو يوثّق الواقعة.

كما أعلنت قوات الدعم السريع عن استسلام مدير دائرة القضاء العسكري.

المصدرالأناضول + ميدل إيست آي + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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