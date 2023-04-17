حرب البرهان وحميدتي.. فيديو مرعب لنيران كثيفة تلتهم مبنى القيادة العامة للجيش السوداني

وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بالمرعب، يوثّق لحظة اندلاع نيران كثيفة في مقر القيادة العامة للجيش السوداني على وقع الاشتباكات الحامية التي تجمع بين قوات الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وأظهر الفيديو، اندلاع ألسنة اللهب التي التهمت مقر القيادة العامة بشكل كامل، وشوهدت أجزاء من المبنى تنهار من جراء النيران.

🎖️ السودان : لحظة احتراق مقر القيادة العامة فجر اليوم pic.twitter.com/qEgyChmsuY — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) April 16, 2023

أهمية إستراتيجية لمقر القيادة العامة

ومنذ اندلاع الاقتتال في السودان، اشتدت وتيرة الاشتباكات في محيط مقرّ القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، وسط مساعٍ من كلّ طرف لبسط سيطرته على المنطقة، نظراً لموقعها الإستراتيجي ووجود معظم المؤسسات الأمنية هناك.

وحتى صباح الاثنين، تواصلت الاشتباكات العنيفة وتبادل إطلاق النار في محيط مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لليوم الثالث على التوالي منذ أن اندلع الاقتتال يوم السبت الماضي، وسُمع دويّ الانفجارات في معظم أرجاء الخرطوم.

ونقلت قناة العربية عن مصادر (لم تسمِّها)، إن هناك تحليقاً مكثّفاً من الطيران الحربي السوداني في سماء العاصمة الخرطوم، فيما هزّ انفجار قوي المنطقة في محيط المطار بجنوب غرب العاصمة.

يأتي هذا فيما دوّت انفجارات قوية في محيط مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة، مع ارتفاع حصيلة القتلى من المدنيين إلى 97 قتيلاً منذ اندلاع الاشتباكات، بحسب نقابة الأطباء السودانية.

قوات الدعم السريع تتباهى بانتصاراتها

وقالت قوات الدعم السريع، إنها أسقطت طائرة مقاتلة وبسطت سيطرتها على مطار مروي، فيما تناقلت أنباء عن حشد للقوات من طرفي الصراع في محيط التلفزيون بالخرطوم، في مشهدٍ ضبابي لا يؤكّد أو ينفي سيطرة أحد الطرفين على الأوضاع هناك.

كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، أنها ماضية في طريقها لحسم ما سمّتها “معركة الشعب” مع مَن وصفتهم بـ”أذيال النظام البائد وكتائب الظل والمجاهدين التي تختبئ خلف طغمة انقلابية من قيادات القوات المسلحة”.

وتحدّثت عن أنها حققت انتصارات وصفتها بالكاسحة عقب المعارك التي خاضتها يومي السبت والأحد، وسيطرت على مقر القوات البرية وبرج وزارة الدفاع والقصر الجمهوري ومحيطه، إضافة للسيطرة على رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور، والاستيلاء على عتادها وآلياتها العسكرية، فضلاً عن الاستيلاء على أكثر من 200 دبابة، وإسقاط ثلاث طائرات مقاتلة، وأشارت إلى أنه تمّ أسر وانضمام العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة.

الجيش السوداني ينفي الرواية

في المقابل، قال الجيش السوداني، إن بيان الدعم السريع مليء بالأكاذيب، نافيا أن تكون قواتهم دخلت إلى وزارة الدفاع أو سيطرت على مقر القوات البرية.

وقال الجيش الذي يقوده البرهان، إنه لا توجد أي سيطرة لقوات الدعم السريع على دبابات الجيش، ولم يتمّ إسقاط طائرات مقاتلة.

اقتتال عسكري في السودان

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد، التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة.

وبدأت قوات الدعم السريع في إعادة انتشار وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى، وسْط محادثات الشهر الماضي بشأن اندماجها في الجيش بموجب خطة انتقالية تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وتصاعد الموقف بعد نشر بعض أفراد قوات الدعم السريع بالقرب من مطار عسكري كبير في مدينة مروي الشمالية يوم، الأربعاء، مما دفع الجيش إلى إصدار بيان يقول إنّ التحركات غير قانونية.