الرئيسيةالهدهدحرب البرهان وحميدتي.. فيديو مرعب لنيران كثيفة تلتهم مبنى القيادة العامة للجيش...
الهدهد

حرب البرهان وحميدتي.. فيديو مرعب لنيران كثيفة تلتهم مبنى القيادة العامة للجيش السوداني

منذ اندلاع الاقتتال اشتدّت وتيرة الاشتباكات في محيط مقر القيادة العامة وسط مساعٍ من كل طرف لبسط سيطرته على المنطقة نظراً لموقعها الإستراتيجي ووجود معظم المؤسسات الأمنية هناك

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حرب البرهان وحميدتي نيران في مقر القيادة العامة للجيش السوداني watanserb.com
الاشتباكات في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني

وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بالمرعب، يوثّق لحظة اندلاع نيران كثيفة في مقر القيادة العامة للجيش السوداني على وقع الاشتباكات الحامية التي تجمع بين قوات الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وأظهر الفيديو، اندلاع ألسنة اللهب التي التهمت مقر القيادة العامة بشكل كامل، وشوهدت أجزاء من المبنى تنهار من جراء النيران.

أهمية إستراتيجية لمقر القيادة العامة

ومنذ اندلاع الاقتتال في السودان، اشتدت وتيرة الاشتباكات في محيط مقرّ القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، وسط مساعٍ من كلّ طرف لبسط سيطرته على المنطقة، نظراً لموقعها الإستراتيجي ووجود معظم المؤسسات الأمنية هناك.

وحتى صباح الاثنين، تواصلت الاشتباكات العنيفة وتبادل إطلاق النار في محيط مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لليوم الثالث على التوالي منذ أن اندلع الاقتتال يوم السبت الماضي، وسُمع دويّ الانفجارات في معظم أرجاء الخرطوم.

ونقلت قناة العربية عن مصادر (لم تسمِّها)، إن هناك تحليقاً مكثّفاً من الطيران الحربي السوداني في سماء العاصمة الخرطوم، فيما هزّ انفجار قوي المنطقة في محيط المطار بجنوب غرب العاصمة.

يأتي هذا فيما دوّت انفجارات قوية في محيط مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة، مع ارتفاع حصيلة القتلى من المدنيين إلى 97 قتيلاً منذ اندلاع الاشتباكات، بحسب نقابة الأطباء السودانية.

قوات الدعم السريع تتباهى بانتصاراتها

وقالت قوات الدعم السريع، إنها أسقطت طائرة مقاتلة وبسطت سيطرتها على مطار مروي، فيما تناقلت أنباء عن حشد للقوات من طرفي الصراع في محيط التلفزيون بالخرطوم، في مشهدٍ ضبابي لا يؤكّد أو ينفي سيطرة أحد الطرفين على الأوضاع هناك.

كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، أنها ماضية في طريقها لحسم ما سمّتها “معركة الشعب” مع مَن وصفتهم بـ”أذيال النظام البائد وكتائب الظل والمجاهدين التي تختبئ خلف طغمة انقلابية من قيادات القوات المسلحة”.

وتحدّثت عن أنها حققت انتصارات وصفتها بالكاسحة عقب المعارك التي خاضتها يومي السبت والأحد، وسيطرت على مقر القوات البرية وبرج وزارة الدفاع والقصر الجمهوري ومحيطه، إضافة للسيطرة على رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور، والاستيلاء على عتادها وآلياتها العسكرية، فضلاً عن الاستيلاء على أكثر من 200 دبابة، وإسقاط ثلاث طائرات مقاتلة، وأشارت إلى أنه تمّ أسر وانضمام العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة.

الجيش السوداني ينفي الرواية

في المقابل، قال الجيش السوداني، إن بيان الدعم السريع مليء بالأكاذيب، نافيا أن تكون قواتهم دخلت إلى وزارة الدفاع أو سيطرت على مقر القوات البرية.

وقال الجيش الذي يقوده البرهان، إنه لا توجد أي سيطرة لقوات الدعم السريع على دبابات الجيش، ولم يتمّ إسقاط طائرات مقاتلة.

اقتتال عسكري في السودان

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد، التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة.

وبدأت قوات الدعم السريع في إعادة انتشار وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى، وسْط محادثات الشهر الماضي بشأن اندماجها في الجيش بموجب خطة انتقالية تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وتصاعد الموقف بعد نشر بعض أفراد قوات الدعم السريع بالقرب من مطار عسكري كبير في مدينة مروي الشمالية يوم، الأربعاء، مما دفع الجيش إلى إصدار بيان يقول إنّ التحركات غير قانونية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

رسميا.. العيد يوم الجمعة في السعودية وهذا ما كشفته فلكية جدة

حياتنا

ليوناردو دي كابريو في لقطات حميمية مع إرينا شايك عشيقة كريستيانو رونالدو السابقة (شاهد)

الهدهد

رجل يرسل قنبلة إلى صديقته السابقة كهدية زفاف وما حدث للعريس صادم!

الهدهد

شبان عراقيون يقتحمون مسجد أبي حنيفة النعمان ويكيلون اللعنات للخليفة عمر بن الخطاب! (شاهد)

حياتنا

ديفيد بيكهام عارياً في خلفية صورة نشرتها زوجته وثقت فيها تمارينها الشاقة! (شاهد)

حياتنا

لماذا يضع الكثير من الناس ورق الغار تحت وسادتهم؟

الهدهد

مقاطع تقشعر لها الأبدان.. الشرطة الفرنسية تسحل الفتيات وتعتدي عليهن بوحشية

حياتنا

جزائريون يؤدبون المغربية أسماء لمنور بعد تصريحاتها حولهم! (فيديو)

حياتنا

5 فوائد صحية للمشي في المساء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

رسميا.. العيد يوم الجمعة في السعودية وهذا ما كشفته فلكية جدة

ليوناردو دي كابريو في لقطات حميمية مع إرينا شايك عشيقة كريستيانو رونالدو السابقة (شاهد)

رجل يرسل قنبلة إلى صديقته السابقة كهدية زفاف وما حدث للعريس صادم!

شبان عراقيون يقتحمون مسجد أبي حنيفة النعمان ويكيلون اللعنات للخليفة عمر بن الخطاب! (شاهد)

ديفيد بيكهام عارياً في خلفية صورة نشرتها زوجته وثقت فيها تمارينها الشاقة! (شاهد)

لماذا يضع الكثير من الناس ورق الغار تحت وسادتهم؟

مقاطع تقشعر لها الأبدان.. الشرطة الفرنسية تسحل الفتيات وتعتدي عليهن بوحشية

جزائريون يؤدبون المغربية أسماء لمنور بعد تصريحاتها حولهم! (فيديو)

5 فوائد صحية للمشي في المساء

سميرة مارش المرأة المفخخة.. قصة أسيرة يمنية أثار الإفراج عنها عاصفة غضب

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©