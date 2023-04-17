الإثنين, أبريل 17, 2023
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حياتنا

جورجينا تعرض مؤخرتها بطريقة مثيرة في صور غاب عنها رونالدو! (شاهد)

ادّت جورجينا بعض حركات "اليوغا"، لكنّها اثارت جدلاً باستعراض مؤخرتها بطريقة جريئة، في بعض الصور التي نشرتها عبر "انستغرام"، الأمر الذي رآه متابعون متعمداً من قبلها .

كتب أنس السالم
جورجينا watanserb.com
جورجينا
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وطن – في أحدث ظهور لها، نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز شريكة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ألبوم صور جديد .

جورجينا تعرض مؤخرتها بطريقة مثيرة

وظهرت جورجينا رفقة أطفال رونالدو قرب نهر لم يتسنَ معرفة مكانه، ولم تُشر عارضة الأزياء إليه، فيما دارت نقاشات بين المعلقين إن كانت الصور التقطت في السعودية أم لا.

جورجينا
جورجينا

وادّت جورجينا بعض حركات “اليوغا”، لكنّها اثارت جدلاً باستعراض مؤخرتها بطريقة جريئة، في بعض الصور التي نشرتها عبر “انستغرام“، الأمر الذي رآه متابعون متعمداً من قبلها .

جورجينا رودريغز
جورجينا رودريغز

صور مثيرة لجورجينا على متن يخت رونالدو 

استعرضت جورجينا رودريغيز، مؤخراً، مجموعةً من الصور توثّق فيها شراءهما ليخت فاخر.

وتعود الصور التي نشرتها العارضة على حسابها الرسميّ في انستغرام، للعام الماضي 2020، وقت شرائها ورونالدو لليخت، وقالت إنّ الصور التُقطت في صيف ذلك العام عندما ذهبا لشراء اليخت.

 

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وتضمّنت الصور التي نشرتها جورجينا، واحدةً لها وهي تقف وراء رونالدو أمام اليخت. وفي صورة رومانسية أخرى، نشاهد عارضة الأزياء تقبّل شريكها رونالدو على متن اليخت.

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جورجينا تقبل رونالدو على متن اليخت
جورجينا تقبل رونالدو على متن اليخت

ومعروفٌ أنّه إلى جانب هذا اليخت وغيره، لدى كريستيانو رونالدو أسطول سيارات فاخرة، إذ استعرض قبل أيام إحدى تلك السيارات من طراز “بوجاتي شينتوديتشي” بقيمة 8.8 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من 10 موديلات فقط حول العالم.

جورجينا تعامل أصدقاءها بطريقة لا تصدّق تثير غضب رونالدو!

تلقّت العارضة انتقاداتٍ قاسية لسلوكها مع أصدقائها، وأطلق  ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عليها، صفات مثل الأنانية، ووصفوها بأنها تفتقر إلى التواضع بسبب الطريقة التي تتصرف بها.

لم يتغاضَ المشاهدون عن الإهانات التي تلقَّتها صديقات “روديغيز” منها، في أثناء مشاهدة برنامج الواقع الخاص بها على “نتفليكس”.

أول تلك المواقف، عندما طلبت إحداهن ارتداء أحذية جديدة تماماً، وطلبت من جـورجينا منحها إياهم.

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جورجينا ورونالدو

المثير للدهشة أنّ عارضة الأزياء وافقت دون تردد قائلةً: “سأمنحك أحذيتي القديمة، كنت حاملًا وأصبت بداء الفيل”.

لكن تلك الإهانات مستمرة. حيث تستعرض “رودريغز” للفتيات حقيبة هيرميس الجديدة التي وصلت، ودون تردد، تقول لهن: “لا تلمسوها بأيديكم، خذوها بهذه”، وتلفّ المقبض بكيس القماش الذي جاءت به الحقيبة.

هذه المواقف، على ما يبدو، لا ترضي كريستيانو رونالدو على الإطلاق. وهي تسبّب انطلاق الشائعات عن الانفصال، بحسب صحيفة “ماركا“.

ورد أنّ كريستيانو رونالدو عبّر عن استيائه مما فعلته شريكته، ويشعر باشمئزاز من تصرّفها. واصفاً إياها بأنّ اهتماماتها أصبحت “متمحورة حول الذات”.

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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