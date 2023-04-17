الإثنين, أبريل 17, 2023
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جزائريون يؤدبون المغربية أسماء لمنور بعد تصريحاتها حولهم! (فيديو)

شددت لمنور على أنها لن تحيي أيّ حفل في الجزائر لكنها تُهدي أغانيها للشعب الجزائري

كتب رفيف عبدالله
جزائريون يؤدبون المغربية أسماء لمنور بعد تصريحاتها حول بلدهم! (فيديو) watanserb.com
أسماء لمنور
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وطن– تعرّضت الفنانة المغربية أسماء لمنور، لهجوم وانتقادات من بعض الناشطين، بعدما أعلنت رفضها صراحةً للغناء في الجزائر.

حكام الجزائر

وقالت أسماء لمنور خلال استضافتها في برنامج “مراحل” الذي يقدّمه علي العلياني على قناة “إس بي سي”: “صراحة لن أحيي حفلاً في الجزائر في الوقت الحالي.. وآمل أن يصلح الله الحال”.

وبرّرت لمنور قرارها، قائلة: “السبب تصرفات حكام الجزائر الذين يعادون المغرب.. رغم أن المغرب مد يد الصلح أكثر من مرة.. لكن تعنت النظام العسكري الجزائري الحاكم وتصرفاته فرّق بين الشعبيين”.

وتابعت الفنانة المغربية: “من أكبر حدّاً في المغرب لأصغر حداً مسالمين.. احنا ناس مسالمين، لكن قوبل مد اليد الصلح والمحبة بأشياء صراحة ما لها طعم”.

تجاوزات

وأشارت لمنور أنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بالجزائر، معربةً عن احترامها للبلد.

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واستنكرت أسما التجاوزات العديدة حسب تعبيرها، والتي كان آخرها طرد أحد الموظفين في الإذاعة بسبب بثّ أغنيتها.

وشدّدت لمنور أنها لن تحيي أي حفل في الجزائر، لكنها تهدي أغانيها للشعب الجزائري.

هجوم جزائري

وتعرّضت أسماء لمنور لهجوم من بعضهم، فكتب ناشط: “علي العلياني يسأل (لو اتتك فرصة للغناء في الجزائر..هل ستقبلين أو لا؟!!) والسيدة المحترمة تجيب بالنفي.. وكأن هنالك فرصة أو ربع فرصة حتى!! اصلا لا أحد يفكر باستضافتك.. ليس بسبب الخلاف السياسي بين البلدين ولكن لأنك واحدة من المتورطين في سرقة التراث الجزائري والسطو عليه”.

وكتبت أخرى: “جزائر كبيرة انك تذكرها مع نكرة معروفة في بلدها فقط.. وتسرق التراث الجزائري”.

بينما هاجم متابع علي العلياني شخصياً، وقال: “بعيدًا عن عدم ذكاء أسماء المنور كفاية كي تتهرب من السؤال وتسجل موقفًا سياسيًا.. لكن من السخافة وعدم المهنية أن يسأل المذيع سؤالاً عن أزمة سياسية بين بلدين، حتى يسحب جوابًا أقرب للإكراه.. فيجاوب الضيف مضطرًا للاصطفاف مع بلاده عوضًا عن ترك السياسية لأهلها.. طفولي جدًا هذا العلياني!”

وكتبت متابعة: “إنشالله عمرك ما تجي ولا يشرفنا انك تجي لبلادنا”.

وقال آخر: “يعني الجزايريين راح يسيبو نانسي عجرم و نجوى كرم و كاظم الساهر و ناصيف زيتون و يقدمو دعوة لهيدي ؟و الله ما في جزائري سامع فيها أصلا”.

نجمة المغرب الأولى

في سياق آخر، كشفت أسما لمنور أنها تعدّ نجمة المغرب الأولى، مشيرة إلى أن الفنان سعد لمجرد بدوره يحتل المركز الأول فنيًا بين النجوم الشباب بالمغرب.. يليه حاتم عمور، ثم الدوزي وأخيراً أحمد شوقي.

وعلى مستوى الفنانين العرب، قالت لمنور إنّ صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري أكثر مَن يُطربها.

وتابعت: “الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الصوت الأقرب لي.. وفؤاد عبد الواحد من الأصوات المهمة كخامة وكغناء اليوم.. لكن عايض الأقرب ليكون نجم الخليج الأول في المستقبل”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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