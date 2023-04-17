تشكيلة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مباراة العودة الحاسمة أمام منافسه المستضيف بايرن ميونخ، الأربعاء، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره البايرن على ميدان الأخير “أليانز أرينا”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

كما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة. عند الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وسيعلق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. المعلق الجزائري حفيظ دراجي، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستبث وقائع أحداث المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، على قناة (bein sport 1) المشفرة على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بتشكيلة أساسية قوية أمام منافسه بايرن ميونخ، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

دفاع التشكيلة: لابورتي، وولكر، روين دياس، جون ستونز.

الاستعداد لمواجهة العودة أمام بايرن ميونخ 👀#السيتي pic.twitter.com/s5ZRvKwtWR — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 17, 2023

خط الوسط: برناردو سيلفا، كاسانتي، كيفين دي بروين.

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز، جاك غريليش (جوليان ألفاريز).

ومن الجدير بالذكر، بأن مانشستر سيتي قد حقق الفوز النظيف في مباراة الذهاب الماضية من منافسات الجولة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا على بايرن ميونخ بثلاثية دون مقابل.