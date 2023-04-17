الإثنين, أبريل 17, 2023
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تشبث برأسه وسحبه للقاع.. أخطبوط عملاق يهاجم غواصا في مشهد مرعب

كان الغواصان مايكل ماركوت وستيوارت سيلدون يلقيان نظرة فاحصة على الحياة البحرية، في مياه كولومبيا البريطانية عندما ظهر الأخطبوط أمامهما

كتب خالد الأحمد
أخطبوط عملاق يهاجم غواصا watanserb.com
أخطبوط عملاق يهاجم غواصا
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وطن- وثق مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي لحظة مرعبة، لانقضاض أخطبوط عملاق يدعى “لاري” على غواص وتشبث برأسه ورقبته وقام بسحبه إلى عمق 40 قدماً تحت الماء.

أخطبوط يهاجم غواص في الأعماق

ووفق تقرير لموقع “nybreaking” كان الغواصان مايكل ماركوت وستيوارت سيلدون، يلقيان نظرة فاحصة على الحياة البحرية، ويبحثان عن أخطبوط في مياه كولومبيا البريطانية في، أكتوبر الماضي، عندما صادفا مخلوقاً برتقالياً ذو ثمانية أرجل.

وبحسب التقرير الذي كتبته “فانيسا سيرنا”، قام الأخطبوط المسمى “لاري” بلف جسده حول عنق “ستيوارت” وجذعه قبل أن يشق طريقه إلى معدات الكاميرا الخاصة بالغواص.

وأحضر الغواصون معدات الكاميرا المقاومة للماء وقاموا بالتصوير لحظة عثورهم على المخلوق ذو الثمانية أرجل.

وأظهرت اللقطات لحظة قيام الأخطبوط المخيف بخنق الغواص المحترف على عمق 40 قدما.

ووصف “ماركوت” ما حدث لصديقه: “نظرت باتجاه صديقي فرأيته يقف وعلامات الارتباك على وجهه”.

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أخطبوط يهاجم غواص في الأعماق
أخطبوط يهاجم غواص في الأعماق

الكاميرات وثقت المشهد المخيف تحت الماء

وتذكر ماركوت كيف أنه سرعان ما أمسك بكاميرا GoPro ومشى يصور الأخطبوط الذي يلتف حول ستيوارت.

لكن في غضون ثوان ، شعر الأخطبوط بالملل واتجه نحو ماركوت.

وكتب ماركوت: “بينما كنت أصور الحركة المهيبة لهذا الوحش الجميل ، بدأ يهتم بكامرتي الخاصة ، لقد حاول انتزاعها من يدي”. و شعر الأخطبوط بالملل بعد ثوان وسبح بعيدًا.

وماركوت هو صاحب شركة “ويتروك” الخاصة بصيد الأسماك والرحلات الكندية. ولديه خبرة واسعة في الغوص ويوثق بانتظام حلات غوصه، ويشارك آخر لقطاته المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أخطبوط يهاجم غواص في الأعماق
أخطبوط يهاجم غواص في الأعماق
المصدرتويتر، موقع nybreaking، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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