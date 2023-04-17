تشبث برأسه وسحبه للقاع.. أخطبوط عملاق يهاجم غواصا في مشهد مرعب

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وطن- وثق مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي لحظة مرعبة، لانقضاض أخطبوط عملاق يدعى “لاري” على غواص وتشبث برأسه ورقبته وقام بسحبه إلى عمق 40 قدماً تحت الماء.

أخطبوط يهاجم غواص في الأعماق

ووفق تقرير لموقع “nybreaking” كان الغواصان مايكل ماركوت وستيوارت سيلدون، يلقيان نظرة فاحصة على الحياة البحرية، ويبحثان عن أخطبوط في مياه كولومبيا البريطانية في، أكتوبر الماضي، عندما صادفا مخلوقاً برتقالياً ذو ثمانية أرجل.

وبحسب التقرير الذي كتبته “فانيسا سيرنا”، قام الأخطبوط المسمى “لاري” بلف جسده حول عنق “ستيوارت” وجذعه قبل أن يشق طريقه إلى معدات الكاميرا الخاصة بالغواص.

وأحضر الغواصون معدات الكاميرا المقاومة للماء وقاموا بالتصوير لحظة عثورهم على المخلوق ذو الثمانية أرجل.

وأظهرت اللقطات لحظة قيام الأخطبوط المخيف بخنق الغواص المحترف على عمق 40 قدما.

ووصف “ماركوت” ما حدث لصديقه: “نظرت باتجاه صديقي فرأيته يقف وعلامات الارتباك على وجهه”.

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الكاميرات وثقت المشهد المخيف تحت الماء

وتذكر ماركوت كيف أنه سرعان ما أمسك بكاميرا GoPro ومشى يصور الأخطبوط الذي يلتف حول ستيوارت.

لكن في غضون ثوان ، شعر الأخطبوط بالملل واتجه نحو ماركوت.

وكتب ماركوت: “بينما كنت أصور الحركة المهيبة لهذا الوحش الجميل ، بدأ يهتم بكامرتي الخاصة ، لقد حاول انتزاعها من يدي”. و شعر الأخطبوط بالملل بعد ثوان وسبح بعيدًا.

وماركوت هو صاحب شركة “ويتروك” الخاصة بصيد الأسماك والرحلات الكندية. ولديه خبرة واسعة في الغوص ويوثق بانتظام حلات غوصه، ويشارك آخر لقطاته المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.