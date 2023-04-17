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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد تعثر برشلونة بالتعادل أمام خيتافي

منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023
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وطن- يُواصل فريق برشلونة الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023، رغم تعثّره بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام خيتافي، مع نهاية منافسات الجولة الـ29.

وفشل برشلونة (البلوغرانا) المتصدّر في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإسباني (الليغا) لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ التعادل الثاني أمام خيتافي.

مباراة برشلونة ضد خيتافي

وتفوّق فريق برشلونة في مباراته الماضية أمام خيتافي على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة رغم تعادله، حيث وصل عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 67%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس خيتافي إلى 5 تسديدات في المباراة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 33%.

كما يتصدر برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وحيداً، بفارق 11 نقطة عن الوصيف وحامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة للموسم الحالي.

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الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء ترتيب الدوري الإسباني الممتاز مع قرب نهاية الجولة الـ29، كما يلي:

برشلونة 73 نقطة.

ريال مدريد 62 نقطة.

أتلتيكو مدريد 60 نقطة.

ريال سوسيداد 51 نقطة.

ريال بيتيس 48 نقطة.

فياريال 47 نقطة.

أتلتيك بيلباو 43 نقطة.

رايو فاليكانو 40 نقطة.

غيرونا 38 نقطة.

أوساسونا 38 نقطة.

سلتا فيغو 36 نقطة.

إشبيلية 35 نقطة.

مايوركا 34 نقطة.

بلد الوليد 32 نقطة.

خيتافي 31 نقطة.

قادش 31 نقطة.

ألمرية 30 نقطة.

برشلونة وخيتافي
برشلونة وخيتافي

فالنسيا 27 نقطة.

إسبانيول 27 نقطة.

إلتشيه 13 نقطة.

وستنطلق منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني الممتاز، الجمعة، بمواجهة إسبانيول وقادش، كما ستنتهي الأحد، بمواجهة فياريال أمام إشبيلية.

المصدروطن + برشلونة تويتر + الدوري الإسباني تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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