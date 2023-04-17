الإثنين, أبريل 17, 2023
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العيد يوم الجمعة.. الفلكي السعودي خالد الزعاق يؤكد بالأدلة (فيديو)

اعتمد الدكتور خالد الزعاق في رأيه على تحولات الطقس والمناخ وهي طريقته المعتادة في التنبؤ والتوقعات

كتب خالد الأحمد
العيد يوم الجمعة watanserb.com
العيد يوم الجمعة
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وطن- توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد السعودي، أن يكون أول أيام عيد الفطر هو، يوم الجمعة 21 أبريل، حاسماً الآراء الأخرى التي توقعت أن يكون العيد، يوم السبت 22 ابريل، معتمداً على تحولات الطقس والمناخ وهي طريقته المعتادة في التنبؤ والتوقعات.

خالد الزعاق: الجمعة أول أيام عيد الفطر

وقال خالد الزعاق، في فيديو منشور على تطبيق “تيك توك”: “إن الجو البارد القارص انتهى وآخر موجات البرد تلك التي جاءت قبل ثلاث أيام، وانفكت هذه الموجة ليلة الثلاثاء.”

وتابع:”ويتوقع أن يكون اليوم “الاثنين” أفضل من البارحة، بينما هذه الليلة أبرد من القادمة.”

واستدرك الزعاق أن “ميزان الحرارة كل يوم ينخفض عما قبله”، وشدد على أنه في الثلث الأخير من رمضان “سنقوم بتخزين الملابس الشتوية.”

ولدى سؤاله إن كان رمضان سيكون 30 يوماً هذه السنة رد أنه “سيكون 29 يوماً، والجمعة المقبلة ستكون أول أيام العيد الذي يوافق، 21 ابريل، إن شاء الله. ”

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اختلاف العلماء ورؤية الهلال

يذكر أن اختلاف المسلمين في تحديد أول شهر رمضان، وتحديد وقت عيد الفطر راجع إلى اختلاف الفقهاء في مسألة مشهورة، وهي هل رؤية الهلال في بلد تلزم جميعَ البلدان، أم لكل بلد رؤيته، وهذا ينطبق أيضا على تحديد وقت عيد الأضحى.

وهي من المسائل الاجتهادية، وقد استدل كل فريق من العلماء بأدلة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد.

فلكي كويتي أثار الجدل بشأن موعد العيد

وكان الفلكي الكويتي “عادل السعدون” أثار الجدلَ على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بعد كشفه عن موعد عيد الفطر بحسب الرؤية الشرعية، ووفقاً للمعطيات الفلكية التي تقدّم احتمالات الرؤية، حسب قوله.

وقال “السعدون” في تغريدة له على حسابه في “تويتر“ نقلتها وسائل إعلام كويتية: “حسب الرؤية الشرعية الصحيحة واتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يجب أن يتم رمضان 30 يوماً”.

وتابع مخالِفاً لحسابات علم الفلك وعلمائه التي أخذت بها معظم الدول وحدّدت يوم عيد الفطر، يوم الجمعة المقبل: “العيد في يوم السبت 22 ومن شهد برؤيته فإنه يتحمل أثم ويتحمل كذبه.. أما على الحساب الفلكي وبدون رؤية الهلال فإنه يوم الجمعة”.

وفي تغريدة لاحقة، قال السعدون متحدّثاً عن الهلال: “مستحيل أن تتم رؤيته يوم الخميس لان عمره ١١ ساعة.. لابد أن يكون عمره على الأقل ١٥ ساعة ونصف وهناك شروط أخرى إذا لم تتحقق أيضا لا يرى”.

وكان مركز الفلك الدولي ومقرّه العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أعلن الخميس بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أنّ التاريخ المتوقّع فلكيًا لأول أيام عيد الفطر يوافق الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023 في العديد من الدول.

مشيراً إلى أنه قد تعلن بعض الدول القليلة أنّ عيد الفطر سيوافق السبت 22 أبريل.

خالد الزعاق يحدد موعد عيد الفطر في السعودية
خالد الزعاق يحدد موعد عيد الفطر في السعودية

من هو خالد الزعاق؟

ويشار د. خالد بن صالح الزعاق، هو باحث فلكي سعودي وخبير بالأرصاد والأحوال الجوية ومقدم فقرة “تقويم” على قناة “العربية”.

ولد في مدينة بريدة في منطقة القصيم عام 1971. وكان مهتمًا بالظواهر الفلكية والكونية القوية من رعد وبرق منذ صغره وهذا ما دفعه لتعلم علم الفلك والعمل به.

حصل على بكالوريوس الشريعة وأصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

كما حصل على شهادة جامعية في هندسة الإلكترونيات الصناعية، وإجازة فلكية من رائد الفلك بالخليج العربي الدكتور صالح العجيري.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الإماراتية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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