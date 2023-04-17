الإثنين, أبريل 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناالتونسية مريم الدباغ تتعرى لتجربة منتج لإزالة الدهون بلا اعتبار لشهر رمضان!...
حياتنا

التونسية مريم الدباغ تتعرى لتجربة منتج لإزالة الدهون بلا اعتبار لشهر رمضان! (شاهد)

ليست أول مرة تتعرى بها مريم الدباغ أو تثير الجدل بتصرفاتها لصالح الإعلانات التجارية

كتب رفيف عبدالله
التونسية مريم الدباغ تتعرى لتجربة منتج لإزالة الدهون بلا اعتبار لشهر رمضان! (شاهد) watanserb.com
مريم الدباغ
- Advertisement -

وطن– تعرّت عارضة الأزياء المشهورة التونسية مريم الدباغ مرة أخرى، بحجة تجرِبة منتج تُعلن له لمتابعيها، بنفسها.

تدليك مناطق حساسة

ونشرت مريم الدباغ سلسلةَ مقاطع عبر خاصية القصص المصورة عبر “انستجرام”، لبيجامة النوم، تخبر فيها متابعيها عن مدى فعالية منتجات الشركة التي تعلن لها.

وقامت التونسية المثيرة للجدل، بكشف بطنها، وفخذيها بطريقة فاضحة، وتدليكهما أمام الكاميرا، لتجربة جل يحرق الدهون.

وفي سياق آخر، شاركت مريم الدباغ في إحدى ليالي رمضان مرتديةً ما يشبه القفطان باللون الأسود.

مريم بإطلالة محتشمة

وحصلت مريم على نقش الحناء بحرف اسمها واسم صديقتها خنساء.

نقش الحناء

مريم تستحمّ أمام الجمهور

ليست أول مرة تتعرى فيها مريم الدباغ لصالح أحد الإعلانات.

- Advertisement -

فقد شاركت مريم الدباغ متابعيها، لحظة استحمامها عبر بثٍّ مباشر على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عارضة الأزياء التونسية، وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وتقوم بغسل شعرها تحت دش الاستحمام، مع عبارات إعلانية للمنتج الذي تروّج له.

نفخ شفاه في نهار رمضان

ولم تخجل عارضة الأزياء التونسية، من توثيق لحظة نفخ شفاهها في إحدى العيادات التجميلية في نهار رمضان.

ومنذ أن دخلت مريم الدباغ إلى العيادة، وضعت البنج على شكل مرهم على شفاهها.

ثم قام الطبيب بحقن مريم الدباغ، واستعراض النتائج في دعاية لعيادته.

واستعرضت العارضة المثيرة للجدل، النتيجة النهائية بعد أن أعادت ترتيب نفسها، ووضع مساحيق التجميل.

من مريم الدباغ؟

الجدير بالذكر، أنّ الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت في 14 مايو 1986.

ودرست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيّرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.

تجسس!

وذاع صيت الدباغ حين كشفت العام الماضي، أنّ جهات أمنية، في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، طلبت منها التعامل معها في التجسس على رجال أعمال نافذين، وجمع ملفات حولهم.

وكانت أشعلت جدلاً كبيراً بعد قولها: إن “تونس لم يعد فيها رجال”.

وقالت خلال مشاركتها في أحد البرامج على القناة التاسعة التونسية، إن الفتاة التونسية التي تريد أن تنجب أطفالاً، عليها أن تذهب إلى كندا أو أمريكا، وتنجب أطفالاً بدون زواج.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

مريم الدباغ توثق عملية “نفخ” جديدة أمام الجميع (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ تستحم عارية في بث مباشر في نهار رمضان! (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ تستشرف.. هذا ما قالته عن مسلسل “فلوجة” بعد مقطعها البذيء!

حياتنا

مع شهر رمضان.. التونسية مريم الدباغ تظهر بفيديو بذيء وتمنع التعليقات (شاهد)

حياتنا

التونسية مريم الدباغ عارية في قسنطينة وتعد الجزائريين بليلة مثيرة (فيديو)

حياتنا

التونسية مريم الدباغ تستفز المغاربة بالترويج لـ”السياحة الجنسية” في بلادهم!

حياتنا

“شاهد” فنانة تونسية: “تونس ما عاد فيها رجال واللي تحتاج أطفال تسافر كندا وتجيبهم بدون زواج”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ما تراه أولاً في هذه الصورة يكشف عما تبحث عنه في العلاقة العاطفية

ما مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطفل ذو العامين على الشاشات كل يوم؟

مصر تحجب “بي بي سي” و”المصري اليوم” بسبب فيديوهات إهانة الجنود المصريين في السودان

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد تعثر برشلونة بالتعادل أمام خيتافي

“لا تلمسوها بأيديكم”.. جورجينا تعامل أصدقاءها بطريقة لا تصدّق تثير غضب رونالدو!

مصر وتونس نموذج صارخ.. قروض صندوق النقد تدمر الاقتصادات المتعثرة

هبة عبوك ترد على خداع أشرف حكيمي لها بشأن ثروته.. ماذا قالت؟!

لماذا لم يخاطب البرهان السودانيين بعد أكثر من 3 أيام على القتال مع قوات حميدتي؟

حميدتي يفر من مخبأه هارباً بدون زيه العسكري قبل وصول الجيش السوداني إليه! (شاهد)

“متخفون بأزياء فلسطينية ويحملون سجادة صلاة”.. خدعة إسرائيلية لتنفيذ عمليات بالضفة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC