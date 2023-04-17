التونسية مريم الدباغ تتعرى لتجربة منتج لإزالة الدهون بلا اعتبار لشهر رمضان! (شاهد)

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وطن– تعرّت عارضة الأزياء المشهورة التونسية مريم الدباغ مرة أخرى، بحجة تجرِبة منتج تُعلن له لمتابعيها، بنفسها.

تدليك مناطق حساسة

ونشرت مريم الدباغ سلسلةَ مقاطع عبر خاصية القصص المصورة عبر “انستجرام”، لبيجامة النوم، تخبر فيها متابعيها عن مدى فعالية منتجات الشركة التي تعلن لها.

وقامت التونسية المثيرة للجدل، بكشف بطنها، وفخذيها بطريقة فاضحة، وتدليكهما أمام الكاميرا، لتجربة جل يحرق الدهون.

وفي سياق آخر، شاركت مريم الدباغ في إحدى ليالي رمضان مرتديةً ما يشبه القفطان باللون الأسود.

وحصلت مريم على نقش الحناء بحرف اسمها واسم صديقتها خنساء.

مريم تستحمّ أمام الجمهور

ليست أول مرة تتعرى فيها مريم الدباغ لصالح أحد الإعلانات.

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فقد شاركت مريم الدباغ متابعيها، لحظة استحمامها عبر بثٍّ مباشر على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عارضة الأزياء التونسية، وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وتقوم بغسل شعرها تحت دش الاستحمام، مع عبارات إعلانية للمنتج الذي تروّج له.

نفخ شفاه في نهار رمضان

ولم تخجل عارضة الأزياء التونسية، من توثيق لحظة نفخ شفاهها في إحدى العيادات التجميلية في نهار رمضان.

ومنذ أن دخلت مريم الدباغ إلى العيادة، وضعت البنج على شكل مرهم على شفاهها.

ثم قام الطبيب بحقن مريم الدباغ، واستعراض النتائج في دعاية لعيادته.

واستعرضت العارضة المثيرة للجدل، النتيجة النهائية بعد أن أعادت ترتيب نفسها، ووضع مساحيق التجميل.

من مريم الدباغ؟

الجدير بالذكر، أنّ الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت في 14 مايو 1986.

ودرست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيّرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.

تجسس!

وذاع صيت الدباغ حين كشفت العام الماضي، أنّ جهات أمنية، في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، طلبت منها التعامل معها في التجسس على رجال أعمال نافذين، وجمع ملفات حولهم.

وكانت أشعلت جدلاً كبيراً بعد قولها: إن “تونس لم يعد فيها رجال”.

وقالت خلال مشاركتها في أحد البرامج على القناة التاسعة التونسية، إن الفتاة التونسية التي تريد أن تنجب أطفالاً، عليها أن تذهب إلى كندا أو أمريكا، وتنجب أطفالاً بدون زواج.