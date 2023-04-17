الإيطالي إيموبيلي لاعب لاتسيو يتعرض لحادث سير مُروع (صور)

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وطن- تعرّض نجم فريق لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي (33 عاماً)، لحادث سير مروّع برفقة ابنته، تسبّب في حدوث صدمة له في العمود الفقري وكسر في منطقة مركب الضلع داخل العاصمة الإيطالية “روما”.

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، نقلاً عن الطاقم الطبي في لاتسيو، أنّ النجم الإيطالي إيموبيلي لاعب فريق لاتسيو، قد تعرّض لصدمة في العمود الفقري وكسر في مركب الضلع بسبب الحادث المروري.

تفاصيل حادث إيموبيلي المروع

وأوضحت الوكالة الروسية، بأنّ قائد فريق لاتسيو الإيطالي إيموبيلي، تعرّض لحادث سير خطير في العاصمة الإيطالية روما، الأحد.

كما أردفت: “اصطدمت سيارة اللاعب إيموبيلي من طراز “لاند روفر” رباعية الدفع، بقوة مع عربة “ترمفاي” في منطقة براتي في محيط العاصمة روما، مما أدى إلى تحطيم سيارة لاعب لاتسيو بالكامل وخروجها عن مسارها”.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية أخرى، بأنّ لاعب لاتسيو إيموبيلي (33 عاماً)، كان برفقة ابنته، التي لم تصَبْ بأيّ أذي في الحادث، لكن اللاعب يعاني من ألم في ذراعه.

إصابات في حادث سير إيموبيلي

وأكدت تلك التقارير، أنّه تمّ نقل سيارة “الترمفاي” وركاب إلى المشفى لتلقّي العلاج، جراء اصطدامهم مع سيارة لاعب لاتسيو إيموبيلي.

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وواصلت: “الشرطة وصلت إلى موقع الحادث، وجارٍ التحقيق في حيثياته. لكن شهود العيان أكدوا أنّ سبب اجتياز “الترمفاي” للتقاطع في حين كانت الإشارة المرور حمراء اللون”.

وانتقل اللاعب الإيطالي إيموبيلي إلى صفوف فريق لاتسيو في صيف 2016، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني، بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق تورينو.

ويحتل فريق لاتسيو وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 61 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر نابولي برصيد 75 نقطة لهذا الموسم.