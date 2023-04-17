الثلاثاء, أبريل 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدأول تعليق من "السيسي" على أزمة أسر الجنود المصريين في السودان! (شاهد)
الهدهد

أول تعليق من “السيسي” على أزمة أسر الجنود المصريين في السودان! (شاهد)

السيسي أكد أن مصر لا تدعم طرفا ضد آخر في السودان

كتب سالم حنفي
عبد الفتاح السيسي watanserb.com
عبد الفتاح السيسي
- Advertisement -

وطن- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين، إن القوات المصرية المحتجزة في السودان كانت هناك لمجرد إجراء تدريبات مع نظرائهم السودانيين وليس لدعم أي من الأطراف المتحاربة.

بعد اندلاع اشتباكات في جميع أنحاء السودان بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش يوم السبت ، نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالت إنها تظهر القوات المصرية التي “استسلمت” لها في بلدة مروي الشمالية ، في منتصف الطريق تقريبًا بين العاصمة السودانية. الخرطوم والحدود مع مصر.

وأظهر الفيديو عددا من الرجال يرتدون زيا عسكريا وهم جالسون على الأرض ويتحدثون إلى أعضاء في قوات الدعم السريع ، الجماعة شبه العسكرية الرئيسية في السودان ، باللهجة المصرية العربية.

وفي كلمة بثها التلفزيون المصري الرسمي بعد أن ترأس السيسي اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين ، قال الرئيس إنه على اتصال مع قوات الدعم السريع لضمان سلامة الجنود المصريين في السودان.

وأضاف السيسي “نأمل في عودة قواتنا في أسرع وقت ممكن”.

- Advertisement -

وقال السيسي أيضا إن مصر على اتصال منتظم بالجيش السوداني وقوات الدعم السريع “لتشجيعهم على قبول وقف إطلاق النار وتجنيب دماء الشعب السوداني”.

وقال قائد قوات الدعم السريع ، الفريق أول محمد حمدان دقلو ، المعروف باسم حميدتي ، أن الجنود المصريين في أمان ، وأن قوات الدعم السريع زودتهم بالطعام والماء وكانت على استعداد لتسهيل عودتهم.

تعليق من "السيسي" على أزمة أسر الجنود المصريين في السودان
تعليق من “السيسي” على أزمة أسر الجنود المصريين في السودان

اقتراح مصري-إماراتي لوقف إطلاق النار

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين، أن مصر والإمارات تعملان على اقتراح وقف لإطلاق النار في السودان مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف المصدران في تصريح لـ”رويترز” أن الاقتراح لم يسفر عن نتائج.

يأتي ذلك في وقت ادعت ادعت الفصائل المتناحرة في السودان أنها حققت مكاسب مع استمرار العنف في قطع الكهرباء والمياه في العاصمة وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان إن الجانبين لم يظهرا على استعداد للتفاوض.

185 قتيل وأكثر من 1800 مصاب

وقال مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس إن القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 185 شخصًا وإصابة أكثر من 1800 شخص ، وسط غارات جوية ومعارك في الخرطوم والصراع في جميع أنحاء السودان. أدى صراعهم القاتل على السلطة إلى إخراج التحول إلى الحكم المدني عن مساره وأثار مخاوف من صراع أوسع.

يشار إلى انه بموجب خطة انتقالية مدعومة دوليًا ، كان من المقرر قريبًا دمج قوات الدعم السريع مع الجيش.

ووصف رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان يوم الاثنين قوات الدعم السريع بأنها جماعة متمردة وأمر بحلها.

من جانبه، وصف زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ، الذي لم يُعرف مكان وجوده منذ يوم السبت ، قائد الجيش (البرهان) بأنه “إسلامي متطرف يقصف المدنيين من الجو”.

المصدرتويتر، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

حميدتي .. تاجر الجمال الذي يسعى للسيطرة على السودان

الهدهد

حرب البرهان وحميدتي.. فيديو مرعب لنيران كثيفة تلتهم مبنى القيادة العامة للجيش السوداني

الهدهد

مدنيون تحاصرهم حرب البرهان وحميدتي.. شراء الطعام أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر

الهدهد

مصر تحجب “بي بي سي” و”المصري اليوم” بسبب فيديوهات إهانة الجنود المصريين في السودان

اقتصاد

مصر وتونس نموذج صارخ.. قروض صندوق النقد تدمر الاقتصادات المتعثرة

الهدهد

لماذا لم يخاطب البرهان السودانيين بعد أكثر من 3 أيام على القتال مع قوات حميدتي؟

الهدهد

حميدتي يفر من مخبئه هارباً بدون زيه العسكري قبل وصول الجيش السوداني إليه! (شاهد)

الهدهد

قوات الدعم السريع تسقط “أباتشي” تابعة للجيش في الخرطوم (فيديو)

رياضة

صراع أجهزة.. من يقف وراء عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك؟

الهدهد

فيديو لسيطرة “الدعم السريع” على القصر الجمهوري وهروب رجال البرهان

الهدهد

مقتل جندي مصري في السودان برصاص الدعم السريع ولا تعليق من القاهرة

تقارير

“مؤامرة خارجية” .. ما دور الإمارات ومصر وإسرائيل في القتال بالسودان!؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ريال مدريد يُرد على تصريحات لابورتا المثيرة للجدل بكلماتٍ قوية (فيديو)

زينة تحن لـ أحمد عز.. أبو ولادي ومحدش يتدخل بينا (فيديو)

تشكيلة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

بعد طرده بالبطاقة الحمراء.. الأهلي يفرض عقوبة قاسية على الحارس محمد الشناوي

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي وتعادل غريمه الزمالك

مذهل .. رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوثّق الكعبة من الفضاء (فيديو)

حميدتي .. تاجر الجمال الذي يسعى للسيطرة على السودان

سقوط مروع لمحمد الغيطي.. خانته قدماه وأرعب رامز وفريق العمل (فيديو)

أثناء الصلاة.. شيخ كويتي يخص “البدون” بدعاء مؤثر في العشر الأواخر (فيديو)

في 11 ثانية فقط.. أنت عبقري إذا اكتشفت المرأة الحامل من خلال قدمها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC