الإثنين, أبريل 17, 2023
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الهدهد

أثناء الصلاة.. شيخ كويتي يخص “البدون” بدعاء مؤثر في العشر الأواخر (فيديو)

أثنى مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت على دعاء الشيخ خالد غريب، ورأى بعضهم فيه إنصافاً من أحد دعاة وشيوخ الكويت لهذه الفئة المهمشة

كتب خالد الأحمد
الشيخ والداعية الكويتي خالد غريب السعيدي watanserb.com
الشيخ والداعية الكويتي خالد غريب السعيدي
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وطن- خص الشيخ والداعية الكويتي “خالد غريب السعيدي”، إمام وخطيب مسجد “ابو بكر الصديق” فئة البدون بدعائه خلال العشر الأواخر من رمضان، في لفتة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الكويتيين على مواقع التواصل.

شيخ كويتي يدعو للبدون ويطالب بحقوقهم

ويبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ “عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الشيخ خالد غريب السعيدي، في صلاة القيام من مسجده في الجهراء بمنطقة سعد العبدالله، أن “يكشف الله الهم عن إخواننا الكويتيين البدون وأن يسخر لهم المسؤولين للحصول على حقوقهم.”

وأثار الدعاء ثناء مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى فيه البعض إنصافاً من أحد دعاة وشيوخ الكويت لهذه الفئة المهمشة.

وفي هذا السياق أثنى “عبد الحليم الفضلي” على إمام وخطيب جامع ابو بكر الصديق الشيخ خالد غريب، واشاد بدعائه للكويتيين البدون، وتمنى من الجميع الوقوف مع إخوانهم البدون في الكويت لأخذ حقوقهم المسلوبه منذ سنين، حسب وصفه.

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وعلقت ناشطة: “الكل يعلم أن البدون مظلومين حتى شيوخ الدين ومع ذلك لا احد يريد حلاً للقضية”.

فيما عقب صاحب حساب “سناب الشرقية“:” ليت هناك الكثير ممن يصل صوتهم أن يدعو للبدون و القبائل النازحة.. فهم في أمس الحاجة لتفريج همهم وكربتهم وانهاء معاناتهم”.

وقال ناشط متحدثاُ عن الشيخ غريب:” جزاه الله خيراً لدعائه لأخواننا الكويتيين البدون وذكرهم بالدعاء”.

وأضاف:”غيره لا يذكرهم لا بدعاء ولا بوقت شده ولا حتى بالرخاء”.

أزمة البدون في الكويت
أزمة البدون في الكويت

أزمة البدون في الكويت

ومصطلح البدون يعود في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”.

وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

وتعود جذور قضية البدون إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث يقدر عددهم بين 95 إلى 110 ألف شخص، وفي حين فشلت الحكومات المجالس والحكومات المتلاحقة لحل الأزمة نشطت مؤسسات المجتمع المدني لحل المشكلة.

ووفقاً لتقرير صدر عام 2019 عن منظمة “هيومن رايتس ووتش“، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ “عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، قد أصدر مرسوماً سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنوياً، لكن وفقا لتقارير إعلامية “لا يستفيد البدون من هذا القانون بسبب قيود تحد من تطبيقه”.

وأنهت السلطات الكويتية خدمات العسكريين البدون الذين بلغوا الستين عاماً وعدم التجديد لهم من قبل اللجنة المركزية بعد خدمة تجاوزت الـ 40 عام في الخدمة، بدعوى ضرورة التوقيع على إقرار أنهم يحملون جنسية أخرى رغم إنهم وفق نشطاء “ولدوا هم وآبائهم على هذه الأرض ومن أفراد القوات المسلحة.

المصدرتويتر، هيومن رايتس ووتش، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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