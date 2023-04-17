أثناء الصلاة.. شيخ كويتي يخص “البدون” بدعاء مؤثر في العشر الأواخر (فيديو)

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وطن- خص الشيخ والداعية الكويتي “خالد غريب السعيدي”، إمام وخطيب مسجد “ابو بكر الصديق” فئة البدون بدعائه خلال العشر الأواخر من رمضان، في لفتة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الكويتيين على مواقع التواصل.

شيخ كويتي يدعو للبدون ويطالب بحقوقهم

ويبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ “عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الشيخ خالد غريب السعيدي، في صلاة القيام من مسجده في الجهراء بمنطقة سعد العبدالله، أن “يكشف الله الهم عن إخواننا الكويتيين البدون وأن يسخر لهم المسؤولين للحصول على حقوقهم.”

وأثار الدعاء ثناء مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى فيه البعض إنصافاً من أحد دعاة وشيوخ الكويت لهذه الفئة المهمشة.

وفي هذا السياق أثنى “عبد الحليم الفضلي” على إمام وخطيب جامع ابو بكر الصديق الشيخ خالد غريب، واشاد بدعائه للكويتيين البدون، وتمنى من الجميع الوقوف مع إخوانهم البدون في الكويت لأخذ حقوقهم المسلوبه منذ سنين، حسب وصفه.

جزاه الله امام وخطيب جامع ابو بكر الصديق الشخ /خالد غريب ابوضاري على ذكرهم و دعائهم للكويتين #البدون واتمنى من الجميع الوقوف مع اخوانهم #البدون_في_الكويت لأخذ حقوقهم المسلوبه منذ سنين pic.twitter.com/2GIicRzqxO — عبدالحليم الفضلي (@Fx6Aht) April 16, 2023

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وعلقت ناشطة: “الكل يعلم أن البدون مظلومين حتى شيوخ الدين ومع ذلك لا احد يريد حلاً للقضية”.

فيما عقب صاحب حساب “سناب الشرقية“:” ليت هناك الكثير ممن يصل صوتهم أن يدعو للبدون و القبائل النازحة.. فهم في أمس الحاجة لتفريج همهم وكربتهم وانهاء معاناتهم”.

فضيلة الشيخ / خالد غريب السعيدي يخصُّ الكويتيين #البدون بـ دعاءه بالعشر الاواخر، أن يسخر المسؤولين

يجزاه خير على هذا الدعاء وهذا اللفته منه الى البدون وليت هناك الكثير ممن يصل صوتهم ان يدعو الى #البدون و #القبائل_النازحة فهم في امس الحاجه لتفريج همهم وكربتهم وانهاء معاناتهم pic.twitter.com/TryLxoCsyu — سناب الشرقية (@sqr911911) April 17, 2023

وقال ناشط متحدثاُ عن الشيخ غريب:” جزاه الله خيراً لدعائه لأخواننا الكويتيين البدون وذكرهم بالدعاء”.

وأضاف:”غيره لا يذكرهم لا بدعاء ولا بوقت شده ولا حتى بالرخاء”.

أزمة البدون في الكويت

ومصطلح البدون يعود في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”.

وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

وتعود جذور قضية البدون إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث يقدر عددهم بين 95 إلى 110 ألف شخص، وفي حين فشلت الحكومات المجالس والحكومات المتلاحقة لحل الأزمة نشطت مؤسسات المجتمع المدني لحل المشكلة.

ووفقاً لتقرير صدر عام 2019 عن منظمة “هيومن رايتس ووتش“، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ “عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، قد أصدر مرسوماً سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنوياً، لكن وفقا لتقارير إعلامية “لا يستفيد البدون من هذا القانون بسبب قيود تحد من تطبيقه”.

وأنهت السلطات الكويتية خدمات العسكريين البدون الذين بلغوا الستين عاماً وعدم التجديد لهم من قبل اللجنة المركزية بعد خدمة تجاوزت الـ 40 عام في الخدمة، بدعوى ضرورة التوقيع على إقرار أنهم يحملون جنسية أخرى رغم إنهم وفق نشطاء “ولدوا هم وآبائهم على هذه الأرض ومن أفراد القوات المسلحة.