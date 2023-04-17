“أتيت إلى السلطنة ومعي 7 دولارات”.. من هو بي إن سي مينون الذي أصبح حديث العُمانيين؟!

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وطن – احتفت مواقع التوصل الاجتماعي في سلطنة عمان برجل الاعمال العماني من أصول هندية، بي إن سي مينون، بتبرعه ببناء 300 منزل لذوي الدخل المحدود والاسر المتعففة.

وتم توقيع اتفاقية بناء المساكن بين مجموعة “شوبا” المملوكة لرجل الاعمال، وجمعية الرحمة لبناء المساكن للمتعففين المسجلين لدى الجمعية، حيث بلغت تكلفة المشروع ٩ مليون و ٦٠٠ ألف ريال عماني.

عمان صنعتني!

وعقب توقيع الاتفاقية، صرح رجل الأعمال بي إن سي مينون ، بتصريحات أثارت إعجاب العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:”عُمان صنعتني، حين قدمتُ إليها كان في جيبي ٧ دولارات فقط، وهي صنعتني”.

"عُمان صنعتني، حين قدمتُ إليها كان في جيبي ٧ دولارات فقط، وهي صنعتني" جملة قالها الملياردير العماني من أصول هندية بي إن سي مينون الذي تبرع ببناء ٣٠٠ وحدة سكنية بمبلغ يقارب ١٠ ملايين في غضون ٥ سنوات للأسر المتعففة. "ليت كل من صنعته عمان يكافؤها على صنيعها كما فعل هذا الرجل" pic.twitter.com/HJHM816p31 — د.صالح الفهدي (@Dr_salehalfahdi) April 16, 2023

قصة كفاح بي إن سي مينون

وللتعريف برجل الاعمال، نشر الصحفي العماني ومراسل وكالة “بلومبيرغ” الامريكية لدى السلطنة تركي البلوشي، ثريد عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” كشف فيه قصة كفاح رجل الاعمال ذو الاصول الهندية بي إن سي مينون.

وبحسب “البلوشي” فإن “مينون” بدأت قصته عندما هاجر من ولاية كيرلا جنوب الهند إلى عُمان في عام 1976 ، حيث أنه وقتها لم يمضي على وصول السلطان قابوس بن سعيد للحُكم ٧ أعوام ، وهي المرحلة التي شهدت بداية مشاريع البنية التحتية الحديثة في سلطنة عُمان.

• بدأت قصة رجل الأعمال بي إن سي مينون عندما هاجر من ولاية كيرلا جنوب #الهند إلى #عُمان في عام 1976 • وقتها لم يمضي على وصول السلطان قابوس – رحمه الله – للحُكم ٧ أعوام • وهي المرحلة التي شهدت بداية مشاريع البنية التحتية الحديثة في #عُمان — تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) April 15, 2023

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بداية أعماله التجارية

وأوضح “البلوشي” أن “مينون” بدأ أعماله التجارية مع شريكه ، حيث ركزت أنشطة شركته على قطاع الديكور الداخلي والمقاولات والخدمات العامة، واستمر في العمل في هذا القطاع مع توسيع انشطته في مجال العقارات.

• بدأ مينون أعماله التجارية مع شريكه • وركزت أنشطة الشركة على قطاع الديكور الداخلي والمقاولات والخدمات العامة. • واستمر في العمل في هذا القطاع مع توسيع انشطته في مجال العقارات. — تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) April 15, 2023

تأسيس شركة “شوبا”

بعد عشرين عاما من إطلاق أعماله التجارية في سلطنة عُمان، أطلق مينون شركته شوبا للتطوير في مدينة بانغالور بالهند في 1995 ، حيث نمت الشركة بشكل متسارع وامتدت عمليات شركاته اليوم في عدة دول منها: الإمارات و قطر و وسلطنة عُمان.

وتعتبر شوبا حاليا ثالث أكبر شركة عقارية في الهند ، حيث تعمل الشركة في 24 مدينة و 13 ولاية داخل الهند.

مشاريع عقارية في دبي

وأطلق “مينون” في العقد الأخير مشاريع عقارية في دبي، من بينها مشروع شوبا هارتلاند وهو مشروع سكني فاخر تتجاوز قيمته 4 مليارات دولار، و مشروع ديستركت ون وهو مشروع مشترك مع مجموعة ميدان تتجاوز قيمته 8 مليارات دولار.

• أطلق في العقد الأخير مشاريع عقارية في #دبي: • من بينها مشروع شوبا هارتلاند وهو مشروع سكني فاخر تتجاوز قيمته 4 مليارات دولار. • و مشروع ديستركت ون وهو مشروع مشترك مع مجموعة ميدان تتجاوز قيمته 8 مليارات دولار. — تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) April 15, 2023

ثروة بي إن سي مينون

وبحسب “البلوشي”، تبلغ ثروته “ميون” اليوم مليار و500 مليون دولار، وهو واحد من بين 1976 شخص في قائمة المليارديرات في العالم .

و يعيش مينون البالغ من العُمر 74 عاماً في مدينة دبي وهي مقر إقامته الدائمة، وفي السنوات الأخيرة أطلق مشاريع خيرية في سلطنة عُمان و الإمارات و الهند .

و رغم أن لديه ٣ أبناء، إلأ أنه خصّ إبنه راڤي ببعض الصلاحيات في شركاته ومنح صفة نائب رئيس مجلس الإدارة ، كما أنه يخطط إن يمنح زوجته شوبا وابنه راڤي مناصب – ليكونوا الشركاء المؤسسين – في شركاته بعد وفاته.