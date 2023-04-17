الإثنين, أبريل 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"أتيت إلى السلطنة ومعي 7 دولارات".. من هو بي إن سي مينون...
الهدهد

“أتيت إلى السلطنة ومعي 7 دولارات”.. من هو بي إن سي مينون الذي أصبح حديث العُمانيين؟!

بي إن سي مينون تبرع ببناء 300 منزل لذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة بقيمة 9 ملايين و600 لف ريال عماني

كتب سالم حنفي
بي إن سي مينون سلطنة عمان watanserb.com
رجل الأعمال العماني من أصول هندية بي إن سي مينون
- Advertisement -

وطن – احتفت مواقع التوصل الاجتماعي في سلطنة عمان برجل الاعمال العماني من أصول هندية، بي إن سي مينون، بتبرعه ببناء 300 منزل لذوي الدخل المحدود والاسر المتعففة.

وتم توقيع اتفاقية بناء المساكن بين مجموعة “شوبا” المملوكة لرجل الاعمال، وجمعية الرحمة لبناء المساكن للمتعففين المسجلين لدى الجمعية، حيث بلغت تكلفة المشروع ٩ مليون و ٦٠٠ ألف ريال عماني.

عمان صنعتني!

وعقب توقيع الاتفاقية، صرح رجل الأعمال بي إن سي مينون ، بتصريحات أثارت إعجاب العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:”عُمان صنعتني، حين قدمتُ إليها كان في جيبي ٧ دولارات فقط، وهي صنعتني”.

قصة كفاح بي إن سي مينون

وللتعريف برجل الاعمال، نشر الصحفي العماني ومراسل وكالة “بلومبيرغ” الامريكية لدى السلطنة تركي البلوشي، ثريد عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” كشف فيه قصة كفاح رجل الاعمال ذو الاصول الهندية بي إن سي مينون.

وبحسب “البلوشي” فإن “مينون” بدأت قصته عندما هاجر من ولاية كيرلا جنوب الهند إلى عُمان في عام 1976 ، حيث أنه وقتها لم يمضي على وصول السلطان قابوس بن سعيد للحُكم ٧ أعوام ، وهي المرحلة التي شهدت بداية مشاريع البنية التحتية الحديثة في سلطنة عُمان.

- Advertisement -

بداية أعماله التجارية

وأوضح “البلوشي” أن “مينون” بدأ أعماله التجارية مع شريكه ، حيث ركزت أنشطة شركته على قطاع الديكور الداخلي والمقاولات والخدمات العامة، واستمر في العمل في هذا القطاع مع توسيع انشطته في مجال العقارات.

تأسيس شركة “شوبا”

بعد عشرين عاما من إطلاق أعماله التجارية في سلطنة عُمان، أطلق مينون شركته شوبا للتطوير في مدينة بانغالور بالهند في 1995 ، حيث نمت الشركة بشكل متسارع وامتدت عمليات شركاته اليوم في عدة دول منها: الإمارات و قطر و وسلطنة عُمان.

وتعتبر شوبا حاليا ثالث أكبر شركة عقارية في الهند ، حيث تعمل الشركة في 24 مدينة و 13 ولاية داخل الهند.

مشاريع عقارية في دبي

وأطلق “مينون” في العقد الأخير مشاريع عقارية في دبي، من بينها مشروع شوبا هارتلاند وهو مشروع سكني فاخر تتجاوز قيمته 4 مليارات دولار، و مشروع ديستركت ون وهو مشروع مشترك مع مجموعة ميدان تتجاوز قيمته 8 مليارات دولار.

ثروة بي إن سي مينون

وبحسب “البلوشي”، تبلغ ثروته “ميون” اليوم مليار و500 مليون دولار، وهو واحد من بين 1976 شخص في قائمة المليارديرات في العالم .

و يعيش مينون البالغ من العُمر 74 عاماً في مدينة دبي وهي مقر إقامته الدائمة، وفي السنوات الأخيرة أطلق مشاريع خيرية في سلطنة عُمان و الإمارات و الهند .

و رغم أن لديه ٣ أبناء، إلأ أنه خصّ إبنه راڤي ببعض الصلاحيات في شركاته ومنح صفة نائب رئيس مجلس الإدارة ، كما أنه يخطط إن يمنح زوجته شوبا وابنه راڤي مناصب – ليكونوا الشركاء المؤسسين – في شركاته بعد وفاته.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

كشفت بطنها.. فتاة عمانية تتسوق بملابس فاضحة تثير جدلا (شاهد)

الهدهد

الشيخ الهنائي اختطف وقتل وهو صائم.. عضو بالشورى طالب بجعل قاتليه “عبرة”

الهدهد

أخيرا.. كشف لغز مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي في سلطنة عمان

الهدهد

فاجعة تهز السلطنة.. وفاة الشيخ محمد بن سعود الهنائي بعد يوم من اختفائه.. هل مات مقتولاً؟

الهدهد

مفتي سلطنة عمان: آية قرآنية لو طُبقِّت لانتهت مشكلات العالم ولن يكون هناك جائع

الهدهد

“تسريح عاملات النسيج” يفجر غضب العمانيين ودعوات لتدخل السلطان:”مؤشر خطير”

الهدهد

عُمان تكشف موقفها تجاه صلح قطر والبحرين واحتضان السعودية للأسد

الهدهد

هذا ما فعله أمير قطر مع بدر البوسعيدي داخل قصره في الدوحة (فيديو)

الهدهد

قيادي حوثي يكشف ما سيحدث إذا فشلت مفاوضات صنعاء الجارية بوساطة عمانية

الهدهد

هل أمر سلطان عُمان بمنع مكبرات المساجد؟!.. عضو مجلس شورى يحسم الجدل!

الهدهد

“مكبرات المساجد حاجة وطمأنينة”.. وسم متصدر في عُمان ودعوة لإقالة وزير الأوقاف

الهدهد

من يدير حساب مفتي سلطنة عُمان على تويتر؟! بيان وتصريح متناقضان يثيران جدلاً كبيراً! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جينيفر لوبيز رمز الجنس في سن الـ54.. تعرف إلى أسرارها الغريبة والمشروب السحري!

بعد الشتائم المتبادلة مع رئيس الزمالك.. إيقاف محمود كهربا بقرار من الاتحاد المصري

مدنيون تحاصرهم حرب البرهان وحميدتي.. شراء الطعام أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر

ما تراه أولاً في هذه الصورة يكشف عما تبحث عنه في العلاقة العاطفية

ما مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطفل ذو العامين على الشاشات كل يوم؟

مصر تحجب “بي بي سي” و”المصري اليوم” بسبب فيديوهات إهانة الجنود المصريين في السودان

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد تعثر برشلونة بالتعادل أمام خيتافي

“لا تلمسوها بأيديكم”.. جورجينا تعامل أصدقاءها بطريقة لا تصدّق تثير غضب رونالدو!

مصر وتونس نموذج صارخ.. قروض صندوق النقد تدمر الاقتصادات المتعثرة

هبة عبوك ترد على خداع أشرف حكيمي لها بشأن ثروته.. ماذا قالت؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC