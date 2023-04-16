الأحد, أبريل 16, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهل هبة عبوك بحاجة أموال حكيمي؟ هذه قيمة صافي ثروتها!
حياتنا

هل هبة عبوك بحاجة أموال حكيمي؟ هذه قيمة صافي ثروتها!

كان من الممكن أن ينتهي زواج هبة القصير بتخلي حكيمي عن 8.5 مليون دولار لكنه تمكن من إخفاء حقيقة أنه لا يوجد شيء باسمه

كتب رفيف عبدالله
هل هبة عبوك بحاجة أموال حكيمي؟ هذه قيمة صافي ثروتها! watanserb.com
هبة عبوك
- Advertisement -

وطن– يبلغ صافي ثروة مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي 24 مليون دولار، 80 في المائة منها تسيطر عليها والدته ، كما كشف وسط طلاق نجم كرة القدم من الممثلة هبة عبوك.

ولكن ما هي قيمة ثروة عبة عبوك الصافية؟

وفقاً لبحث صحيفة fresherslive، تقدر تقدر القيمة الصافية لثروة هبة عبوك بـ 5 ملايين دولار، حصلت عليها من نجاحها كممثلة وعارضة أزياء إسبانية.

لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن ثروة عبوك لا تتجاوز المليوني دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بما جمعه أشرف حكيمي.

كان من الممكن أن ينتهي زواج هبة القصير بتخلي حكيمي عن 8.5 مليون دولار. لكنه تمكن من إخفاء حقيقة أنه لا يوجد شيء باسمه.

إشادة من أندرو تيت

لم تدرك زوجة حكيمي المنفصلة أن والدته هي التي تقوم بجميع المشتريات ، بما في ذلك السيارات والمجوهرات والملابس.

تلقى نجم باريس سان جيرمان إشادة من الشخصية العامة المثيرة للجدل أندرو تيت بسبب إنهاء ثغرة للحفاظ على أمواله ، لكن البعض انتقد هذه الخطوة أيضًا.

- Advertisement -

يكسب أشرف حكيمي نحو مليون دولار شهريًا من باريس سان جيرمان. حيث يشارك غرفة خلع الملابس مع أمثال ليونيل ميسي ونيمار، لكنه يحتفظ بنحو 20 في المائة فقط.

ما تبقى من راتبه، نحو 215000 دولار في الأسبوع، يذهب مباشرة إلى حساب والدته المصرفي.

سادس أعلى لاعب يتقاضى أجراً في إفريقيا

وأشرف حكيمي سادس أعلى لاعب يتقاضى أجراً في إفريقيا. وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة منذ أن قاد المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر العام الماضي.

https://twitter.com/News247Ug/status/1646754999878164480/history

مجلة “first mag” الفرنسية قالت، إن زوجة اللاعب أشرف حكيمي تقدّمت بطلب للطلاق وأرادت أكثر من نصف ممتلكات اللاعب المغربي وثروته.

وأشارت المجلة إلى أنه لذلك كان من المفترض أن تحصلَ الزوجة السابقة على الجائزة الكبرى. لكن عندما ذهبت إلى المحكمة، أدركت هبة عبوك أنّ أشرف حكيمي لا يملك أي ممتلكات وأن حساباته البنكية فارغة.

ولا يترك أشرف حكيمي فرصة سواء داخل الملاعب او خارجها ليعبر عن حبه اللامحدود وتعلقه الكبير بوالدته التي ضحت من أجله.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هذا هو صافي ثروة أشرف حكيمي .. والدته تسيطر على 80% منها وطليقته نصيبها صفر!

حياتنا

هبة عبوك تتعرض لصدمة قوية بعد تقدمها للمحكمة للحصول على نصف ثروة أشرف حكيمي!

حياتنا

هبة عبوك بإطلالة جريئة جداً في “الجيم” ووضعية غريبة مع مدربها! (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي يتجاوز هبة عبوك ويظهر برفقة مصممة أزياء سمراء وداعمة للمثليين (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تتعمد تركيز الكاميرا على منطقة حساسة أثناء تنزهها مع ابنها! (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك في إطلالة جرئية ومبتذلة.. صدر عاري ونظرات وأحضان تثير الشكوك بعشق جديد! (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تعود للإغراء.. فيديو من النادي الرياضي يحمل رسالة لحكيمي! (شاهد)

حياتنا

انفصال هبة عبوك.. من الذي قرر وما هو دور النظام المغربي في ذلك وما علاقة البوليساريو؟!

حياتنا

هبة عبوك سعيدة ومنطلقة.. سأبدأ من الصفر ورمضان شهر التوبة! (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك باعت “حكيمي”.. ظهور جديد مفعم بالحيوية بقبلة وابتسامة وتحية مع عمرو دياب!

حياتنا

أشرف حكيمي وفضيحة جديدة بالأدلة والصور.. خان هبة عبوك مع فتاة تدير مكتب تأجير سيارات!

حياتنا

هبة عبوك تنطلق في حياتها.. هذا أول ما فعلته بعد تخليها عن أشرف حكيمي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أم جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر بث “تيك توك”!

علاء مبارك يسب قناة الجزيرة بسبب احتجاز جنود مصريين في السودان (شاهد)

تشكيلة الأهلي أمام سموحة والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

صراع العسكر يجني على المدنيين.. سوادني يوثق دمار منزله جراء اشتباكات السودان

تعرف على مُعلقي القمم الأربعة الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ميسي يُعادل رقم رونالدو القياسي في أوروبا (فيديو)

ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز بعد فوز باريس على وصيفه لانس

ريال مدريد يُطارد غريمه برشلونة بفوزٍ نظيف على قادش في الدوري الإسباني (فيديو)

جورج وسوف يهدي ميسي “منشفة” .. كيف علّق الجمهور! (شاهد)

وفد رفيع من حماس في زيارة مفاجئة للسعودية.. برئاسة هنية وهذه التفاصيل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC