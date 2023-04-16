هل هبة عبوك بحاجة أموال حكيمي؟ هذه قيمة صافي ثروتها!

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وطن– يبلغ صافي ثروة مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي 24 مليون دولار، 80 في المائة منها تسيطر عليها والدته ، كما كشف وسط طلاق نجم كرة القدم من الممثلة هبة عبوك.

ولكن ما هي قيمة ثروة عبة عبوك الصافية؟

وفقاً لبحث صحيفة fresherslive، تقدر تقدر القيمة الصافية لثروة هبة عبوك بـ 5 ملايين دولار، حصلت عليها من نجاحها كممثلة وعارضة أزياء إسبانية.

لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن ثروة عبوك لا تتجاوز المليوني دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بما جمعه أشرف حكيمي.

كان من الممكن أن ينتهي زواج هبة القصير بتخلي حكيمي عن 8.5 مليون دولار. لكنه تمكن من إخفاء حقيقة أنه لا يوجد شيء باسمه.

إشادة من أندرو تيت

لم تدرك زوجة حكيمي المنفصلة أن والدته هي التي تقوم بجميع المشتريات ، بما في ذلك السيارات والمجوهرات والملابس.

تلقى نجم باريس سان جيرمان إشادة من الشخصية العامة المثيرة للجدل أندرو تيت بسبب إنهاء ثغرة للحفاظ على أمواله ، لكن البعض انتقد هذه الخطوة أيضًا.

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يكسب أشرف حكيمي نحو مليون دولار شهريًا من باريس سان جيرمان. حيث يشارك غرفة خلع الملابس مع أمثال ليونيل ميسي ونيمار، لكنه يحتفظ بنحو 20 في المائة فقط.

ما تبقى من راتبه، نحو 215000 دولار في الأسبوع، يذهب مباشرة إلى حساب والدته المصرفي.

سادس أعلى لاعب يتقاضى أجراً في إفريقيا

وأشرف حكيمي سادس أعلى لاعب يتقاضى أجراً في إفريقيا. وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة منذ أن قاد المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر العام الماضي.

https://twitter.com/News247Ug/status/1646754999878164480/history

مجلة “first mag” الفرنسية قالت، إن زوجة اللاعب أشرف حكيمي تقدّمت بطلب للطلاق وأرادت أكثر من نصف ممتلكات اللاعب المغربي وثروته.

وأشارت المجلة إلى أنه لذلك كان من المفترض أن تحصلَ الزوجة السابقة على الجائزة الكبرى. لكن عندما ذهبت إلى المحكمة، أدركت هبة عبوك أنّ أشرف حكيمي لا يملك أي ممتلكات وأن حساباته البنكية فارغة.

ولا يترك أشرف حكيمي فرصة سواء داخل الملاعب او خارجها ليعبر عن حبه اللامحدود وتعلقه الكبير بوالدته التي ضحت من أجله.