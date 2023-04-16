ممثلة إباحية تصور فيلمها الجديد في صحراء دبي ثم تتجول في مسجد الشيخ زايد الكبير (شاهد)

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وطن– واصلت الممثلة الإباحية ميدلينا إيوانا فيليب، والتي هربت من موطنها إيطاليا لتجنب الضرائب، أخذ صورها “المحفوفة بالمخاطر” في دبي.

إباحية في صحراء دبي

كانت مادلينا إيوانا فيليب، المعروفة باسم مادي جيو، قد استبدلت سابقًا إيطاليا بسويسرا، ويبدو أنها انتقلت الآن إلى دبي لمواصلة إنشاء المحتوى الإباحي الخاص بها.

أظهر منشور حديث عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، أنّ نجمة الأفلام الإباحية، البالغة من العمر 28 عامًا، تتجول في صحراء دبي. على الرغم من تحذير قلة من المعجبين من أنّ “الأمور” قد تكون صعبة في دبي.

تضمّنت سلسلة صورها لقطة جريئة بصدر شبه عارٍ في الصحراء، وحصدت أكثر من 28000 إعجاب وكثيراً من التعليقات، بينما رحبت بنفسها في رمال دبي.

وكتبت “مادي جيو” على المنشور: “حبيبي، مرحباً بك في الصحراء”، مع رمز تعبيري للإبل يتبع نصّها.

View this post on Instagram A post shared by Mădălina Ioana Filip (@mady_gio)

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ثم نشرت مادي فيديو يوثّق لحظة وجودها في مسجد الشيخ زايد الكبير، مرتديةً عباءة سوداء وغطاءَ رأس.

فيديو سحاقي في الإمارات!

يأتي المنشور الأخير على إنستغرام بعد أن قامت مادي بنشر مقطع فيديو جنسي سحاقي مع فتاة يبدو أنه يتعارض بشكل مباشر مع قوانين الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

ظهرت أليسيا ديمسيوك، زميلة مادي على منصة OnlyFans، معها عبر حساباتها على تيليجرام، للإعلان عن تعاونهما.

بعد نشر إحدى الصور على حسابها على تيليجرام، كتبت مادي: “لدينا بعض المحتوى الخاص على Onlyfans – هل أنتم مستعدون؟!”

قوانين الإمارات

قد يكون بعضهم جاهزًا للمحتوى، لكن الإمارات المتحدة ليست كذلك بالتأكيد، حيث تتعارض قوانينها الصارمة بشكل مباشر مع بيع أو إنتاج أو حفظ محتوًى إباحي.

وفقًا لموقع Ask The Law المحلي المختص بالقانون: “تعتبر المواد الإباحية غير قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك، فإن أي نوع من التجارة أو النشاط التجاري في الإمارات العربية المتحدة يتعلق بالموادّ الإباحية أو الإباحية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”.

بحسب الموقع: “بصرف النظر عن ذلك.. لا يُسمح بمشاركة أي نوع من المحتوى الجنسي أو نشره عبر الإنترنت أو مشاهدته عبر الإنترنت وما إلى ذلك”.

عقوبة وسجن

وبحسب القانون الإماراتي، لا يمكن الاحتفاظ بالمحتوى الإباحي على الهواتف المحمولة أو محركات الأقراص المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

وإذا تمّ القبض على أيّ شخص يشارك هذا المحتوى، فسيتم القبض عليه ومعاقبته.

وكتب أحد المستخدمين الذين علقوا على منشور مادي عبر “انستجرام”: “صور جميلة، لكن هذا المكان له “سمعة” عندما يتعلق الأمر بسيدات Onlyfans وما يفعلونه هناك”.