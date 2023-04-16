الأحد, أبريل 16, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناممثلة إباحية تصور فيلمها الجديد في صحراء دبي ثم تتجول في مسجد...
حياتنا

ممثلة إباحية تصور فيلمها الجديد في صحراء دبي ثم تتجول في مسجد الشيخ زايد الكبير (شاهد)

يأتي المنشور الأخير على إنستغرام بعد أن قامت مادي بنشر مقطع فيديو جنسي سحاقي من دبي أيضاً

كتب رفيف عبدالله
ممثلة إباحية تصور فيلمها الجديد في صحراء دبي (شاهد) watanserb.com
مادي جيو وأليسيا ديمسيوك
- Advertisement -

وطن– واصلت الممثلة الإباحية ميدلينا إيوانا فيليب، والتي هربت من موطنها إيطاليا لتجنب الضرائب، أخذ صورها “المحفوفة بالمخاطر” في دبي.

إباحية في صحراء دبي

كانت مادلينا إيوانا فيليب، المعروفة باسم مادي جيو، قد استبدلت سابقًا إيطاليا بسويسرا، ويبدو أنها انتقلت الآن إلى دبي لمواصلة إنشاء المحتوى الإباحي الخاص بها.

أظهر منشور حديث عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، أنّ نجمة الأفلام الإباحية، البالغة من العمر 28 عامًا، تتجول في صحراء دبي. على الرغم من تحذير قلة من المعجبين من أنّ “الأمور” قد تكون صعبة في دبي.

نشرت مادي منذ ذلك الحين بعض اللقطات المحفوفة بالمخاطر لوقتها في الصحراء العربية

تضمّنت سلسلة صورها لقطة جريئة بصدر شبه عارٍ في الصحراء، وحصدت أكثر من 28000 إعجاب وكثيراً من التعليقات، بينما رحبت بنفسها في رمال دبي.

وكتبت “مادي جيو” على المنشور: “حبيبي، مرحباً بك في الصحراء”، مع رمز تعبيري للإبل يتبع نصّها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mădălina Ioana Filip (@mady_gio)

- Advertisement -

ثم نشرت مادي فيديو يوثّق لحظة وجودها في مسجد الشيخ زايد الكبير، مرتديةً عباءة سوداء وغطاءَ رأس.

فيديو سحاقي في الإمارات!

يأتي المنشور الأخير على إنستغرام بعد أن قامت مادي بنشر مقطع فيديو جنسي سحاقي مع فتاة يبدو أنه يتعارض بشكل مباشر مع قوانين الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

ظهرت أليسيا ديمسيوك، زميلة مادي على منصة OnlyFans، معها عبر حساباتها على تيليجرام، للإعلان عن تعاونهما.

كان معجبو مادي قلقين بشأن النجمة التي ربما انتهكت وقت وجودها في دبي بعض القواعد

بعد نشر إحدى الصور على حسابها على تيليجرام، كتبت مادي: “لدينا بعض المحتوى الخاص على Onlyfans – هل أنتم مستعدون؟!”

يبدو أن Mady Gio و Alessia Demciuc قد قاما بتصوير شريط جنسي خلال فترة وجودهما في دبي

قوانين الإمارات

قد يكون بعضهم جاهزًا للمحتوى، لكن الإمارات المتحدة ليست كذلك بالتأكيد، حيث تتعارض قوانينها الصارمة بشكل مباشر مع بيع أو إنتاج أو حفظ محتوًى إباحي.

وفقًا لموقع Ask The Law المحلي المختص بالقانون: “تعتبر المواد الإباحية غير قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك، فإن أي نوع من التجارة أو النشاط التجاري في الإمارات العربية المتحدة يتعلق بالموادّ الإباحية أو الإباحية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”.

بحسب الموقع: “بصرف النظر عن ذلك.. لا يُسمح بمشاركة أي نوع من المحتوى الجنسي أو نشره عبر الإنترنت أو مشاهدته عبر الإنترنت وما إلى ذلك”.

عقوبة وسجن

وبحسب القانون الإماراتي، لا يمكن الاحتفاظ بالمحتوى الإباحي على الهواتف المحمولة أو محركات الأقراص المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

وإذا تمّ القبض على أيّ شخص يشارك هذا المحتوى، فسيتم القبض عليه ومعاقبته.

وكتب أحد المستخدمين الذين علقوا على منشور مادي عبر “انستجرام”: “صور جميلة، لكن هذا المكان له “سمعة” عندما يتعلق الأمر بسيدات Onlyfans وما يفعلونه هناك”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

جنوب إفريقيا تتعهد باتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية للقبض على الأخوين جوبتا المقيمين بدبي

حياتنا

عارضتان تنشران فيديوهات سحاقية مع بعضهن في دبي التي تقيمان بها حالياً (شاهد)

تقارير

“بلومبيرغ”: “بداية صعبة لمسعى السعودية إقناع المغتربين بترك دبي والذهاب إلى الرياض

الهدهد

تصريحات وزيرة إسرائيلية عن “إمارة محمد بن راشد” فجرت غضب الإماراتيين

الهدهد

تحبس الأنفاس.. يمكنك الآن من مكانك تجربة الإحساس الفعلي للسقوط من أعلى برج بالعالم

حياتنا

فستان نجوى كرم في حفل دبي حديث النشطاء.. خيمة أم لحاف شتوي! (فيديو)

الهدهد

أحدث ظهور للشيخة لطيفة بعد إعادتها قسرا للإمارات عقب هروبها (شاهد)

تقارير

ميرور: دبي على خطى لاس فيغاس تتحول إلى وجهة عالمية للزواج المدني غير الشرعي!

الهدهد

تقترب من نصف مليار درهم.. تفاصيل بيع لشقة سكنية في دبي

تقارير

الليلة بـ100 ألف دولار.. معلومات مثيرة عن فندق دبي العملاق أتلانتس ذا رويال

تقارير

مقالان وعرائض منعتها بريطانيا من النشر في الصحافة عن يوم الوهيلة وما بعدها منذ ٨٣ عاماً: هكذا قلع حكام دبي عيون معارضيهم!

حياتنا

رقص بلقيس فتحي للعراقيين.. هكذا شاركتهم فرحتهم بكأس الخليج (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذه هي الأمراض الثلاثة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تصيب الخصيتين

منها الأحذية..6 أشياء شائعة يجب غسلها قبل استعمالها للمرّة الأولى

يتعاطى مخدرات ومدمن للخمور.. مصادر سعودية تكشف مفاجآت مدوية عن خالد بن سلمان

فيديو من داخل قمرة الطائرة السعودية بمطار الخرطوم يوثق لحظة إطلاق النار

الراقصة لوسي في تصريح صادم: “هذا ما سيفعله الله بي لو توفيت ببدلة الرقص”!

الكومبوتشا: مشروب آسيوي لذيذ ومرطب يساعدك على خسارة الوزن

“فتحوا الأديان على بعض”.. قداس مع صلاة التراويح يفتح النار على التلفزيون المصري!

إلغاء متابعة وحذف صور.. تفاصيل أزمة محمد صلاح والنني وتعليق والد الأخير

هل تخطط لرحلة سفر إلى أوروبا؟ لا ترتكب هذه الأخطاء

سوري عاد من ألمانيا لزيارة أهله فباغته مسلحون بجريمة مأساوية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC