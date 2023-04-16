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مقتل جندي مصري في السودان برصاص الدعم السريع ولا تعليق من القاهرة

الأوضاع في السودان تشهد منعرجا خطيراً في ظل رفض طرفي الصراع -حميدتي والبرهان- قبول المطالبات الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار

كتب فهمي الورغمي
مقتل جندي مصري في السودان watanserb.com
مقتل جندي مصري في السودان
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وطن- أكدت قناة “الشرق بلومبيرغ” السعودية، نقلاً عن متحدث في نقابة أطباء السوادن، مقتل جندي مصري في قاعدة “مروي” العسكرية، بعد يوم واحد من إعلان قوات “الدعم السريع” احتجاز جنود مصريين، أكد “حميدتي” أنهم في “أمان”.

مقتل جندي مصري في السودان

وأعلنت نقابة أطباء السودان، سقوط جندي واحد من القوات المصرية في قاعدة مروي الجوية، على خلفية اندلاع الاشتباكات، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو “حميدتي“.

ويأتي مقتل الجندي المصري في السودان، بعد يوم واحد من انتشار مقاطع فيديو توضح قيام قوات الدعم السريع بأسر كتيبة من الجنود المصريين في السودان في قاعدة مروي الجوية.

ويظهر في الفيديو عدد من الجنود المصريين وهم جالسون على الأرض وقد أحاط بهم عناصر من قوات الدعم السريع.

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كما أظهر مقطع فيديو متداول، قيام ضابط مصري بالتعريف عن نفسه وتأكيده أنه المسؤول عن الجنود المصريين الموجودين في القاعدة.

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احتجاز قوات مصرية في السودان من قبل الدعم السريع

كما ظهر جنود من قوات التدخل السريع في فيديو آخر مع وجود مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تم السيطرة عليه.

وانتشر مقطع آخر يظهر فيه لحظة إلقاء القبض على الجنود المصريين وقد طلب منهم الجلوس ووضع أيديهم على رؤوسهم.

انتشار مقاطع الفيديو المذكورة بشكل فيروسي على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع السلطات المصرية للتحرك على أعلى مستوى.

حيث نشر المتحدث باسم الجيش المصري، بيانا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيه، إن الجيش المصري يتابع التطورات في السودان وينسق مع الجهات المعنية لضمان تأمين القوات المصرية الموجودة في إطار تدريبات مشتركة مع الجيش السوداني.

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مواجهات في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش

دخلت الأوضاع في السودان خلال الأيام الماضية في منعرج خطير قد يفضي بالبلاد إلى حرب أهلية مفتوحة على مصراعيها، في حال لم يتدارك طرفا الصراع- الدعم السريع والجيش- خلافاتهما الضيقة وإعلاء مصلحة الوطن وقضايا الشعب السوداني.

في مصر، لطالما كانت القيادة على رأس البلاد حذرة من التغيير السياسي في السودان.

والقيادة الحالية في مصر وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي- القادم هو الآخر بانقلاب على السلطة الديمقراطية عام 2013- تدعم الجيش السوداني بقوة، وقد شجعت مؤخرًا المفاوضات مع الأحزاب السياسية الموالية للجيش، بالتوازي مع خطة الانتقال نحو الانتخابات التي يدعمها حميدتي.

وعلى صعيد التطورات في السودان، تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب خلاله السيسي عن قلقه من الأحداث في السودان، ودعا إلى الحوار، بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا من منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، للتنسيق بشأن الأحداث في السودان. وذكر البيان أن شكري ناقش جهود مصر لوقف العنف الذي قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعمه.

ودعت ذات الوزارة في بيان جديد، اليوم الأحد، الأطراف السودانية لوقف القتال والعنف وتغليب لغة الحوار لحل الخلافات حقنًا لدماء الشعب وحفاظًا على مقدرات الوطن.

وشددت رفضها التدخل الخارجي فيما يجري بالسودان مؤكدة “على ضرورة عدم استغلال أي طرف خارجي لتطورات السودان للقيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع، ونرفض أي تدخل قد يؤجج حدة الصراع في السودان”.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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