مقتل جندي مصري في السودان برصاص الدعم السريع ولا تعليق من القاهرة

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وطن- أكدت قناة “الشرق بلومبيرغ” السعودية، نقلاً عن متحدث في نقابة أطباء السوادن، مقتل جندي مصري في قاعدة “مروي” العسكرية، بعد يوم واحد من إعلان قوات “الدعم السريع” احتجاز جنود مصريين، أكد “حميدتي” أنهم في “أمان”.

مقتل جندي مصري في السودان

وأعلنت نقابة أطباء السودان، سقوط جندي واحد من القوات المصرية في قاعدة مروي الجوية، على خلفية اندلاع الاشتباكات، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو “حميدتي“.

مقتل جندي مصري في قاعدة مروى العسكرية وفقا لما أفادته نقابة أطباء السودان لقناة الشرق الإخبارية السعودية لم يصدر أي بيان من الجيش المصري حتى الآن تعليقا على هذا الخبر #لا_للحرب_في_السودان

الطيران المجهول#الخرطوم #حميدتي #الجيش_السوداني pic.twitter.com/WMVzXFhkq2 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) April 16, 2023

ويأتي مقتل الجندي المصري في السودان، بعد يوم واحد من انتشار مقاطع فيديو توضح قيام قوات الدعم السريع بأسر كتيبة من الجنود المصريين في السودان في قاعدة مروي الجوية.

ويظهر في الفيديو عدد من الجنود المصريين وهم جالسون على الأرض وقد أحاط بهم عناصر من قوات الدعم السريع.

🚨دعواتنا للأشقاء في #السودان بحقن دمائهم

الصراع داخل المكون العسكري بين رئيس مجلس السيادة البرهان وحمدتي قائد قوات التدخل السريع-

🚨يحول السودان لدولة منهارة كلياً ويستجلب تدخل دولي،ويؤدي لتدهور العلاقة مع #مصر

بعد اعتقال قوات حمدتي ضباط وجنود مصريين في مطار مروي يدعمون البرهان! pic.twitter.com/2zhxKzphC6 — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) April 15, 2023

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كما أظهر مقطع فيديو متداول، قيام ضابط مصري بالتعريف عن نفسه وتأكيده أنه المسؤول عن الجنود المصريين الموجودين في القاعدة.

احتجاز قوات مصرية في السودان من قبل الدعم السريع

كما ظهر جنود من قوات التدخل السريع في فيديو آخر مع وجود مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تم السيطرة عليه.

لحظة إعتقال جنود مصريين في السودان، ماذا تفعل يا السيسي pic.twitter.com/T92ODN5GqN — تحيا الجزائر 🇩🇿Vladimir P (@lakYOUBA) April 16, 2023

وانتشر مقطع آخر يظهر فيه لحظة إلقاء القبض على الجنود المصريين وقد طلب منهم الجلوس ووضع أيديهم على رؤوسهم.

انتشار مقاطع الفيديو المذكورة بشكل فيروسي على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع السلطات المصرية للتحرك على أعلى مستوى.

حيث نشر المتحدث باسم الجيش المصري، بيانا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيه، إن الجيش المصري يتابع التطورات في السودان وينسق مع الجهات المعنية لضمان تأمين القوات المصرية الموجودة في إطار تدريبات مشتركة مع الجيش السوداني.

مواجهات في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش

دخلت الأوضاع في السودان خلال الأيام الماضية في منعرج خطير قد يفضي بالبلاد إلى حرب أهلية مفتوحة على مصراعيها، في حال لم يتدارك طرفا الصراع- الدعم السريع والجيش- خلافاتهما الضيقة وإعلاء مصلحة الوطن وقضايا الشعب السوداني.

في مصر، لطالما كانت القيادة على رأس البلاد حذرة من التغيير السياسي في السودان.

والقيادة الحالية في مصر وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي- القادم هو الآخر بانقلاب على السلطة الديمقراطية عام 2013- تدعم الجيش السوداني بقوة، وقد شجعت مؤخرًا المفاوضات مع الأحزاب السياسية الموالية للجيش، بالتوازي مع خطة الانتقال نحو الانتخابات التي يدعمها حميدتي.

وعلى صعيد التطورات في السودان، تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب خلاله السيسي عن قلقه من الأحداث في السودان، ودعا إلى الحوار، بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا من منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، للتنسيق بشأن الأحداث في السودان. وذكر البيان أن شكري ناقش جهود مصر لوقف العنف الذي قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعمه.

ودعت ذات الوزارة في بيان جديد، اليوم الأحد، الأطراف السودانية لوقف القتال والعنف وتغليب لغة الحوار لحل الخلافات حقنًا لدماء الشعب وحفاظًا على مقدرات الوطن.

وشددت رفضها التدخل الخارجي فيما يجري بالسودان مؤكدة “على ضرورة عدم استغلال أي طرف خارجي لتطورات السودان للقيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع، ونرفض أي تدخل قد يؤجج حدة الصراع في السودان”.