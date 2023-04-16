الأحد, أبريل 16, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقارير"مؤامرة خارجية" .. ما دور الإمارات ومصر وإسرائيل في القتال بالسودان!؟
تقارير

“مؤامرة خارجية” .. ما دور الإمارات ومصر وإسرائيل في القتال بالسودان!؟

يتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، حيث أسفر تى الآن عن سقوط 56 مدنيا على الأقل و"عشرات" العسكريين وجرح نحو 600 شخص آخرين

كتب أنس السالم
دور الإمارات ومصر وإسرائيل في القتال بالسودان watanserb.com
اعتقال ضباط وجنود مصريين في السودان
- Advertisement -

وطن – أثار بدء القتال في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد يومين من لقاء رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد في القاهرة، الأربعاء الماضي، التساؤل حول حقيقة الدور الذي تلعبه القاهرة في الأزمة، ومدى دقة ما يثار عن تورطها مع جانب، وتورط الإمارات وإسرائيل مع جانب آخر.

ويتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، حيث أسفر تى الآن عن سقوط 56 مدنيا على الأقل و”عشرات” العسكريين وجرح نحو 600 شخص آخرين. وفق ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية

كُتّاب سودانيون: “مؤامرة إماراتية إسرائيلية”

وجزم الكاتب السوداني حسن إبراهيم، في حديثه لموقع “عربي21“، بأن ما يجري من اقتتال اليوم بين المكون العسكري الحاكم في السودان بشقيه ويدفع ثمنه الشعب السوداني، هو نتاج واضح لمؤامرة خارجية على السودان، محددا أطرافها بالقول إنها “مؤامرة إماراتية إسرائيلية”.

استمرار القتال في السودان
استمرار القتال في السودان

وحول هذه النقطة، قال المفكر السوداني الدكتور تاج السر عثمان، إن “ما يحدث في السودان جزء لا يتجزأ من صراع محاور إقليمية تستهدف بالأساس تفتيت السودان أرضا وشعبا خدمة للمصالح الدولية”.

- Advertisement -

وراح يوجه الاتهامات لحكام أبوظبي، بقوله إن “الإمارات فقاسة مليشيات، لا تدعم جيشا برأس واحد بل فصائل متعددة قد تكون متضادة”، مشيرا إلى أنها “دعمت البرهان القريب من مصر، وحميدتي القريب من إثيوبيا، وفي اليمن تدعم فصيلا وحدويا وآخر انفصاليا، وفي ليبيا كذلك”.

وأجمل رأيه مؤكدا أن الإمارات “تُفخخ البلدان بأمراء الحرب لتنفجر يوما ما خدمة للصهيونية والإمبريالية العالمية”.

وانهالت تدوينات وتغريدات لمصريين، يرجحون تورط الإمارات في السودان، كما تورطت في ليبيا وفي اليمن وفي غيرهما.

دور مصر في الأزمة!

وفي رؤيته لدور مصر في الأزمة، قال مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، الدكتور ممدوح المنير، لـ”عربي21″، إن “القاهرة لاعب رئيسي في الأزمة فهي تدعم البرهان، منذ بداية الأزمة في حين تدعم أبوظبي حميدتي”.

وأضاف: “في الحقيقة، الأزمة السودانية لن تنتهي سوى بقضاء أحد الطرفين على الآخر”، موضحا أن “كلا الطرفين يملك السلاح والعتاد والدعم الإقليمي والدولي، ولا يستبعد أن يكون تسخين القاهرة للأزمة نكاية في تراجع الدعم الخليجي خاصة الإماراتي للقاهرة”.

وأكد المنير، أن “السيسي الآن في حالة عدم اتزان بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، وبالتالي فليس لديه مانع من اللعب بكل الأوراق حتى القذرة منها، للضغط على الرياض وأبوظبي وربما واشنطن من أجل توفير السيولة له”.

القتال في السودان

ويعتقد، أن “تسخين الأزمة في السودان مع كون مصر الجار الأول للخرطوم والعلاقات قوية بين النظامين، كل هذا يعني توفير السلاح والإمداد للسودان، وربما للطرفين سرا، فيستطيع بذلك حل جزء من الأزمة الدولارية لديه”.

ويرى في نهاية حديثه، أن “هذه الأزمة لها تأثيرها على الأمن القومي المصري من خلال عدم ضبط الحدود بين البلدين مع موجات الهجرة من السودان إلى القاهرة”..

اعتقال ضباط وجنود مصريين في مطار مروي

كان لافتاً اعلان قوات الدعم السريع اعتقال ضباط وجنود مصريين في مطار “مروي”، ما أثار تعليقات عن صحة تدخل مصري في اضطرابات السودان، ودعم السيسي للبرهان بقوات عسكرية ضد حميدتي.

ودفع نشر مقاطع مصور تظهر اعتقال الجنود المصريين في السودان، للتعليق، إذ قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، إنّ الجيش يتابع من كثب الوضع في السودان، موضحاً أنّ الجيش ينسّق مع السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين القوات المصرية.

وتابع البيان كاشفاً عن سبب تواجد القوات المصرية في السودان: “وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جار التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية”.

وأعرب السياسي المصري المعارض عمرو عبدالهادي، عن استيائه من تصوير الضباط والجنود المصريين وهم يرفعون أيديهم، معتبرا أنه تعمد إهانة من قوات الدعم السريع لهم، لتوصيل رسالة إهانة للنظام المصري.

 

وانتقد كتاب وسياسيون مصريون، الدور المصري الغائب عن الأزمة، رغم خطورتها على مصر.

وهو جزء مما أكد عليه الكاتب المصري أحمد حسن الشرقاوي، بقوله: “الدولة حاليا وفي الظروف المشابهة، يجب أن تكون حاضرة في المشهد، برجالاتها وقياداتها وحكومتها ووزرائها ومسؤوليها”.

وتظل مخاوف المصريين قائمة بشأن الأمن القومي المصري، خاصة أنه من المحتمل أن ينتج عن الصراع في السودان إذا طالت مدته موجة هجرات واسعة إلى مصر.

المصدرمتابعات وطن - عربي 21 - تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مقتل جندي مصري في السودان برصاص الدعم السريع ولا تعليق من القاهرة

الهدهد

ضحايا صراع البرهان وحميدتي.. جثث تملأ مشرحة أم درمان ومقتل موظفين بالأمم المتحدة

الهدهد

تغريدات نارية من مصطفى بكري بعد احتجاز جنود مصريين في السودان ورسالة لحميدتي

الهدهد

فيديو من داخل قمرة الطائرة السعودية بمطار الخرطوم يوثق لحظة إطلاق النار

تقارير

اضطرابات السودان.. كيف وصلنا إلى هنا؟

الهدهد

علاء مبارك يسب قناة الجزيرة بسبب احتجاز جنود مصريين في السودان (شاهد)

الهدهد

صراع العسكر يجني على المدنيين.. سوادني يوثق دمار منزله جراء اشتباكات السودان

الهدهد

الدعم السريع: جارٍ القبض على عبد الفتاح البرهان بعد تحديد مخبئه

الهدهد

حميدتي يطمئن السيسي بعد “فيديو” أسر ضباط وجنود مصريين في السودان

الهدهد

عبد الفتاح البرهان يتابع الأحداث عبر “الجزيرة” من مقر قيادة الجيش (فيديو)

الهدهد

الجيش المصري يعلق على أسر جنوده في السودان.. وسبب تواجدهم هناك

تقارير

أسسها البشير لخدمة مصالحه وكتبت نهايته.. ما هي قوات الدعم السريع؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مقتل جندي مصري في السودان برصاص الدعم السريع ولا تعليق من القاهرة

بعد السعودية.. المقداد في الجزائر وتونس لاستكمال مشروع “إعادة تدوير الأسد”

أخيرا.. كشف لغز مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي في سلطنة عمان

محمد بن سلمان يتخذ قرارا مفاجئا لزيادة ثروة الصندوق السيادي التابع له

عادة عليك التخلي عنها إذا أردت تحسين حياتك الجنسية

الشيخ رائد صلاح: “عرب قالوا لي دعك من الأقصى .. وهناك وثائق” (شاهد)

ضحايا صراع البرهان وحميدتي.. جثث تملأ مشرحة أم درمان ومقتل موظفين بالأمم المتحدة

لن تصدق ما حدث لهذا الرجل بعد أن حاول تنظيف أنفه بقوة!

تغريدات نارية من مصطفى بكري بعد احتجاز جنود مصريين في السودان ورسالة لحميدتي

محمد بن سلمان ضخ استثمارات مليارية في شركات إسرائيلية.. هكذا فُضِح أمره

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC