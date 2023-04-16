“مؤامرة خارجية” .. ما دور الإمارات ومصر وإسرائيل في القتال بالسودان!؟

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وطن – أثار بدء القتال في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد يومين من لقاء رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد في القاهرة، الأربعاء الماضي، التساؤل حول حقيقة الدور الذي تلعبه القاهرة في الأزمة، ومدى دقة ما يثار عن تورطها مع جانب، وتورط الإمارات وإسرائيل مع جانب آخر.

ويتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، حيث أسفر تى الآن عن سقوط 56 مدنيا على الأقل و”عشرات” العسكريين وجرح نحو 600 شخص آخرين. وفق ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية

لجنة أطباء السودان المركزية حصر مبدئي أحداث يوم 15 أبريل استيقظ السودانيون والسودانيات صباح 15 أبريل 2023 على فاجعة اشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، أدت هذه الاشتباكات إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة. pic.twitter.com/rRPu9tJvmL — لجنة أطباء السودان المركزية CCSD’S (@SD_DOCTORS) April 16, 2023

كُتّاب سودانيون: “مؤامرة إماراتية إسرائيلية”

وجزم الكاتب السوداني حسن إبراهيم، في حديثه لموقع “عربي21“، بأن ما يجري من اقتتال اليوم بين المكون العسكري الحاكم في السودان بشقيه ويدفع ثمنه الشعب السوداني، هو نتاج واضح لمؤامرة خارجية على السودان، محددا أطرافها بالقول إنها “مؤامرة إماراتية إسرائيلية”.

وحول هذه النقطة، قال المفكر السوداني الدكتور تاج السر عثمان، إن “ما يحدث في السودان جزء لا يتجزأ من صراع محاور إقليمية تستهدف بالأساس تفتيت السودان أرضا وشعبا خدمة للمصالح الدولية”.

مايحدث في #السودان جزء لايتجزأ من صراع محاور إقليمية تستهدف بالأساس تفتيت السودان أرضاََ وشعباََ خدمة للمصالح الدولية وما فعله #حميدتي تهور غير محسوب العواقب و إن كان #البرهان لا يقل سوءا عنه وكلاهما التفا على ثورة الشعب

إلا أن ردع ميليشيا الجنجويد يمثل أولوية للاستقرار — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 15, 2023

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وراح يوجه الاتهامات لحكام أبوظبي، بقوله إن “الإمارات فقاسة مليشيات، لا تدعم جيشا برأس واحد بل فصائل متعددة قد تكون متضادة”، مشيرا إلى أنها “دعمت البرهان القريب من مصر، وحميدتي القريب من إثيوبيا، وفي اليمن تدعم فصيلا وحدويا وآخر انفصاليا، وفي ليبيا كذلك”.

#الامارات فقاسة ميليشيات، لا تدعم جيشاً برأس واحد بل فصائل متعددة قد تكون متضادة ، دعمت #البرهان القريب من #مصر و #حميدتي القريب من #اثيوبيا وفي #اليمن تدعم فصيلا وحدويا و آخر انفصاليا وفي #ليبيا كذلك

تفخخ البلدان بأمراء الحرب لتنفجر يوما ما خدمة للصهيونية والامبريالية العالمية — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 15, 2023

وأجمل رأيه مؤكدا أن الإمارات “تُفخخ البلدان بأمراء الحرب لتنفجر يوما ما خدمة للصهيونية والإمبريالية العالمية”.

وانهالت تدوينات وتغريدات لمصريين، يرجحون تورط الإمارات في السودان، كما تورطت في ليبيا وفي اليمن وفي غيرهما.

دور مصر في الأزمة!

وفي رؤيته لدور مصر في الأزمة، قال مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، الدكتور ممدوح المنير، لـ”عربي21″، إن “القاهرة لاعب رئيسي في الأزمة فهي تدعم البرهان، منذ بداية الأزمة في حين تدعم أبوظبي حميدتي”.

وأضاف: “في الحقيقة، الأزمة السودانية لن تنتهي سوى بقضاء أحد الطرفين على الآخر”، موضحا أن “كلا الطرفين يملك السلاح والعتاد والدعم الإقليمي والدولي، ولا يستبعد أن يكون تسخين القاهرة للأزمة نكاية في تراجع الدعم الخليجي خاصة الإماراتي للقاهرة”.

وأكد المنير، أن “السيسي الآن في حالة عدم اتزان بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، وبالتالي فليس لديه مانع من اللعب بكل الأوراق حتى القذرة منها، للضغط على الرياض وأبوظبي وربما واشنطن من أجل توفير السيولة له”.

ويعتقد، أن “تسخين الأزمة في السودان مع كون مصر الجار الأول للخرطوم والعلاقات قوية بين النظامين، كل هذا يعني توفير السلاح والإمداد للسودان، وربما للطرفين سرا، فيستطيع بذلك حل جزء من الأزمة الدولارية لديه”.

ويرى في نهاية حديثه، أن “هذه الأزمة لها تأثيرها على الأمن القومي المصري من خلال عدم ضبط الحدود بين البلدين مع موجات الهجرة من السودان إلى القاهرة”..

اعتقال ضباط وجنود مصريين في مطار مروي

كان لافتاً اعلان قوات الدعم السريع اعتقال ضباط وجنود مصريين في مطار “مروي”، ما أثار تعليقات عن صحة تدخل مصري في اضطرابات السودان، ودعم السيسي للبرهان بقوات عسكرية ضد حميدتي.

#السودان 🇸🇩

📷 مشاهد مصورة من قاعدة مروى العسكرية تظهر احتجاز قوات #الدعم_السريع لضابط وعدد من جنود #الجيش_المصري . pic.twitter.com/hg3L5rAi2m — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 15, 2023

ودفع نشر مقاطع مصور تظهر اعتقال الجنود المصريين في السودان، للتعليق، إذ قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، إنّ الجيش يتابع من كثب الوضع في السودان، موضحاً أنّ الجيش ينسّق مع السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين القوات المصرية.

وتابع البيان كاشفاً عن سبب تواجد القوات المصرية في السودان: “وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جار التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية”.

وأعرب السياسي المصري المعارض عمرو عبدالهادي، عن استيائه من تصوير الضباط والجنود المصريين وهم يرفعون أيديهم، معتبرا أنه تعمد إهانة من قوات الدعم السريع لهم، لتوصيل رسالة إهانة للنظام المصري.

اخص

كان ممكن يصوروهم بطريقه عاديه بدون رفع ايديهم

لكن تعمدوا اهانة الجنود المصريين لتوصيل رسالة اهانه للنظام

لولا أن الجيش مشغول في الكحك كان زمانه طلع جابهم ورجع اصبروا علينا بعد العيد يا مجرمين

مليشيات حميدتي علمت على الجيش المصري

للاسف النظام لو اتفاوض هيتفاوض على الطيارات بس pic.twitter.com/EP9Ipr2qyh — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) April 15, 2023

وانتقد كتاب وسياسيون مصريون، الدور المصري الغائب عن الأزمة، رغم خطورتها على مصر.

وهو جزء مما أكد عليه الكاتب المصري أحمد حسن الشرقاوي، بقوله: “الدولة حاليا وفي الظروف المشابهة، يجب أن تكون حاضرة في المشهد، برجالاتها وقياداتها وحكومتها ووزرائها ومسؤوليها”.

وتظل مخاوف المصريين قائمة بشأن الأمن القومي المصري، خاصة أنه من المحتمل أن ينتج عن الصراع في السودان إذا طالت مدته موجة هجرات واسعة إلى مصر.