لماذا يجب أن تبدأ وجبتك دائمًا بالخضروات النيئة؟

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وطن-من الآن فصاعدًا، لن تتجاهل تناول الخضار النيئة في المقبلات، لأنه ببساطة ستُغيّر رأيك بعد اكتشاف كل الفوائد التي يمكن أن تتمتّع بها في بداية الوجبة.

وفي الحقيقة، تحدّث العلم منذ وقت ليس بالبعيد، عن ضرورة تناول الفواكه بعد وقت طويل من الوجبة، لكن، اليوم أصبح من الممكن تناول الخضروات النيئة كمقبّلات مع الوجبات على غرار: بيض الميموزا أو سلطة النيسواز أو ريليت التونة المحمصة أو حتى حساء اليقطين.

وفيما يلي استعرضت مجلة “مارميتون” الفرنسية، لماذا يجب أن تبدأ دائمًا وجبتك بالخضروات النيئة.

فوائد المقبلات بالخضروات النيئة

لا جرم أن وجبة الخضار النيئة ممتازة لصحتنا. وبشكل عام، من الجيد معرفة أن الفاكهة والخضروات النيئة غنية بالفيتامينات أكثر من المطبوخة، لأن عمليّة الطبخ يدمر العناصر الغذائية الموجودة فيها.

وبالإضافة إلى الفيتامينات، فهي مصدر جيد للألياف، والعناصر النزرة، والأملاح المعدنية وغيرها من المنافع، والتي مع الإنزيمات الهاضمة، ستزيد من الفوائد لجسمك، وفق ما ترجمته “وطن“.

لذلك فإن أفضل وقت لتناول الخضروات النيئة، هو في بداية الوجبة. إن التعود على تناول الوجبات الخفيفة مع القليل من الجزر أو الخيار يمكن أن يحدث فرقًا حقًا. ستسمح لك هذه الخضار النيئة أيضًا بتحسين عملية الهضم. وفي الواقع، ستعمل الخضار النيئة على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، وتقليل مستويات الكوليسترول وتنظيم العبور المعوي.