الأحد, أبريل 16, 2023
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لماذا يجب أن تبدأ وجبتك دائمًا بالخضروات النيئة؟

"تعمل الخضار النيئة على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات..."

كتب معالي بن عمر
الخضروات النيئة watanserb.com
الخضروات النيئة
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وطن-من الآن فصاعدًا، لن تتجاهل تناول الخضار النيئة في المقبلات، لأنه ببساطة ستُغيّر رأيك بعد اكتشاف كل الفوائد التي يمكن أن تتمتّع بها في بداية الوجبة.

وفي الحقيقة، تحدّث العلم منذ وقت ليس بالبعيد، عن ضرورة تناول الفواكه بعد وقت طويل من الوجبة، لكن، اليوم أصبح من الممكن تناول الخضروات النيئة كمقبّلات مع الوجبات على غرار: بيض الميموزا أو سلطة النيسواز أو ريليت التونة المحمصة أو حتى حساء اليقطين.

وفيما يلي استعرضت مجلة “مارميتون” الفرنسية، لماذا يجب أن تبدأ دائمًا وجبتك بالخضروات النيئة.

الجزر
الجزر

فوائد المقبلات بالخضروات النيئة

لا جرم أن وجبة الخضار النيئة ممتازة لصحتنا. وبشكل عام، من الجيد معرفة أن الفاكهة والخضروات النيئة غنية بالفيتامينات أكثر من المطبوخة، لأن عمليّة الطبخ يدمر العناصر الغذائية الموجودة فيها.

وبالإضافة إلى الفيتامينات، فهي مصدر جيد للألياف، والعناصر النزرة، والأملاح المعدنية وغيرها من المنافع، والتي مع الإنزيمات الهاضمة، ستزيد من الفوائد لجسمك، وفق ما ترجمته “وطن“.

لذلك فإن أفضل وقت لتناول الخضروات النيئة، هو في بداية الوجبة. إن التعود على تناول الوجبات الخفيفة مع القليل من الجزر أو الخيار يمكن أن يحدث فرقًا حقًا. ستسمح لك هذه الخضار النيئة أيضًا بتحسين عملية الهضم. وفي الواقع، ستعمل الخضار النيئة على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، وتقليل مستويات الكوليسترول وتنظيم العبور المعوي.

الخضروات النيئة
الخضروات النيئة
المصدرمارميتون-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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