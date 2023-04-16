الأحد, أبريل 16, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا"فتحوا الأديان على بعض".. قداس مع صلاة التراويح يفتح النار على التلفزيون...
حياتنا

“فتحوا الأديان على بعض”.. قداس مع صلاة التراويح يفتح النار على التلفزيون المصري!

قررت رئيس التليفزيون وقف مخرج القناة الخامسة في محافظة الإسكندرية عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق

كتب رفيف عبدالله
القناة الخامسة
- Advertisement -

وطن– وقع التلفزيون المصري في خطأ فادح، تسبب في سخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

قداس أثناء صلاة التراويح!

حيث بثت شاشة القناة الخامسة المصرية، صلاة التراويح، لكنها كتبت “قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية”.

أثارت الأزمة غضباً شديداً بين الناشطين

وهو الخطأ الذي تسبب في موجة سخرية وغضب أيضاً بين الناشطين الذين طالبوا بمحاسبة المُخرج.

وجاء في التعليقات: “القناه الخامسه بتنقل القداس من الجامع ..”.

وكتب آخر ساخرا: “ابانا الذي في السماء اهدنا في من هديت”.

- Advertisement -

“فتحوا الأديان على بعض”

ولمح ناشط إلى أن المُخرج لم يكن في وعيه، وعلق: “الله يا بلادنا الله .. ماذا يدخنون في التلفزيون المصري ؟”.

وسخر متابع: “لا ما اهو احنا هناخد الاسبوعين اجازه احسن يكونوا بيفكروا يدمجوا العيدين دلوقتي”.

واختصرت ناشطة ما حدث بالقول: “فتحوا الاديان على بعض”.

وقف وتحقيق

وفي ذات السياق، قررت نائلة فاروق رئيس التليفزيون وقف مخرج القناة الخامسة في محافظة الإسكندرية عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

وشددت نائلة فاروق على مراعاة الدقة في نقل الأحداث.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر مطلعة بالتليفزيون أنه من المتوقع وقف فريق البرنامج بالكامل عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

صورة صحيحة

وعلق أحمد كحيلو رئيس القناة الخامسة -قناة الإسكندرية- على الأزمة قائلاً، إن صورة نقل شعائر صلاة التراويح بعنوان قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية صورة صحيحة، وأن الخطأ من مخرج القناة.

وأكد كحيلو في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “الموضوع حصل بالفعل ودا غلط من المخرج وهيتم التحقيق معه غدًا”.

كما كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام عن إصدار رئيسها حسين زين، قرارًا بالتحقيق الذي سيشمل رئيس القناة والمسؤولين عن التنفيذ فيها.

تشييع السيسي!

وسبق أن وقعت مذيعة التلفزيون المصري في خطأ فادح قبل عامين أثناء تغطيتها الحية لجنازة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ومراسم تشييعه.

حيث قالت “تتم الآن مراسم تشييع جثمان الرئيس عبدالفتاح السيسي”، لتتلعثم وقد بدا عليها التوتر الشديد، ثم تدارك أمرها سريعا وتصحح “جنازة الرئيس الراحل مبارك”.

وتسبب هذا الخطأ الفادح في موجة سخرية واسعة بين النشطاء.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

التلفزيون المصري يبث مباشر من غزة وحماس لم تعد إرهابية وهنية في القاهرة.. ماذا يريد السيسي؟

حياتنا

مذيعة التلفزيون المصري تصدم الجمهور بفعل غير لائق على الهواء مباشرة

الهدهد

خوفا من كلمة الحق..التلفزيون المصري يقطع البث عن مندوب قطر أثناء كلمته بجامعة الدول العربية

الهدهد

إحالة مسؤول كبير في التلفزيون المصري للتقاعد بعد “نشره” أسرارا خطيرة هددت أمن السيسي!

تقارير

“دعنا نبسط الأمر حتى تتمكن من فهمه”.. “ديفيد هيرست”: التنازل عن القدس.. ثمن ولاية “السيسي” الثانية

الهدهد

“شاهد” نشطاء يفضحون مذيعة مصرية قصت شعرها تضامنا مع قتلى الشرطة بحادث الواحات

الهدهد

في تصعيد جديد ومع وجود سامح شكري على أراضيها.. السودان تتهم مصر باختراق أجواءها

الهدهد

بعد الحكم بحبس العادلي “7” سنوات.. إعلامية لبنانية: “حرامية الحلل والغسيل” تهم تليق بهم

الهدهد

أستاذ جامعي على التلفزيون المصري: ترامب رسول من عند الله لتخليص العالم من الخلافة “شاهد”

الهدهد

أول فيديو لـ” ريجيني” قبل مقتله ومنتج أخبار في “دويتشه فيله” يؤكد مسؤولية الدولة عن تسريبه

الهدهد

خبير مصري: 400 موظف في البيت الأبيض ينتمون للإخوان .. والأمريكان الذين تظاهروا ضد ترامب من الجماعة

الهدهد

يا ثورة ما تمت.. التلفزيون المصري يوجه تحية ” تقدير وحب وامتنان وإجلال” للمخلوع مبارك “فيديو”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الكومبوتشا: مشروب آسيوي لذيذ ومرطب يساعدك على خسارة الوزن

إلغاء متابعة وحذف صور.. تفاصيل أزمة محمد صلاح والنني وتعليق والد الأخير

هل تخطط لرحلة سفر إلى أوروبا؟ لا ترتكب هذه الأخطاء

سوري عاد من ألمانيا لزيارة أهله فباغته مسلحون بجريمة مأساوية

سابع حكومة كويتية في 3 سنوات.. شلل سياسي وأزمة اقتصادية

لماذا يجب أن تبدأ وجبتك دائمًا بالخضراوات النيئة؟

“جعفر العمدة”.. طلب رسمي للحكومة المصرية بتعديل نهاية المسلسل!

اضطرابات السودان.. كيف وصلنا إلى هنا؟

أم جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر بث “تيك توك”!

هل هبة عبوك بحاجة أموال حكيمي؟ هذه قيمة صافي ثروتها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC