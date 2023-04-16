“فتحوا الأديان على بعض”.. قداس مع صلاة التراويح يفتح النار على التلفزيون المصري!

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وطن– وقع التلفزيون المصري في خطأ فادح، تسبب في سخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

قداس أثناء صلاة التراويح!

حيث بثت شاشة القناة الخامسة المصرية، صلاة التراويح، لكنها كتبت “قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية”.

وهو الخطأ الذي تسبب في موجة سخرية وغضب أيضاً بين الناشطين الذين طالبوا بمحاسبة المُخرج.

القناه الخامسه بتنقل القداس من الجامع .. pic.twitter.com/J4gQZvWv92 — محاميحو (@moyassin_) April 15, 2023

وجاء في التعليقات: “القناه الخامسه بتنقل القداس من الجامع ..”.

وكتب آخر ساخرا: “ابانا الذي في السماء اهدنا في من هديت”.

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“فتحوا الأديان على بعض”

ولمح ناشط إلى أن المُخرج لم يكن في وعيه، وعلق: “الله يا بلادنا الله .. ماذا يدخنون في التلفزيون المصري ؟”.

وسخر متابع: “لا ما اهو احنا هناخد الاسبوعين اجازه احسن يكونوا بيفكروا يدمجوا العيدين دلوقتي”.

واختصرت ناشطة ما حدث بالقول: “فتحوا الاديان على بعض”.

وقف وتحقيق

وفي ذات السياق، قررت نائلة فاروق رئيس التليفزيون وقف مخرج القناة الخامسة في محافظة الإسكندرية عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

وشددت نائلة فاروق على مراعاة الدقة في نقل الأحداث.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر مطلعة بالتليفزيون أنه من المتوقع وقف فريق البرنامج بالكامل عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

صورة صحيحة

وعلق أحمد كحيلو رئيس القناة الخامسة -قناة الإسكندرية- على الأزمة قائلاً، إن صورة نقل شعائر صلاة التراويح بعنوان قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية صورة صحيحة، وأن الخطأ من مخرج القناة.

وأكد كحيلو في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “الموضوع حصل بالفعل ودا غلط من المخرج وهيتم التحقيق معه غدًا”.

كما كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام عن إصدار رئيسها حسين زين، قرارًا بالتحقيق الذي سيشمل رئيس القناة والمسؤولين عن التنفيذ فيها.

تشييع السيسي!

وسبق أن وقعت مذيعة التلفزيون المصري في خطأ فادح قبل عامين أثناء تغطيتها الحية لجنازة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ومراسم تشييعه.

حيث قالت “تتم الآن مراسم تشييع جثمان الرئيس عبدالفتاح السيسي”، لتتلعثم وقد بدا عليها التوتر الشديد، ثم تدارك أمرها سريعا وتصحح “جنازة الرئيس الراحل مبارك”.

التلفزيون المصري ينقل تشييع حسني مبارك بس كاتبين تشييع جثمان عبدالفتاح السيسي عسى ان شاء الله 😂 pic.twitter.com/waekFBK8Pf — khalid (@bosaeed1983k) February 26, 2020

وتسبب هذا الخطأ الفادح في موجة سخرية واسعة بين النشطاء.