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ضحايا صراع البرهان وحميدتي.. جثث تملأ مشرحة أم درمان ومقتل موظفين بالأمم المتحدة

تستمر الاشتباكات الدامية في السودان لليوم الثاني على التوالي بين قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، والجيش السوداني تحت قيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان

كتب باسل النجار
ضحايا صراع البرهان وحميدتي watanserb.com
ضحايا صراع البرهان وحميدتي
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وطن- كشفت إحصائية جديدة عن عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة في السودان والمستمرة منذ أمس، السبت، بين قوات الدعم السريع وعناصر الجيش في العاصمة الخرطوم وعدة مناطق أخرى.

ضحايا الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش

وفي هذا السياق، كشف مدير مشرحة مستشفى أم درمان، في تصريحات صحفية عن وصول 29 جثة بينها 24 لمدنيين.

وأضاف أنه لم يتمّ التعرف على هوية الجثث الـ5 الباقية، إن كانت تتبع لقوات الدعم السريع أم تعود لقوات الجيش.

ومن جانبه، أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة، الأحد، مقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في اشتباكات بشمال دارفور بالسودان، السبت.

كما عبّر ممثل الأمم المتحدة عن الانزعاج الشديد، من تقارير تفيد بأنّ مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة، ومبانٍ إنسانية أخرى.

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نقابة أطباء السودان المركزية نعت، الأحد، في منشور على صفحتها بفيسبوك، الطبيبة نجوى خالد حمد استشارية العيون. “وذلك على خلفية إصابتها بطلق ناري مما أدى إلى وفاتها في الحال لتلحق برفيقتها الدكتورة آلاء التي توفيت بالأمس”.

وكانت النقابة، المنظمة المستقلة والمؤيدة للديمقراطية، أفادت في وقت سابق الأحد، بأنّ اليوم الأول من الاشتباكات، السبت، أسفر عن مقتل 56 مدنياً.

صراع حميدتي والبرهان
صراع حميدتي والبرهان

صراع السلطة مستمر بين البرهان وحميدتي

وتستمر الاشتباكات لليوم الثاني، في صراع بين القائدين العسكريين اللذين يقودان السودان منذ 2021.

وتحوّل التوتر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي“، إلى أعمال عنف منذ، أمس السبت، بعدما كانت الخلافات السياسية بينهما تتصاعد في الأسابيع الأخيرة.

وبينما كان دويّ القصف يُسمع في شوارع الخرطوم المهجورة، التي انتشرت فيها رائحة البارود القوية، الأحد، لا يتوقّف الأطباء عن طلب المساعدة والممرّات الآمنة لسيارات الإسعاف ووقف إطلاق النار لعلاج المصابين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدّث شهود عيان عن معارك بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والقوات شبه العسكرية في الضواحي الشمالية للعاصمة، وكذلك في جنوب الخرطوم.

ويجول رجال يرتدون الزيّ العسكري ويحملون أسلحة شوارع العاصمة الخالية من المدنيين، فيما تتصاعد أعمدة الدخان منذ السبت من وسط المدينة، حيث توجد المؤسسات الرئيسية التابعة للسلطة.

كذلك، تحدّث شهود عيان عن قصف مدفعي في كسلا الواقعة في الساحل الشرقي للبلاد.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، فإن “إجمالي القتلى المدنيين بلغ في اليوم الأول من الاشتباكات، 56 شخصاً، أكثر من نصفهم في الخرطوم وضواحيها”.

بينما لقي “عشرات” الجنود وعناصر القوات شبه العسكرية حتفهم. بالإضافة إلى ذلك، أصيب نحو 600 شخص بجروح.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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