الأحد, أبريل 16, 2023
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رياضة

صراع أجهزة.. من يقف وراء عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك؟

مرتضى منصور هو محامٍ مصري، كان عضوًا في مجلس إدارة نادي الزمالك منذ العام 1996، قبل أن يترأسه على فترتين

كتب فهمي الورغمي
مرتضى منصور watanserb.com
مرتضى منصور
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وطن- أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مصر اليوم، الأحد 16 أبريل 2023، حكمًا يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك المصري، وكلّفت وزير الرياضة بتنفيذ القرار.

القضاء المصري يعزل مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك

وجاء قرار محكمة القضاء الإداري بناءً على حبسه في فترة سابقة في قضية “سب وشتم رئيس الأهلي”، حيث قضت المحكمة المذكورة بزوال عضوية مرتضى منصور من مجلس إدارة الزمالك وعزله عن رئاسة النادي.

‏وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك، بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة، نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية، وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

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ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه “أمر حتمي” لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهرا لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

ويشار أن الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وذكر البعض أن قرار عزل مرتضى منصور المفاجئ من رئاسة الزمالك، تقف ورائه جهات نافذة في الدولة واصفين الأمر بأنه “صراع أجهزة” واشتباكات سياسية دائرة بين مسؤولين كبار.

حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

وزارة الرياضة المصرية على الخط

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا عاجلا، بشأن حُكم القضاء الإدارى اليوم بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وذلك بناء على دعوى تم إقامتها من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للزمالك، استنادا إلى تنفيذ مرتضى منصور حكم بالحبس شهر في أحد قضايا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالسب والقذف.

الوزارة أكدت أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور وصول حُكم المحكمة بشكل رسمي إلى وزارة الرياضة.

فترة رئاسة مرتضى منصور للزمالك

مرتضى منصور (17 يونيو 1952 -) هو قاضٍ ومحامٍ وسياسي مصري وشخصية إعلامية وسياسية، كان عضوًا في مجلس النواب المصري مرتين.

الأولى كانت في العام 2000 حيث استمر فيه حتى العام 2005، والثانية كانت في العام 2015، حيث استمر فيه حتى العام 2020.

لكن شُهرة مرتضى منصور في مصر والعالم العربي، لم تنحتها مسيرته المهنية في المحاماة أو عالم السياسة، بقدر الشهرة الواسعة التي حظي بها خلال فترة رئاسته لنادي الزمالك، أحد عمالقة أندية كرة القدم المصرية والعربية.

ترأس منصور نادي الزمالك لفترة وجيزة في العامين 2005 و2006، لكن صيته ذات خلال الفترة الثانية منذ العام 2014 حتى سجنه في 25 فبراير 2023، وخلالها أثار الكثير من الجدل خاصة عبر تصريحاته المستفزة ضد اللاعبين.

كان منصور عضوًا في مجلس إدارة نادي الزمالك منذ العام 1996 حتى العام 2005 كما تولى في العام 2001 منصب نائب رئيس نادي الزمالك حتى العام 2005.

في عام 2014، انتخب منصور لرئاسة النادي لفترة أولى تنتهي عام 2017.

وبعد عام من توليه رئاسة النادي، وقعت حادثة ملعب الدفاع الجوي التي توفي فيها 22 من مشجعي كرة القدم، في مواجهة مع الشرطة على أبواب ملعب 30 يونيو خلال مباراة بالدوري المصري الممتاز بين الزمالك وإنبي.

لقي معظم القتلى حتفهم خنقًا بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين الذين حاولوا اقتحام الملعب.

في 25 نوفمبر 2017، انتخب منصور لرئاسة النادي لفترة ثانية تنتهي عام عام 2021.

حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مشاكل مرتضى منصور القضائية

في 29 سبتمبر 2018، أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منصور لمدة عام ومنعه من نشاطات كرة القدم بالكامل، وغرَّمه 40 ألف دولار أمريكي بسبب مهاجمته لرئيس الاتحاد أحمد أحمد والمسؤول بالاتحاد عمرو مصطفى فهمي.

كما تم إيقافه عامين آخرين من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية وتهديده بالشطب إذا لم يلتزم حضور التحقيقات معه، عندما احتجّ على رفضها اعتماد جمعية نادي الزمالك العمومية.

ومع ذلك ألغي قرار إيقافه هذا في 30 مايو 2021 من قبل محكمة القضاء الإداري المصرية عندما قبلت دعوى رفعها منصور طلب فيها إيقاف هذا القرار وقرارات أخرى.

رفع الاتحاد الأفريقي الإيقاف عنه من أجل حضور نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، في نفس السنة.

في أغسطس 2020، كانت هناك جلسة استماع في البرلمان المصري حول رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بعد تسريب صوتي له، أهان فيه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ولاعبه السابق محمود كهربا.

في غضون ذلك، زعم منصور أن ضابط مخابرات قطري اخترق هاتفه.

ثم في 4 أكتوبر 2020 أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية حزمة من العقوبات بحق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد تلقيها شكاوى مُقدمة ضده، تمثلت في:

إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
تغريمه 100 ألف جنيه.

عدم تمثيله لنادي الزمالك أمام أي شخص أو حضوره أي جمعية عمومية أو اعتماد توقيعه.

دعوة الجمعية العمومية نادي الزمالك لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة، خاصة مقعد رئيس مجلس إدارة النادي.

«إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات (والتي تشكل جريمة جنائية) لإعمال شؤونها حيالها».

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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