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خير من ألف شهر.. ليلة القدر ودعاء نبوي مُستجاب في أفضل ليالي رمضان

ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هي ليلة مميزة بالنسبة للمجتمعات المسلمة حول العالم، يتخذها بعضهم فرصةً للدعاء والاستكانة إلى الله قبل أيام من انتهاء الشهر الفضيل

كتب فهمي الورغمي
ليلة القدر watanserb.com
ليلة القدر
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وطن- تُعتبر ليلة القدر من أهم الليالي الدينية في الإسلام، حيث يعتقد المسلمون أنها تحمل في طياتها خيرًا كثيرًا وأجرًا عظيمًا. ومن الأعمال الصالحة التي يمكن القيام بها في هذه الليلة المباركة هو الدعاء، فالدعاء هو سبب لتحقيق الأماني وتفريج الهموم.

المسلمون يُحيّون ليلة القدر في رمضان

ومن أهم الأدعية التي يمكن قولها في “ليلة القدر“؛ هو الدعاء بالخير والبركة واليُمن والسلامة والعافية لجميع المسلمين والمؤمنين حول العالم.

ويتضمن هذا الدعاء مضامين عظيمة، فهو يعبّر عن التوحيد والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والطلب.

دعاء ليلة القدر كاملاً

يُؤمن المسلمون أنّ الله -عز وجلّ- عظّمَ أمرَ ليلة القدر، فقال: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ}؛ أي إنّ لليلة القدر شأنًا عظيمًا، وبيّنَ أنها خير من ألف شهر، فقال:{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ}، أي إنّ العمل الصالح فيها يكون ذا قدر عند الله خيرًا من العمل في ألف شهر.

ويُحب المسلمون في ليلة القدر، الدعاء والتضرع إلى الله، والتفكّر في عظمته وما يحتويه هذا الدين من رحمة ومحبة وتعاون وتكافل بين الإخوة المسلمين.

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور 1444 وأفضل الأعمال في العشر الأواخر
دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور 1444 وأفضل الأعمال في العشر الأواخر

ومما يقوله المسلم في ليلة القدر:

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اللهم بلّغنا ليلة القدر ولا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها، واجعل لنا فيها أدعيةً لا تُردّ وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يُسدّ.

“اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خيراً مما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت”.

“اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة”.

ومنها أيضاً الدعاء النبوي الذي وصّى به الرسول (صلى الله عليه وسلم) في ليلة القدر: “اللهم إنك عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنّا”.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكريمة أن تغفرَ لنا ذنوبنا وتتجاوز عن سيئاتنا، وترحمنا برحمتك التي وسعت كلّ شيء، وتتقبل منا أعمالنا وتجازينا على عملنا خير الجزاء، وتنزل علينا بركاتها وتسكن قلوبنا بحبها ونورها، وتجعلنا من المقبولين عندك في هذه الليلة الكريمة وفي كلّ أوقاتنا.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكريمة أن ترحمَ المسلمين والمسلمات في كل مكان وتنصرهم على أعدائهم، وترفع عنهم البلاء والوباء والغُمّة.

اللهم إني أسألك في ليلة القدر أن ترزقَ أولادي العلم والإيمان والأخلاق الحسنة، وأبعد عنهم رفقاء السوء وارزقني برَّهم وطاعتهم في الحياة وبعد الممات.

اللهم أولادي احفظهم فرداً فرداً ولا تُرِني فيهم بأساً يُبكيني، اللهم كما بلّغتنا وإياهم شهر رمضان الكريم، اللهم بلّغنا جميعاً ليلة القدر وارزقنا عتقها وغفراناً اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهم إن لم أُحسن في دُعائي فأنت أعلم بحاجتي، وإن قصّرت فأنت سُبحانك تعلم غاياتي ولا يخفى عليك شيء من أحوالي.

اللهم بشرني بما يسرني وأنت خير المبشرين، اللهم ما قسمت في ليلة القدر من خير وصحة وسعة رزق وأخبار مفرحة واستجابة دعاء، فاجعل لنا أوفر الحظ والنصيب.

اللهم متّعنا براحة البال، وصلاح الحال، وقَبول الأعمال، وأنعِم علينا بصحة الأبدان، ونسألك اللهُم فرجاً لكل مهموم، وعطاءً لكل محروم، ورزقاً لكل محتاج، وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابةً لكل دعاء، وبلّغنا ليلة القدر واجعلنا ممن تغيّرت أقدارهم للأفضل.

اللهم ارزقنا فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهُم سهِّل أُمورنا من العُسر إلى اليسر، اللهُم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارزقنا من خير الدنيا ونعيم الآخرة.

اللهم اجعلنا ممن يأتون إليك بالدعاء فتأتي إليهم بالاستجابة والجبر والعوض، اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة ومنا الجهد وعليك التكلان.

المصدررصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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