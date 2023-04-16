الأحد, أبريل 16, 2023
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حياتنا

“جعفر العمدة”.. طلب رسمي للحكومة المصرية بتعديل نهاية المسلسل!

يجوز للسلطة القائمة على الرقابة بسحب قرار الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي

كتب رفيف عبدالله
محمد رمضان
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وطن– تقدم محامي مصري بشكوى رسمية إلى وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، مطالباً بتغيير مشاهد نهاية مسلسل “جعفر العمدة”.

محاسبة جعفر!

وطالب المحامي بإضافة مشاهد محاكمة وعقاب بطل المسلسل جعفر –محمد رمضان– على جرائمه.

وبحسب صحيفة “القاهرة 24“، جاءت شكوى المحامي استنادًا إلى المادة الأولى من قانون 430 لعام 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات للرقابة على الأعمال.. سواء السمعية أو البصرية بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

وكذلك إلى المادة التاسعة بأنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة بسحب قرار الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي.

لن تتغير النهاية

لكن مصدراً من داخل العمل، أكد أنه لن يحدث أي تغيير لنهاية أحداث المسلسل.

وأشار المصدر إلى أن أحداث مسلسل “جعفر العمدة“، ما هي إلا من نسج الخيال ومجرد تمثيل.

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وأوضح أن العمل تم الانتهاء من تصويره قبل بدء شهر رمضان الكريم، لذلك لن يتم تعديل أي نهايات.

وتحدث بطل العمل، الفنان المصري محمد رمضان عن نهاية مسلسل جعفر العمدة مؤكدًا أن النهاية ستكون سعيدة ومرضية للجمهور.

نهاية مُرضية

وقال محمد رمضان في لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامج مع فاطمة مصطفى في راديو 9090: “النهاية هتبسطكم جدًا جدًا.. نهاية إن شاء الله ترضي الجمهور متحبطش حد ويارب تليق بالمسلسل”.

وتدور قصة المسلسل الذي ينافس في موسم دراما رمضان، في إطار اجتماعي درامي من خلال بطله محمد رمضان، الذي يجسّد شخصية جعفر العمدة، ويعيش في حي السيدة زينب، ويتزوج 4 سيدات.

ويعيش العمدة جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين. ولا يعرف ما إذا كان حيّاً أو أصابه مكروه.

خلال الأحداث يضطر العمدة إلى الكذب على أسرته، بأنّ الابن توفي خلال مدة تتجاوز الـ20 عاماً.

ويضم مسلسل جعفر العمدة العديد من الفنانين مع محمد رمضان، منهم: مي كساب، منة فضالي، هالة صدقي، طارق النهري، أحمد فهيم، عصام السقا، إيمان العاصي، زينة، أحمد عبد الله، منذر رياحنة.

والمسلسل قصة محمد سامي، وسيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق، وتحت قيادة المخرج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر.

المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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