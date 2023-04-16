تنبؤ جريء آخر من بيل غيتس .. سيكون ما توقعه نقطة تحول في حياتنا!

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وطن – لطالما كان بيل غيتس صوتًا موثوقًا به عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والتطورات في المستقبل، حيث يحاول وضع تنبؤات حول الخطوات التالية التي ستمثل (فترة ما قبل وبعد) في حياتنا.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح مؤسس شركة Microsoft مشهورًا أيضًا بتنبؤاته.

على سبيل المثال، في عام 2015 خمن وصول فيروس كورونا، عندما قال إن الكارثة العالمية القادمة ستكون “وباءً”.

حاول الآن التنبؤ بالمستقبل، ورأى أن الاختراق التكنولوجي التالي الذي سيغير المجتمع سيكون المركبات ذاتية القيادة.

وقال غيتس: “نحن في الأيام الأولى لحقبة الحكم الذاتي. لا أطيق الانتظار لأرى الاحتمالات الجديدة”. بالنسبة له ، “نحن قريبون من نقطة التحول” مع هذا الاختراق.

المركبات ذاتية القيادة .. التكنولوجيا التي ستمثل “نقطة التحول”

تحدث بيل غيتس عن الذكاء الاصطناعي وتوقع أنه ستكون هناك “نقطة تحول” في إنشاء المركبات ذاتية القيادة.

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وتوقع غيتس أن “السيارات ذاتية القيادة ستسمح للسائق برفع يديه عن عجلة القيادة والسماح للنظام بالقيادة في ظروف معينة”.

بالنسبة لرجل الأعمال، “لقد وصلوا إلى النقطة التي تم فيها اختراع جميع التقنيات المطلوبة تقريبًا. الآن ، ينصب التركيز على تحسين الخوارزميات وإتقان الهندسة”.

يقارن غيتس هذه التقنية في المركبات بالتغيير الذي أدخلته أجهزة الكمبيوتر مرة واحدة إلى العمل المكتبي والذي سيؤدي إلى “إعادة التفكير” في أنظمة القيادة.

التغييرات، وفقا لرجل الأعمال، سيتم إجراؤها تدريجيا.بحسب ما جاء في موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية

في حين يعتقد أن المركبات التي تقل ركابًا ستكون آخر من يستخدمها، إذ قال بيل غيتس: “من المحتمل أن يكون النقل لمسافات طويلة هو القطاع الأول ، يليه التسليم” ، على حد قوله.

كما أشار إلى أن “شركات تأجير السيارات تخسر الكثير من المال كل عام بسبب الحوادث التي يتسبب فيها السائقون. لذا فهم حريصون على التحول إلى أساطيل ذاتية القيادة أقل عرضة للحوادث”.

أخيرًا، قال بيل غيتس: “السيارات الآلية ستصبح أرخص من السيارات العادية. وإذا كنت ، مثلي ، تتنقل بالسيارة ، فكر في الوقت الذي تضيعه في القيادة”.