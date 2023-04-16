تغريدات نارية من مصطفى بكري بعد احتجاز جنود مصريين في السودان ورسالة لحميدتي

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وطن – علق الإعلامي والبرلماني المصري الشهير مصطفى بكري، على احتجاز عدد من جنود بلاده لدى قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات شرسة مع القوات المسلحة السودانية.

وكتب مصطفى بكري عدة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا: “أنا علي ثقه أن الرئيس السيسي القائد الأعلى سيصدر تعليماته بإعادة رجالنا الأبطال أبناء القوات المسلحه إلى الوطن سريعا”.

وأضاف: “اعتذار حميدتي غير مقبول ، وقواتنا كانت في مهمة محددة لإجراء مناورات عسكرية مع الجيش السوداني بناء على بروتوكول موقع مع القيادة السودانية في وقت سابق”.

أنا علي ثقه أن الرئيس السيسي القائد الأعلي سيصدر تعليماته بإعادة رجالنا الأبطال أبناء القوات المسلحه إلي الوطن سريعا . إعتذار حميدتي غير مقبول ، وقواتنا كانت في مهمه محدده لإجراء مناورات عسكريه مع الجيش السوداني بناء علي بروتوكول موقع مع القياده السودانيه في وقت سابق — مصطفى بكري (@BakryMP) April 15, 2023

وتابع مصطفى بكري: “الجيش المصري جيش عظيم ورجاله يتحلون بالشجاعة، ونحن نلتزم دوما بشرف العسكرية وحماية الأمن القومي العربي دون التدخل في أي شأن داخلي لأحد، وأظن أن بيان الخارجية المصرية حول هذه الأحداث هو خير تعبير عن ذلك”.

الجيش المصري جيش عظيم ورجاله يتحلون بالشجاعه ، ونحن نلتزم دوما بشرف العسكريه وحماية الأمن القومي العربي دون التدخل في أي شأن داخلي لأحد ، وأظن أن بيان الخارجيه المصريه حول هذه الأحداث هو خير تعبير عن ذلك — مصطفى بكري (@BakryMP) April 15, 2023

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وقال بكري: “بدلا من أن يصب بعض الموتورين جام غضبهم علي من سعوا إلي إهانة عدد من أفراد قواتنا المسلحه الذين كانوا يشاركون في المناورات المشتركه مع الجيش السوداني ، راحوا يسخرون من رجالنا الأبطال”.

بدلا من أن يصب بعض الموتورين جام غضبهم علي من سعوا إلي إهانة عدد من أفراد قواتنا المسلحه الذين كانوا يشاركون في المناورات المشتركه مع الجيش السوداني ، راحوا يسخرون من رجالنا الأبطال . أبطال جيشنا إلتزموا بضبط النفس ، ولم يدخلوا معركه مع أحد ، ولم ينحازوا إلي طرف ، ولم — مصطفى بكري (@BakryMP) April 16, 2023

وعلق بكري على هذه الآراء قائلا: “أبطال جيشنا التزموا بضبط النفس ، ولم يدخلوا معركه مع أحد ، ولم ينحازوا إلى طرف ، ولم يكونوا أسرى حرب ، دخلوا معركه وهزموا فيها. أبطالنا رجال ، تحملوا ملتزمين بالتعليمات. المدان الحقيقي هي ميلشيات الدعم السريع الذين كشفوا عن حقدهم وسمومهم ضد الشقيقة الكبرى”.

يكونوا أسري حرب ، دخلوا معركه وهزموا فيها . أبطالنا رجال ، تحملوا ملتزمين بالتعليمات . المدان الحقيقي هي ميلشيات الدعم السريع الذين كشفوا عن حقدهم وسمومهم ضد الشقيقة الكبري . إننا علي ثقه أن الشعب السوداني الشقيق يرفض مثل هذه التصرفات المقيته ، ونثق أن القياده المصريه — مصطفى بكري (@BakryMP) April 16, 2023

وكان مقطع فيديو قد حقق رواجا كبيرا، أظهر إقدام عناصر قوات الدعم السريع على احتجاز جنود مصريين في قاعدة مروى العسكرية السودانية.

وكانت القوات المصرية تشارك في تدريبات عسكرية مع نظيرتها السودانية، وذلك في قاعدة مروي العسكرية، إلا أن حالة التمرد التي بدأتها قوات الدعم السريع على قوات الجيش وما أعقب ذلك من مواجهات مسلحة حال دون استكمال تلك التدريبات.

كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي⭕

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/3t4oNoCpPg — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

وسُمع في مقطع الفيديو المصور صوت أحد الأشخاص، وهو يوجه كلامه إلى عناصر قوات الدعم السريع، وهو يقول: “أنا ضابط مصري، أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية”.

الجيش المصري يرد

وفي أعقاب تداول الفيديو، أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا قالت فيه إنها تهيب بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشاركة في إجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان.

وقال البيان: “إن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية، وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جار التنسيق مع الجهات المعنية في السودان؛ لضمان تأمين القوات المصرية”.

حميدتي يرد على بيان الجيش المصري

ردًا على ذلك، قال محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” قائد قوات الدعم السريع السودانية، أن القوات المصرية الموجودة في السودان هم أخوة للشعب السوداني، وسيتم إخلاؤهم سريعًا.

وأضاف أن قوات الدعم السريع السودانية ملتزمة بأمن وسلامة الجنود والعسكريين المصريين، مؤكدا أنهم غير محتجزين.

وأعرب دقلو عن آسفه لتداول مقطع يظهر عناصر من الجيش المصري في مطار مروي.

حرب العسكريين في السودان

واشتعلت الأوضاع في السودان، بعد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي“.

واندلعت المواجهات العنيفة في صراع واضح على السيطرة بسبب خلافات حول الإجراءات المتعثرة التي تتخذها البلاد للمضي قدما نحو اجراء انتخابات في أعقاب انقلاب عسكري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56 شخصا، فيما أصيب 600 آخرون، من دون احتساب عدد القتلى من العسكريين.