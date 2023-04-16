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رياضة

تشكيلة الأهلي أمام سموحة والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي أمام سموحة watanserb.com
تشكيلة الأهلي أمام سموحة
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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام منافسه سموحة، الاثنين، في منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة الأهلي وسموحة على ملعب (استاد برج العرب)، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، بتوقيت دولة مصر وفلسطين.

توقيت مباراة الأهلي أمام سموحة

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي، عند الساعة العاشرة والربع مساءً.

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

معلق مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق المصري أيمن الكاشف.

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تدريبات سموحة
تدريبات سموحة

كما وستنقل أحداث المباراة على قناة ” On Time Sport HD1″، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة مباراة الأهلي أمام سموحة

ومن المتوقع أن يعلق المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام سموحة في منافسات الدوري المصري، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع التشكيلة: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمود متولي (خالد عبد الفتاح).

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد قندوسي، أليو ديينغ.

مركز الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم (كهربا)، محمد الضاوي (محمد شريف).

لاعب الأهلي محمد عبد المنعم
لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + الأهلي تويتر + سموحة تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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