تشكيلة الأهلي أمام سموحة والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام منافسه سموحة، الاثنين، في منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة الأهلي وسموحة على ملعب (استاد برج العرب)، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، بتوقيت دولة مصر وفلسطين.

توقيت مباراة الأهلي أمام سموحة

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي، عند الساعة العاشرة والربع مساءً.

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

معلق مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق المصري أيمن الكاشف.

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كما وستنقل أحداث المباراة على قناة ” On Time Sport HD1″، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة مباراة الأهلي أمام سموحة

ومن المتوقع أن يعلق المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام سموحة في منافسات الدوري المصري، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع التشكيلة: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمود متولي (خالد عبد الفتاح).

لا وقت للراحة ❌

فريقنا يواصل تدريباته استعدادًا للمواجهات المقبلة ✅ 🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/EJyVAu9m0U — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 15, 2023

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد قندوسي، أليو ديينغ.

مركز الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم (كهربا)، محمد الضاوي (محمد شريف).

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة لهذا الموسم.