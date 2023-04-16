الأحد, أبريل 16, 2023
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الراقصة لوسي في تصريح صادم: “هذا ما سيفعله الله بي لو توفيت ببدلة الرقص”!

أكدت لوسي أنّ مسلسل المداح موعظة للجمهور ولمعرفة عالم الجن وعدم الخوف منه

كتب رفيف عبدالله
لوسي في تصريح صادم:
الراقصة لوسي
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وطن– انتقدت الراقصة المصرية لوسي، تصريحاتِ بعض زملائها من الفنانين، حول تحريم الفن واعتزالهم لأسباب دينية.

الفن ليس حراماً

وقالت الراقصة لوسي خلال ندوة في “القاهرة 24“: “الحرام والحلال حاجة جديدة علينا.. وطول عمر الفنانين بيطلعوا ببدل الرقص والمايوه.. وكان في مشاهد حميمية وبيتباسوا”.

وتابعت: “اللي بيحرم أنت إيه عرفك أني هروح النار؟ ما يمكن أنا عند ربنا أفضل منك؟”

ووجّهت لوسي رسالة إلى مَن يحرم الفن، قائلة: “الفن عموما مش حرام لأنه بيتعمل في النور.. وأنا برقص واللي مستحرم يدعيلي ميحضرش حفلات”.

“ربنا هيسترني”

وزادت لوسي: “لو توفيت ببدلة الرقص ربنا هيسترني.. وأنا عندي صفحة عند المولى عز وجل وكاتب فيها حياتي، هل لما أموت هيقولي خشي يا لوسي النار عشان بترقصي؟ يمكن أنا بعمل حاجات أحسن من الرقص”.

وتحدثت لوسي عن العبادات التي تقوم بها قائلة: “أنا بقرأ القرآن الكريم قبل ما أصلي الفجر.. والجمهور مالوش دعوة أنا متجوزة ولا منفصلة ولا بلبس مايوه ولا كت ولا برقص أو علاقتي مع ربنا”.

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وأضافت: “حق الجمهور بس يحكم على شغلي؛ لأن في النهاية ربنا بس هو اللي بيحاسب.. وربنا رب قلوب، وأنا بزكي وبعمل خير وبركع لربنا ومش لازم أطلع أقول”.

موعظة للناس

وفي سياق آخر، تحدثت لوسي في ذات الندوة عن دورها في الجزء الثالث مسلسل المداح من بطولة الفنان حمادة هلال.

وأكدت لوسي أنّ المسلسل موعظة للجمهور، مردفةً: “مسلسل المداح ميعديش مرور الكرام، ولا معمول عشان المشاهد يشوفه ويخاف منه.. ولكن المسلسل بيحتوي على علم، وبيقدم موعظة للناس”.

وتابعت: “بنقول للناس من خلاله خلي بالكوا لأن اللي بيمشي في السوء مبيرجعش بسهولة”.

الجن العاشق

وأوضحت لوسي التي تجسّد دور هند بنت الأحمر، ملكة الجن، أنّ المسلسل يتناول الجن العاشق.

وتابعت: “مبيخلقش الروح إلا ربنا سبحانه وتعالى ولكن الجن ميقدرش يعمل جنين أو طفل في بطن فتاة.. إلا لو الرجل والمرأة في جماع وعلاقة حميمة والزوج مقلش بسم الله الرحمن الرحيم.. ولو الشيطان معجب بالمرأة دي ممكن يعاشرها مع الزوج”.

واستطردت لوسي: “مش عيب إننا نعرف عالم الجن وناخد بالنا منه.. وهو أضعف مننا بكتير والجن بيروح للشخص اللي نفسيته وشخصيته ضعيفة أو الشخص اللي بيميل للشر”.

وختمت لوسي: “أنا قرأت القرآن ولقيت إنه بيقول إن الجن موجود، بس كل ما نذكر المولى عز وجل كل ما الجن يبعد عننا”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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