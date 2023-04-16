الأحد, أبريل 16, 2023
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حياتنا

إلغاء متابعة وحذف صور.. تفاصيل أزمة محمد صلاح والنني وتعليق والد الأخير

الأزمة اندلعت بين اللاعبين محمد صلاح والنني رغم الصداقة الكبيرة بينهما ومشوارهما الكروي المشترك

كتب سالم حنفي
أزمة محمد صلاح ومحمد النني watanserb.com
اللاعبان المصريان محمد صلاح ومحمد النني
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وطن – اندلعت أزمة بين النجمين المصريين محمد صلاح ومحمد النني لاعبي ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين على الترتيب، تسبب فيها حارس المدفعجية أرون رامسديل.

وألغى محمد صلاح، متابعته لمواطنه وزميله محمد النني على “إنستغرام“، كرد فعل على إعجاب النني بصورة حارس مرمى فريق أرسنال “الغانرز” أرون رامسديل وهو يحتفل بضياع صلاح لركلة الجزاء في مباراة الفريقين.

وأظهرت الصورة فرح رامسديل بضياع الكرة التي مرت بجانب بالعارضة بينما كان صلاح يصرخ غاضبا على ضياعها.

ولم يكتفِ محمد صلاح بإلغاء المتابعة، بل حذف أيضا الصور التي تربطه بالنني ليرد لاعب المدفعجية بإلغاء متابعته أيضا.

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مباراة ليفربول وأرسنال كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، وخلال المباراة أهدر محمد صلاح ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني.

علاقة محمد صلاح والنني

يُشار إلى أن العلاقة بين صلاح والنني بدأت في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، قبل تصعيدهما للفريق الأول، كما لعبا سويا في منتخب الشباب الذي شارك في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً في كولومبيا عام 2011.

وتزامل صلاح والنني أيضا في صفوف بازل السويسري، قبل رحيل الأخير إلى آرسنال في يناير 2015، بعد عام واحد من انتقال صلاح إلى تشيلسي الإنجليزي.

تعليق والد محمد النني

وعلق ناصر النني، والد محمد النني، على أنباء حدوث أزمة بين الثنائي، وقال في حديث لصحيفة المصري اليوم، إنه ليس لديه أي معلومات، موضحا أن علم بالأمر من خلال ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورجّح أن يكون السبب فيما حدث هو سوء تفاهم بين اللاعبين، معقبا: “ربنا يهدي الحال”.

وتابع: “محمد صلاح والنني متربيين مع بعض وإخوات وعشرة عمر وكانوا مع بعض في المقاولون وبازل”.

المصدرالمصري اليوم + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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