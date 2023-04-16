إلغاء متابعة وحذف صور.. تفاصيل أزمة محمد صلاح والنني وتعليق والد الأخير

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وطن – اندلعت أزمة بين النجمين المصريين محمد صلاح ومحمد النني لاعبي ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين على الترتيب، تسبب فيها حارس المدفعجية أرون رامسديل.

وألغى محمد صلاح، متابعته لمواطنه وزميله محمد النني على “إنستغرام“، كرد فعل على إعجاب النني بصورة حارس مرمى فريق أرسنال “الغانرز” أرون رامسديل وهو يحتفل بضياع صلاح لركلة الجزاء في مباراة الفريقين.

محمد صلاح والننى قاما بألغاء متابعه بعضهم على انستجرام

ويقال ان السبب ان الننى قام بعمل اعجاب على منشور ل رمسيدال حارس ارسنال لتصديه لفرصه صلاح فى لقاء الليفر وارسنال فقام صلاح بالغاء متابعه الننى فرد الننى عليه بالغاء المتابعه pic.twitter.com/uQ2dPOOZBJ — Hosam salim (@Hosamsalim13) April 15, 2023

وأظهرت الصورة فرح رامسديل بضياع الكرة التي مرت بجانب بالعارضة بينما كان صلاح يصرخ غاضبا على ضياعها.

ولم يكتفِ محمد صلاح بإلغاء المتابعة، بل حذف أيضا الصور التي تربطه بالنني ليرد لاعب المدفعجية بإلغاء متابعته أيضا.

ما سر خناقة محمد صلاح والنني؟ pic.twitter.com/x0zzEdiOyC — EParena.com (@EParena) April 15, 2023

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مباراة ليفربول وأرسنال كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، وخلال المباراة أهدر محمد صلاح ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني.

علاقة محمد صلاح والنني

يُشار إلى أن العلاقة بين صلاح والنني بدأت في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، قبل تصعيدهما للفريق الأول، كما لعبا سويا في منتخب الشباب الذي شارك في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً في كولومبيا عام 2011.

وتزامل صلاح والنني أيضا في صفوف بازل السويسري، قبل رحيل الأخير إلى آرسنال في يناير 2015، بعد عام واحد من انتقال صلاح إلى تشيلسي الإنجليزي.

تعليق والد محمد النني

وعلق ناصر النني، والد محمد النني، على أنباء حدوث أزمة بين الثنائي، وقال في حديث لصحيفة المصري اليوم، إنه ليس لديه أي معلومات، موضحا أن علم بالأمر من خلال ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورجّح أن يكون السبب فيما حدث هو سوء تفاهم بين اللاعبين، معقبا: “ربنا يهدي الحال”.

وتابع: “محمد صلاح والنني متربيين مع بعض وإخوات وعشرة عمر وكانوا مع بعض في المقاولون وبازل”.