أوكرانية تتزوج صديقتها في بريطانيا بعد 10 سنوات من الكتمان (شاهد)

وطن- في يوليو 2013، صدر تشريع يسمح بزواج الشواذ في إنجلترا وويلز من قبل برلمان المملكة المتحدة، ودخل حيز التنفيذ في 13 مارس 2014، وأُقيم أول زواج للشواذ في 29 مارس 2014.

اليوم، تُعتبر المملكة المتحدة من أفضل وجهات مجتمع الشواذ حول العالم بسبب القَبول المجتمعيّ أولاً وقانونية زواجهم ثانياً؛ وهو بالفعل ما قامت به الأوكرانيتان “يوليا” و”تاتيانا”، بعد لجوئهن من الحرب قبل عام من الآن.

تزوجت الأوكرانيتان يوليا (44 عاماً) وتيتيانا (42 عاماً) في المملكة المتحدة في الأول من مارس/آذار الماضي، بعد أكثر من 10 سنوات من العلاقة السرية قضينها معاً خلال إقامتهن في أوكرانيا.

أُقيم الزفاف بمساعدة مجموعة بريطانية تقدّم العون للأوكرانيين الشواذ والمتحولين جنسياً، من أجل الوصول إلى المملكة المتحدة.

Yulia and Tetiana have got married! 🇺🇦❤️🇺🇦@derbys_alliance pic.twitter.com/FMosrxea5k

— Sarah Barley-McMullen (she/her) (@SarahBarleyMc) March 1, 2023