هاري كين على طاولة اهتمامات البايرن واليونايتد هذا الصيف

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي بايرن ميونخ بالتعاقد مع هداف نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين، في سوق انتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية، بأن نادي بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع هاري كين هذا الصيف، لكن نادي مانشستر يونايتد يعد أبرز المرشحين للتعاقد مع اللاعب، في ظل رغبته في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

رحيل هاري كين

وانتقل النجم الإنجليزي كين صاحب ال29 عاماً، للعب مع فريق توتنهام عام 2009، قادماً من نادي واتفورد.

كما ولعب هاري كين مع العديد من الأندية على سبيل الإعارة، كان من أبرزها ليستر سيتي، وميلوول، ونورويتش سيتي وغيرهم.

حسب صحيفة الميرور 🗞

بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع هاري كين 🔴✍️

البافاري ينوي منافسة مانشستر يونايتد على ضم الإعصار الإنجليزي 🌪 صراع ميركاتو الصيف يشتعل مبكرًا 🔥 pic.twitter.com/QhnYHQ20ID — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) April 14, 2023

وينتهي عقد الإنجليزي كين مع نادي توتنهام الإنجليزي في صيف عام 2024. بعد تجديد عقد لمدة 6 سنوات مع الفريق اللندني.

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هاري كين هداف توتنهام

ويحتل الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي هاري كين، ثاني صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفاً، خلف المتصدر النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي برصيد 30 هدفاً.

كما ويستعد هاري وزملائه في فريق توتنهام للمواجهة القادمة أمام بورنموث، السبت، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ميدانه.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 اهداف هاري كين هذا الموسم جلبت 22 نقطة لتوتنهام – اكثر من اي لاعب آخر هذا الموسم هل سينجح كابتن انجلترا من حصد النقاط امام بورنموث اليوم؟ #TOTBOU pic.twitter.com/8IvzaRA9N7 — EPL World (@EPLworld) April 15, 2023

وخاض توتنهام 30 مباراة في منافسات الدوري الممتاز “البريميرليج”، حقق فيها الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 9 مباريات أخرى.

وجاء فريق توتنهام “السيبرز” في خامس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على الصدارة أرسنال برصيد 73 نقطة للموسم الحالي.