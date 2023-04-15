السبت, أبريل 15, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةهاري كين على طاولة اهتمامات البايرن واليونايتد هذا الصيف
رياضة

هاري كين على طاولة اهتمامات البايرن واليونايتد هذا الصيف

عقد الإنجليزي هاري كين ينتهي مع توتنهام في صيف 2024

كتب فارس أبو شيحة
هاري كين watanserb.com
هاري كين
- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي بايرن ميونخ بالتعاقد مع هداف نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين، في سوق انتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية، بأن نادي بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع هاري كين هذا الصيف، لكن نادي مانشستر يونايتد يعد أبرز المرشحين للتعاقد مع اللاعب، في ظل رغبته في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

رحيل هاري كين

وانتقل النجم الإنجليزي كين صاحب ال29 عاماً، للعب مع فريق توتنهام عام 2009، قادماً من نادي واتفورد.

كما ولعب هاري كين مع العديد من الأندية على سبيل الإعارة، كان من أبرزها ليستر سيتي، وميلوول، ونورويتش سيتي وغيرهم.

وينتهي عقد الإنجليزي كين مع نادي توتنهام الإنجليزي في صيف عام 2024. بعد تجديد عقد لمدة 6 سنوات مع الفريق اللندني.

- Advertisement -

هاري كين هداف توتنهام

ويحتل الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي هاري كين، ثاني صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفاً، خلف المتصدر النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي برصيد 30 هدفاً.

كما ويستعد هاري وزملائه في فريق توتنهام للمواجهة القادمة أمام بورنموث، السبت، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ميدانه.

وخاض توتنهام 30 مباراة في منافسات الدوري الممتاز “البريميرليج”، حقق فيها الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 9 مباريات أخرى.

هداف توتنهام هاري كين
هداف توتنهام هاري كين

وجاء فريق توتنهام “السيبرز” في خامس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على الصدارة أرسنال برصيد 73 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + ديلي ميرور
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

استبعاد ساديو ماني إلى أجل غير مسمى بقرار من بايرن ميونخ

رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي 2023

رياضة

السيتي يضرب البايرن بالثلاثة والإنتر يفوز على بنفيكا بثنائية نظيفة (فيديو)

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ والتشكيلة في دوري الأبطال

رياضة

بايرن ميونخ يسقط في أول اختبار مع توخيل بعد توديع كأس ألمانيا (فيديو)

رياضة

جوهرة البرتغال غونزالو راموس ‏على رادار مانشستر يونايتد

رياضة

جافي على رادار بايرن ميونخ .. فهل سيفرط به برشلونة بسهولة ؟!

رياضة

توتنهام يفسخ عقده مع كونتي بعد تصريحاته المثيرة للجدل

رياضة

السبب الحقيقي وراء إقالة ناجلسمان من تدريب البايرن وتعيين توخيل بدلاً منه

الهدهد

نجل حمد بن جاسم تقدّم بعرض جديد مغرٍ للاستحواذ على مانشستر يونايتد

رياضة

إقالة جوليان ناجيلسان من تدريب بايرن ميونخ على المُحك وهذا هو البديل

رياضة

قطر تتقدم بعرضٍ قياسي جديد لشراء نادي مانشستر يونايتد       

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صور صادمة لأفضل نجمة إباحية في العالم بعد هذا القرار المصيري! (شاهد)

عودة ميسي تتحكم في مصير 3 صفقات قوية لبرشلونة في الميركاتو

نِزال ماراثوني بين تونس وصندوق النقد على حلبة القرض الجديد.. هل يرضخ سعيّد؟

تسريب لسياسي كولومبي في ملهى ليلي.. رقص عارياً وكشف عن عضوه الذكري ومؤخرته (شاهد)

“أكبر مثيري الفتنة” .. مغرّدون يلقّنون عبدالخالق عبدالله درساً لمهاجمته رفض قطر التطبيع مع الأسد

إسرائيل.. لماذا لا يمكن لدولة يهودية متعصبة أن تنتصر أبدًا؟ (تحليل ديفيد هيرست)

سارة نخلة توجه اتهاماً خطيراً لـ ياسمين عز وتكشف حقيقتها! (فيديو)

عداءة أولمبية لبنانية تنضم لمنصة “only fans” الإباحية لتمويل تدريباتها! (شاهد)

فيديو صادم لوزير الخارجية المغربي “يصف الفلسطينيين بالإرهابيين”

الأهلي يُواصل الصدارة والزمالك يستفيق من نوبته.. ترتيب الدوري المصري 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC