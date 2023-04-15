السبت, أبريل 15, 2023
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“ليس الجمعة”.. فلكي كويتي يثير الجدل بشأن موعد عيد الفطر

عادل السعدون قال إنه من المستحيل أن تتم رؤية الهلال يوم الخميس، وفق الرؤية الشرعية لأن عمره سيكون ١١ ساعة فقط، ولابد أن يكون عمره على الأقل ١٥ ساعة ونصف

كتب خالد الأحمد
فلكي كويتي و موعد عيد الفطر watanserb.com
فلكي كويتي و موعد عيد الفطر
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وطن- أثار الفلكي الكويتي “عادل السعدون” الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن موعد عيد الفطر بحسب الرؤية الشرعية ووفقاً للمعطيات الفلكية التي تقدم احتمالات الرؤية، حسب قوله.

عادل السعدون: العيد ليس الجمعة

وقال “السعدون” في تغريدة له على حسابه في” تويتر” :”حسب الرؤية الشرعية الصحيحة واتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يجب أن يتم رمضان 30 يوماً.”

وتابع مخالفا لحسابات علم الفلك وعلمائه التي أخذت بها معظم الدول وحددت يوم عيد الفطر، يوم الجمعة المقبل: “العيد في يوم السبت 22 ومن شهد برؤيته فإنه يتحمل اثم ويتحمل كذبه.. أما على الحساب الفلكي وبدون رؤية الهلال فإنه يوم الجمعة”.

وفي تغريدة لاحقة قال السعدون متحدثاً عن الهلال: ” مستحيل أن تتم رؤيته يوم الخميس لان عمره ١١ ساعة.. لابد أن يكون عمره على الأقل ١٥ ساعة ونصف وهناك شروط أخرى إذا لم تتحقق أيضا لا يرى.”

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وانتقد بعض المغردين تصريحات عادل السعدون، وقالوا إنه يتعمد إثارة الجدل عبر مخالفة المشهور للفت الأنظار إليه.

وفي هذا السياق كتبت المهندسة نوال بوظهير منتقدة الفلكي الكويتي:”السعدون خالف تعرف”.

ودون آخر:”مع احترامي له كل سنه كلامه غلط”.

وقال سامي سعد المجاوب:”ما احترامي للسعدون دائما يخالف الاغلبية ويطلع بالاخير غلط… الظاهر انه ماشي بمبدأ خالف تعرف.”

فلكي كويتي يثير الجدل بشأن موعد عيد الفطر
فلكي كويتي يثير الجدل بشأن موعد عيد الفطر

مركز الفلك الدولي يعلن موعد عيد الفطر المبارك

وكان مركز الفلك الدولي ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعلن الخميس بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن التاريخ المتوقع فلكيًا لأول أيام عيد الفطر يوافق الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023 في العديد من الدول.

مشيرا إلى أنه قد تعلن بعض الدول القليلة أن عيد الفطر سيوافق السبت 22 أبريل.

و”عادل السعدون” عالم فلك ومؤرخ كويتي الأصل.

ويعبر الفلكي عن آرائه الجادة في العديد من الموضوعات المثيرة للجدل، وهو من الذين يؤخذ رأيهم على محمل الجد. وفي عام 1998 عُيِّن مديرًا لادارة الفلك في النادي العلمي.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الإماراتية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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