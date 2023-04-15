“ليس الجمعة”.. فلكي كويتي يثير الجدل بشأن موعد عيد الفطر

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وطن- أثار الفلكي الكويتي “عادل السعدون” الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن موعد عيد الفطر بحسب الرؤية الشرعية ووفقاً للمعطيات الفلكية التي تقدم احتمالات الرؤية، حسب قوله.

عادل السعدون: العيد ليس الجمعة

وقال “السعدون” في تغريدة له على حسابه في” تويتر” :”حسب الرؤية الشرعية الصحيحة واتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يجب أن يتم رمضان 30 يوماً.”

وتابع مخالفا لحسابات علم الفلك وعلمائه التي أخذت بها معظم الدول وحددت يوم عيد الفطر، يوم الجمعة المقبل: “العيد في يوم السبت 22 ومن شهد برؤيته فإنه يتحمل اثم ويتحمل كذبه.. أما على الحساب الفلكي وبدون رؤية الهلال فإنه يوم الجمعة”.

الفلكي عادل السعدون: فلكياً العيد الجمعة … شرعياً السبت 22 أبريل #عيد_الفطر_المبارك pic.twitter.com/kkPcq32s8B — مباشر نيوز (@mobashernewss) April 15, 2023

وفي تغريدة لاحقة قال السعدون متحدثاً عن الهلال: ” مستحيل أن تتم رؤيته يوم الخميس لان عمره ١١ ساعة.. لابد أن يكون عمره على الأقل ١٥ ساعة ونصف وهناك شروط أخرى إذا لم تتحقق أيضا لا يرى.”

مستحيل تتم رؤيته يوم الخميس لان عمره ١١ ساعة لابد ان يكون عمره على الاقل ١٥ ساعة ونصف وهناك شروط اخرى اذا لم تتحقق ايضا لايرى https://t.co/ztqUWbtCht — عادل السعدون (@adel_alsadoon) April 15, 2023

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وانتقد بعض المغردين تصريحات عادل السعدون، وقالوا إنه يتعمد إثارة الجدل عبر مخالفة المشهور للفت الأنظار إليه.

وفي هذا السياق كتبت المهندسة نوال بوظهير منتقدة الفلكي الكويتي:”السعدون خالف تعرف”.

ودون آخر:”مع احترامي له كل سنه كلامه غلط”.

وقال سامي سعد المجاوب:”ما احترامي للسعدون دائما يخالف الاغلبية ويطلع بالاخير غلط… الظاهر انه ماشي بمبدأ خالف تعرف.”

مركز الفلك الدولي يعلن موعد عيد الفطر المبارك

وكان مركز الفلك الدولي ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعلن الخميس بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن التاريخ المتوقع فلكيًا لأول أيام عيد الفطر يوافق الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023 في العديد من الدول.

مشيرا إلى أنه قد تعلن بعض الدول القليلة أن عيد الفطر سيوافق السبت 22 أبريل.

و”عادل السعدون” عالم فلك ومؤرخ كويتي الأصل.

ويعبر الفلكي عن آرائه الجادة في العديد من الموضوعات المثيرة للجدل، وهو من الذين يؤخذ رأيهم على محمل الجد. وفي عام 1998 عُيِّن مديرًا لادارة الفلك في النادي العلمي.