قصف صاروخي لمقرات الدعم السريع وأبراج الاتصالات التابعة لها (فيديو)

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وطن- قصفت طائرات حربية تابعة للجيش السوداني اليوم، السبت، مقرات لقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي، على خلفية الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم بين الجيش وقوات محمد حمدان دقلو (حميدتي).

الطيران الحربي السوداني يقصف مقرات الدعم السريع

وبحسب مقطع متداول على نطاق واسع بتويتر، فقد قامت طائرة من طراز MiG-29 تابعة للقوات الجوية السودانية بتنفيذ عمليات قصف صاروخي، ضد مواقع لقوات الدعم السريع في مدينة الخرطوم بالقرب من القاعدة العسكرية في منطقة “سوبا”.

ليس قصف صهيوني وليس مقطع من فلسطين

هذا المقطع من #السودان البلد العربي الحزين وهذا قصف ليس لعدو هذا قصف من ابن بلد على ابن البلد،القتال بين #الدعم_السريع والجيش يجب أن يتوقف ، نطالب بتدخل عربي عاجل pic.twitter.com/tVVA2TUjSc — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) April 15, 2023

وأظهر الفيديو الذي رصدته (وطن) الطائرة الحربية السودانية، وهي تحلق في السماء راصدة هدفها ثم تطلق في لحظات وبشكل مفاجئ قذيفة صاروخية تجاه مقر الدعم السريع، الذي ظهرت النيران تشتعل فيه وتتصاعد من الأدخنة بعد القصف.

كما أظهرت صور ومقاطع متداولة أيضا قصف الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني، لأبراج اتصالات خاصة بقوات الدعم السريع وتدميرها.

🔥برج اتصالات الدعم السريع شرق مسجد القوات المسلحة الان يحترق بالكامل ودخان كثيف يغطي المنطقة حوله بعد قصف من الجيش. pic.twitter.com/2xKXyoA5U1 — ملاك عمري (@alwalhanaa212) April 15, 2023

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ويشار إلى أنه اندلعت اشتباكات صباح، اليوم السبت 15 أبريل، في الخرطوم بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

لحظة قصف طائرات حربية للجيش على مقار قوات الدعم السريع في #الخرطوم#الأخبار pic.twitter.com/RMCoDF35NN — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 15, 2023

ماذا يحدث في السودان؟

وكانت قيادة قوات الدعم السريع في السودان أعلنت، السبت، أنها سيطرت بشكل كامل على القصر الجمهوري. وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، صباح اليوم، إنه “إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح اليوم على قواتنا المتواجدة في أرض المعسكرات بسوبا وجراء هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، والقبض على القوة المهاجمة، والسيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، والسيطرة على عدد من المواقع بالولايات”.

وقالت إنه:” في هذا الظرف الدقيق من تاريخ أمتنا تدعو قوات الدعم السريع جميع المواطنين بأنها تقف الى جانبهم وستواصل جهودها من أجل حماية مكتسبات الوطن وثورة شعبه المجيدة الظافرة المنتصرة”.

ودعت “أفراد ومنسوبي القوات المسلحة الشرفاء إلى الوقوف إلى جانب الحق”، مؤكدة أنها “لا تستهدفهم لكنها ترفض استخدامهم من قبل قيادة القوات المسلحة الذين يريدونالتشبث بكراسي السلطة التي من أجلها هم مستعدون لتعريض استقرار البلاد إلى الخطر”.

على النقيض من ذلك أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أن “الأوضاع تحت السيطرة تماما”، وأن “كل المرافق الاستراتيجية من القيادة والقصر تحت السيطرة”، وذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها الخرطوم بين وحدات من الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال البرهان، في تصريحات صحفية، إنه “لم يستطع أحد دخول القيادة العامة والأمور تحت السيطرة”، مضيفا أن “ما حدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة”.

وتابع رئيس مجلس السيادة: “ما زلنا نحكم صوت العقل ونطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها”، مشيرا إلى أنه “إذا استمرت حالة الحرب فسندخل قواتنا للخرطوم من مناطق مختلفة”، وفق تعبيره.