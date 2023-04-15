السبت, أبريل 15, 2023
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رياضة

عودة ميسي تتحكم في مصير 3 صفقات قوية لبرشلونة في الميركاتو

3 صفقات قوية لبرشلونة ترتبط بمصير عودة البرغوث ميسي إلى البلوغرانا

كتب فارس أبو شيحة
عودة ميسي تتحكم في مصير 3 صفقات في الميركاتو الصيفي watanserb.com
عودة ميسي تتحكم في مصير 3 صفقات في الميركاتو الصيفي
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وطن-  يبدو أن عودة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، تلعب دوراً في مصير 3 صفقات قوية لبرشلونة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نادي برشلونة تخطط لعودة ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني مع بداية الموسم المقبل، إلا أن قانون اللعب النظيف ما زال يمثل العقبة. أمام تحقيق رغبة جماهير وعشاق النادي الكتالوني.

عودة ميسي ومصير صفقات برشلونة

وأردفت الصحيفة، ” عقبة صفقة ميسي وعودته إلى برشلونة، ترتبط. بمصير 3 تعاقدات محتملة للفريق الكتالوني هذا الصيف”.

كما وأضافت، ” برشلونة يضع على سلم أولوياته هذا الصيف هو عودة ميسي، إلى جانب التعاقد مع الثلاثي إينييغو مارتينيز، وإلكاي غوندوغان، عبر صفقات مجانية (انتقال حر)”.

وواصلت، ” يقف تعاقد برشلونة مع الثلاثي فيتور روكي ويانيك كاراسكو. وأباميانغ، على الأموال المتبقية من عودة ميسي المحتملة إلى صفوق برشلونة في الميركاتو الصيفي أم لا”.

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عودة ميسي
عودة ميسي

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، في ظل سعي إدارة النادي الباريسي في إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق لموسم آخر إضافي.

وكان نادي برشلونة قد سمح للبرغوث ميسي بالرحيل عن النادي الكتالوني، في صيف عام 2021، بعد فشل النادي في تجديد عقده. بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة في المواسم القليلة الماضية.

وسيلتقي فريق برشلونة أمام نظيره خيتافي، لمواصلة حسم الصراع على لقب الدوري الإسباني. مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الأحد، على ملعب ” كوليسسوم بيريز”.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 72 نقطة، بفارق 13 نقطة عن وصيفه ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة حتى يومنا هذا.

ميسي
ميسي
المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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