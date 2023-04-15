عودة ميسي تتحكم في مصير 3 صفقات قوية لبرشلونة في الميركاتو

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وطن- يبدو أن عودة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، تلعب دوراً في مصير 3 صفقات قوية لبرشلونة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نادي برشلونة تخطط لعودة ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني مع بداية الموسم المقبل، إلا أن قانون اللعب النظيف ما زال يمثل العقبة. أمام تحقيق رغبة جماهير وعشاق النادي الكتالوني.

عودة ميسي ومصير صفقات برشلونة

وأردفت الصحيفة، ” عقبة صفقة ميسي وعودته إلى برشلونة، ترتبط. بمصير 3 تعاقدات محتملة للفريق الكتالوني هذا الصيف”.

كما وأضافت، ” برشلونة يضع على سلم أولوياته هذا الصيف هو عودة ميسي، إلى جانب التعاقد مع الثلاثي إينييغو مارتينيز، وإلكاي غوندوغان، عبر صفقات مجانية (انتقال حر)”.

فرناندو بولو: ميسي وبوسكيتس يخططان للعب موسم آخر في برشلونة ومن ثم يذهبان سوياً إلى أمريكا أو السعودية 🇺🇸🇸🇦🔴 pic.twitter.com/5eZiLBIiNc — FCB World (@forcabarca_ar) April 15, 2023

وواصلت، ” يقف تعاقد برشلونة مع الثلاثي فيتور روكي ويانيك كاراسكو. وأباميانغ، على الأموال المتبقية من عودة ميسي المحتملة إلى صفوق برشلونة في الميركاتو الصيفي أم لا”.

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عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، في ظل سعي إدارة النادي الباريسي في إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق لموسم آخر إضافي.

وكان نادي برشلونة قد سمح للبرغوث ميسي بالرحيل عن النادي الكتالوني، في صيف عام 2021، بعد فشل النادي في تجديد عقده. بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة في المواسم القليلة الماضية.

جيرارد روميرو : قسم التسويق في الليغا يعمل الأن على إعداد صورة الأسطورة ليونيل ميسي ليتمكن من تقديمها في جميع أنحاء العالم 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/EMpq8MWNlc — FCB World (@forcabarca_ar) April 14, 2023

وسيلتقي فريق برشلونة أمام نظيره خيتافي، لمواصلة حسم الصراع على لقب الدوري الإسباني. مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الأحد، على ملعب ” كوليسسوم بيريز”.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 72 نقطة، بفارق 13 نقطة عن وصيفه ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة حتى يومنا هذا.