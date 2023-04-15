عداءة أولمبية لبنانية تنضم لمنصة “only fans” الإباحية لتمويل تدريباتها! (شاهد)

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وطن- قال موقع ” okdiario ” الإسباني أن العداءة الاولمبية اللبنانية المقيمة في كندا حاليا جريتا تاسلاكيان أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية بعد قرارا الانضمام لمنصة ” only fans” الإباحية لتمويل تدريباتها.

جريتا تاسلاكيان شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018

وبحسب الموقع، فقد حققت جريتا تاسلاكيان بالفعل حلمها بالمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 ، لكنها الآن تريد محاولة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 ، وتمويل تدريبها وإعداد نفسها، حيث قررت قررت بيع محتوى للبالغين على منصة “only fans”.

ووفقا للموقع، فقد كانت جريتا تاسلاكيان هي نفسها التي روجت لحسابها على منصة OnlyFans بهدف السماح لمتابعيها بمعرفة قصتها.

وأكدت اللاعبة اللبنانية أن أولئك الذين يقررون دفع اشتراكهم الشهري على OnlyFans سيتمكنون من الوصول إلى مواد غير منشورة.

View this post on Instagram A post shared by Gretta Taslakian (@grettataslakian)

وقالت جريتا تاسلاكيان :”بصفتي لاعبًا أولمبيًا ، ظل معجبيني يطالبونني برؤية المزيد من روتين التدريبات اليومية ، لذلك قررت فتح ملفي الشخصي على OnlyFans لمشاركة الهندسة المعمارية الراقية لجسد الأنثى. أنا هنا لتحفيزك! “.

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من هي العداءة جريتا تاسلاكيان؟

وبحسب الموقع الإسباني، فإن جريتا تاسلاكيان هي عداءة لبنانية من أصل أرمني متخصصة في سباق 200 متر، و هي أول امرأة لبنانية تشارك في ثلاث ألعاب أولمبية وحاملة الرقم القياسي الحالي في لبنان في سباقات 100 و 200 و 400 متر في الهواء الطلق و 60 و 200 متر في الداخل.

وكانت أيضًا عضوًا في الفريق الذي سجل الرقم القياسي في التتابع الخارجي 4 × 100 متر والتتابع 4 × 400 متر.