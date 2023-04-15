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عداءة أولمبية لبنانية تنضم لمنصة “only fans” الإباحية لتمويل تدريباتها! (شاهد)

جريتا تاسلاكيان نافست في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 لكنها تريد المحاولة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

كتب سالم حنفي
العداءة جريتا تاسلاكيان watanserb.com
العداءة جريتا تاسلاكيان
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وطن- قال موقع ” okdiario ” الإسباني أن العداءة الاولمبية اللبنانية المقيمة في كندا حاليا جريتا تاسلاكيان أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية بعد قرارا الانضمام لمنصة ” only fans” الإباحية لتمويل تدريباتها.

جريتا تاسلاكيان شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018

وبحسب الموقع، فقد حققت جريتا تاسلاكيان بالفعل حلمها بالمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 ، لكنها الآن تريد محاولة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 ، وتمويل تدريبها وإعداد نفسها، حيث قررت قررت بيع محتوى للبالغين على منصة “only fans”.

ووفقا للموقع، فقد كانت جريتا تاسلاكيان هي نفسها التي روجت لحسابها على منصة OnlyFans بهدف السماح لمتابعيها بمعرفة قصتها.

وأكدت اللاعبة اللبنانية أن أولئك الذين يقررون دفع اشتراكهم الشهري على OnlyFans سيتمكنون من الوصول إلى مواد غير منشورة.

 

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وقالت جريتا تاسلاكيان :”بصفتي لاعبًا أولمبيًا ، ظل معجبيني يطالبونني برؤية المزيد من روتين التدريبات اليومية ، لذلك قررت فتح ملفي الشخصي على OnlyFans لمشاركة الهندسة المعمارية الراقية لجسد الأنثى. أنا هنا لتحفيزك! “.

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من هي العداءة جريتا تاسلاكيان؟

وبحسب الموقع الإسباني، فإن جريتا تاسلاكيان هي عداءة لبنانية من أصل أرمني متخصصة في سباق 200 متر، و هي أول امرأة لبنانية تشارك في ثلاث ألعاب أولمبية وحاملة الرقم القياسي الحالي في لبنان في سباقات 100 و 200 و 400 متر في الهواء الطلق و 60 و 200 متر في الداخل.

وكانت أيضًا عضوًا في الفريق الذي سجل الرقم القياسي في التتابع الخارجي 4 × 100 متر والتتابع 4 × 400 متر.

المصدرokdiario، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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