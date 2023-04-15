السبت, أبريل 15, 2023
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عبد الفتاح البرهان يتابع الأحداث عبر “الجزيرة” من مقر قيادة الجيش (فيديو)

اشتباكات عنيفة وقعت اليوم بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع على الحكم بين عبد الفتاح البرهان وحميدتي

كتب خالد الأحمد
عبد الفتاح البرهان يتابع الأحداث عبر الجزيرة watanserb.com
عبد الفتاح البرهان يتابع الأحداث عبر الجزيرة
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وطن- تداولت وسائل إعلام محلية سودانية فيديو يوثق أول ظهور لرئيس مجلس السيادة “عبد الفتاح البرهان”، عقب أحداث القتال والعنف التي اندلعت في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي.

عبد الفتاح البرهان وقناة الجزيرة

وظهر البرهان بلباسه العسكري، بين عدد من الضباط وهو يتابع مجريات العمليات العسكرية المشتعلة في الخرطوم ومدن أخرى، من داخل غرف العمليات.

فيما بدت شاشات تنقل ما تلتقطه كاميرات ثابتة في الخارج، وشاشات أخرى لمتابعة الأخبار عبر عدة قنوات إخبارية.

ويُسمع في المقطع الذي رصدته (وطن) صوت عبدالفتاح البرهان، وهو يقول لمساعده “شوف الجزيرة”، في إشارة إلى قناة (الجزيرة) القطرية، حيث طلب من مساعده التحويل للقناة لمعرفة ما تبثه بشأن الأحداث الجارية.

واندلعت صباح اليوم، السبت، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد، التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة.

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مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان يعيد إلى الأذهان الحرب الطاحنة التي عانتها البلاد طوال السنوات الماضية.

الجيش السوداني يحذر

وحذر الجيش السوداني يوم، الخميس، من احتمال اشتباك مع عناصر من قوات الدعم السريع ، في إشارة علنية إلى خلافات طويلة الأمد تعيق جهود استعادة الحكم المدني.

وبدأت قوات الدعم السريع في إعادة انتشار وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى، وسط محادثات الشهر الماضي بشأن اندماجها في الجيش بموجب خطة انتقالية تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وتصاعد الموقف بعد نشر بعض أفراد قوات الدعم السريع بالقرب من مطار عسكري كبير في مدينة مروي الشمالية يوم، الأربعاء ، مما دفع الجيش إلى إصدار بيان يقول إن التحركات غير قانونية.

ويعاني السودان من أزمة منذ أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

وبعد إقالة البشير واعتقاله اتفق القادة العسكريون والمدنيون ، ممثلين في تحالف يسمى قوى الحرية والتغيير ، على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة.

وانتهى الاتحاد المضطرب أواخر العام الماضي، عندما أطاح الجيش برئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك.

وأعيد لمنصبه في وقت سابق هذا العام لكنه استقال بعد احتجاجات حاشدة ضد اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش.

عبد الفتاح البرهان وقناة الجزيرة
عبد الفتاح البرهان وقناة الجزيرة

صراع واسع النطاق

تأتي الاشتباكات في أعقاب تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش ومن الذي ينبغي أن يشرف على العملية.

أدى الخلاف إلى تأخير توقيع اتفاقية مدعومة دوليًا مع الأحزاب السياسية بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.

ووفق مراقبين قد تؤدي المواجهة الكبيرة التي حصلت اليوم، السبت، بين قوات الدعم السريع والجيش إلى دفع السودان إلى صراع واسع النطاق في الوقت الذي يكافح فيه الانهيار الاقتصادي والعنف القبلي ، وقد يؤدي أيضًا إلى عرقلة جهود التحرك نحو الانتخابات.

وكان عبد الفتاح البرهان قد أكد في تصريحات صحفية، أن قوات الدعم السريع هي من بدأت المعارك، صباح اليوم السبت، مشددا على أن “لدى القوات المسلحة ما يكفي لدحر هؤلاء المتمردين”.

كما أوضح في تصريحاته أن متمردي الدعم سعوا لسيطرة سريعة على مقار للجيش والمناطق الحيوية فجرا وتنفيذ اغتيالات حتى.

وأكد أنه “لم يكن هناك خيار للقوات المسلحة سوى التصدي لمطامع المتمردين في السلطة، وفق تعبيره. وشدد على أن “الجيش لديه قوات كافية وإرادة لدحر المتمردين”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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