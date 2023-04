صور صادمة لأفضل نجمة إباحية في العالم بعد هذا القرار المصيري! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- مارست بريتني دي لا مورا ، المعروفة باسم جينا بريسلي الغناء على المسرح، ولعبت دور البطولة في أكثر من 275 فيلما إباحياً، قبل أن تترك الأمر وتجد راحتها الروحانية بعيداً عن الإباحية.

بريسلي، واسمها الحقيقي بريتني ، أصبحت واحدة من أفضل الأسماء في الصناعة وواحدة من أفضل 20 نجمة إباحية.

ومع ذلك ، عاشت بريسلي فترة إدمان المخدرات والمعاناة من الأمراض الجنسية (المنقولة بالاتصال الجنسي).

الأمر الذي جعل بريتني تشكك في اختيارها لعالم صناعة الأفلام الإباحية كمهنة لها ، قبل أن تعتزل نهاية المطاف في عام 2012.

الآن بريسلي (أو بريتني)، متزوجة ولديها أطفال ، وتعظ عن مخاطر الإباحية ولماذا النقاء هو الطريق إلى التقدم بحسب تقرير “ديلي ستار“.

في عام 2005 كانت بريتني طالبة جامعية تبلغ من العمر 18 عامًا، تعمل راقصة تعري المكسيك عندما سألها منتج ما إذا كانت ترغب في عمل أفلام “رومانسية”.

بعد عام واحد فقط ، احتلت المرتبة الثانية في برنامج Playboy TV الواقعي للأيقونة الإباحية جينا جيمسون.

وفي عام 2010 ، وصفتها مجلة Maxim بأنها واحدة من أفضل 12 نجمة إباحية في العالم.

شهدت الفترة التي قضتها في صناعة أفلام البالغين استخدام مخدرات الكريستال ميث والهيروين والكوكايين (لمحاولة إنقاص الوزن) ، بالإضافة إلى عقار النشوة والأوكسيكونتين.

كما شاهدت صديقها يتعرض للطعن من قبل عصابة دراجة نارية ، ودخلت في علاقة مسيئة مع وسيط دعارة قبل أن تدرك أنها وصلت إلى الحضيض.

قالت: “كنت أعاني من أجل دفع الإيجار لأنني كنت أعاني من إدمان مخدرات سيئ حقًا.. كنت أنفق آلاف وآلاف الدولارات أسبوعياً على المخدرات”.

وتابعت بريسلي: “لقد بدأت مع الكوكايين ولكن بعد ذلك في النهاية كنت أحارب إدمان الهيروين.”

بعد ثلاث سنوات في الإباحية ، أخذها أجداد بريسلي إلى كنيسة الروك في سان دييغو ، حيث “رفعت يدها لتقبل يسوع ربًا ومخلصًا شخصيًا لها” بعد سماع ندوة للواعظ مايلز ماكفيرسون.

وكشفت بريتني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “محبة الله هي التي فازت بقلبي ولطفه دفعني للتوبة”.

وأضافت: “لم يجعلني الله أبدًا أترك كل شيء ورائي دفعة واحدة ، كان من الممكن أن يغمرني ذلك.”

قامت بريسلي الآن بتثبيت رابط دورة تدريبية حول كيفية التوقف عن مشاهدة المواد الإباحية، عبر حسابها على “تويتر”.

في الفيديو المصاحب تقول: “كانت الإباحية تدمر حياتي.. كنت أعاني من إدمان المخدرات والأفكار الانتحارية بشكل يومي”.

