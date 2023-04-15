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صور صادمة لأفضل نجمة إباحية في العالم بعد هذا القرار المصيري! (شاهد)

عاشت بريسلي فترة إدمان المخدرات والمعاناة من الأمراض لمنقولة بالاتصال الجنسي قبل أن تعتزل عام 2012

كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
بريتني دي لا مورا
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وطن- مارست بريتني دي لا مورا ، المعروفة باسم جينا بريسلي الغناء على المسرح، ولعبت دور البطولة في أكثر من 275 فيلما إباحياً، قبل أن تترك الأمر وتجد راحتها الروحانية بعيداً عن الإباحية.

إدمان وأمراض جنسية

بريسلي، واسمها الحقيقي بريتني ، أصبحت واحدة من أفضل الأسماء في الصناعة وواحدة من أفضل 20 نجمة إباحية.

أصبحت النجمة الإباحية الأكثر شهرة في العالم جينا بريسلي الآن غير معروفة تمامًا بعد التخلي عن حياتها المهنية

ومع ذلك ، عاشت بريسلي فترة إدمان المخدرات والمعاناة من الأمراض الجنسية (المنقولة بالاتصال الجنسي).

أُطلق على بريتني لقب واحدة من أفضل 12 نجمة إباحية في العالم في عام 2010

الأمر الذي جعل بريتني تشكك في اختيارها لعالم صناعة الأفلام الإباحية كمهنة لها ، قبل أن تعتزل نهاية المطاف في عام 2012.

النقاء طريق التقدم

الآن بريسلي (أو بريتني)، متزوجة ولديها أطفال ، وتعظ عن مخاطر الإباحية ولماذا النقاء هو الطريق إلى التقدم بحسب تقرير “ديلي ستار“.

في عام 2005 كانت بريتني طالبة جامعية تبلغ من العمر 18 عامًا، تعمل راقصة تعري المكسيك عندما سألها منتج ما إذا كانت ترغب في عمل أفلام “رومانسية”.

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“الإباحية كانت تدمر حياتي”

بعد عام واحد فقط ، احتلت المرتبة الثانية في برنامج Playboy TV الواقعي للأيقونة الإباحية جينا جيمسون.

من أفضل 12 نجمة إباحية في العالم

وفي عام 2010 ، وصفتها مجلة Maxim بأنها واحدة من أفضل 12 نجمة إباحية في العالم.

شهدت الفترة التي قضتها في صناعة أفلام البالغين استخدام مخدرات الكريستال ميث والهيروين والكوكايين (لمحاولة إنقاص الوزن) ، بالإضافة إلى عقار النشوة والأوكسيكونتين.

 

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A post shared by Richard De La Mora (@richardelamora)

كما شاهدت صديقها يتعرض للطعن من قبل عصابة دراجة نارية ، ودخلت في علاقة مسيئة مع وسيط دعارة قبل أن تدرك أنها وصلت إلى الحضيض.

كنت أعاني من إدمان المخدرات والأفكار الانتحارية بشكل يومي

قالت: “كنت أعاني من أجل دفع الإيجار لأنني كنت أعاني من إدمان مخدرات سيئ حقًا.. كنت أنفق آلاف وآلاف الدولارات أسبوعياً على المخدرات”.

وتابعت بريسلي: “لقد بدأت مع الكوكايين ولكن بعد ذلك في النهاية كنت أحارب إدمان الهيروين.”

ندوة في الكنيسة غيرت حياتها

بعد ثلاث سنوات في الإباحية ، أخذها أجداد بريسلي إلى كنيسة الروك في سان دييغو ، حيث “رفعت يدها لتقبل يسوع ربًا ومخلصًا شخصيًا لها” بعد سماع ندوة للواعظ مايلز ماكفيرسون.

وكشفت بريتني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “محبة الله هي التي فازت بقلبي ولطفه دفعني للتوبة”.

تقول بريتني ، التي تبلغ الآن 36 عامًا ، إنها تخلت تمامًا عن أسلوب حياتها القديم

وأضافت: “لم يجعلني الله أبدًا أترك كل شيء ورائي دفعة واحدة ، كان من الممكن أن يغمرني ذلك.”

أفكار انتحارية

قامت بريسلي الآن بتثبيت رابط دورة تدريبية حول كيفية التوقف عن مشاهدة المواد الإباحية، عبر حسابها على “تويتر”.

في الفيديو المصاحب تقول: “كانت الإباحية تدمر حياتي.. كنت أعاني من إدمان المخدرات والأفكار الانتحارية بشكل يومي”.

علاوة على ذلك ، في مقطع الفيديو حول الدورة التدريبية ، التي تدعي أنها تساعد الأشخاص على “كسر العار” في حياتهم ، تضيف: “طبق هذه التعاليم في حياتك.. ستتحرر من الإباحية حتى تتمكن من التوقف عن البحث.. ويمكنك حينها البدء بأن تعيش”.

دورات تدريبية

تعكس صفحتها على “انستجرام” ، التي تضم ما يقرب من 54 ألف متابع ، مشاعر مماثلة ضد الإباحية.. مع عدد من مقاطع الفيديو التي تعرضها وهي تناقش إدمان المواد الإباحية وتوجيه الناس بعيدًا عن الشهوة.

وأكدت بريتني أنها تخلت تمامًا عن أسلوب حياتها القديم.

قالت: “كلما قضيت مع اليسوع وقتا أطول ، تغيرت رغباتي.. لم أعد أرغب في التدخين أو تعاطي المخدرات أو ارتداء ملابس مثيرة ، لم تعد هذه الأشياء جزءًا مني”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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