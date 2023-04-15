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حياتنا

سارة نخلة توجه اتهاماً خطيراً لـ ياسمين عز وتكشف حقيقتها! (فيديو)

أكدت سارة نخلة أن لديها مشكلة مع المرأة التي لا يوجد لديها كرامة في تلميح إلى ياسمين عز

كتب رفيف عبدالله
سارة نخلة توجه اتهاماً خطيراً لـ ياسمين عز وتكشف حقيقتها! (فيديو) watanserb.com
سارة نخلة
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وطن- جددت الفنانة السورية سارة نخلة، هجومها على الإعلامية المصرية ياسمين عز، واتهمتها بالإساءة إلى نساء مصر.

إساءة لنساء مصر

وقالت سارة نخلة في مقابلة عبر قناة “القاهرة اليوم” مع الإعلامية مروة صبري: “الكلام اللي بتقوله لا يصلح أن يقال على الشاشة”.

وتابعت ملكة جمال سوريا: “لما تقول اللي بتقوله، ده إساءة للنساء في مصر وخارجها”.

واتهمت سارة نخلة ياسمين عز بأنها تفسد الأجيال الذين تؤثر عليهم، وتخاطب 90% من سيدات مصر وتقلل من قيمتهن.

وأكدت سارة نخلة أن لديها مشكلة مع المرأة التي لا يوجد لديها كرامة، في تلميح إلى ياسمين عز.

وكانت ياسمين عز قد ظهرت في برنامج مقالب “رامز نيفر إيند”.

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من غير تجميل

وما كان ملفتاً، أن ياسمين عز قالت لمذيعة برنامج “رامز نيفر إيند” اللبنانية كارلا حداد: “أنا بيضا.. بشرتى بيضا إحنا حلوين من عند الله من غير عمليات تجميل”.

وتابعت ياسمين عز: “أنا لوني أبيض ومش بتاعة تجميل”.

وقامت ياسمين بمسح بشرتها بالمنشفة لتؤكد للمشاهدين أن جمالها ولون بشرتها طبيعيين.

سارة تفضح تفاصيل عمليات تجميل ياسمين

وهو ما قابلته سارة نخلة بهجوم شرس عليها، وكتبت حينها عبر حسابها على “فيسبوك“: “لما حد يسألك عاملة تجميل يعني أكيد ما يقصدوش ليه إنتي بيضا.. بس سبحان الله اللي على راسه بطحة بقا”.

وتابعت: “ما هي حقن الجلوتاثيون اللي واخداها عند الدكتور إياه عشان تبيضي لونك دي أول حاجة خطرت على بالك.. عشان تنكريها عشان الشعب كله عارف لونك قبل وبعد الحقن”.

وزادت سارة: “أكيد يعني لو مسكت حاجة ومسحتي إيدك أكيد أكيد مش هيطلع بودرة يعني.. ما هي حقن بالوريد.. بس خلي بالك بتأثر على الكلى دي معلومة نسي يقولهالك فرعونك الدكتور”.

واستطردت: “أما الشعر فهو كله اكستنشن طبعا وعند الكوافير إياه برضو، اللي بشوفك عنده دايما الفرعون السوري”.

تجميل دوري

أما سارة، فقد كشفت خلال نفس اللقاء أنها تخضع لعمليات تجميل دورية.

كما أكدت سارة نخلة أنها تلجأ إلى البوتوكس والفيلرز وغير ذلك من إجراءات التجميل بشكل دوري.

وقالت: “أحقن بوتكس كل 6 شهور، وفيلرز وكل حاجة”.

اعتبرت الفنانة السورية أن إجراء الفتيات لعمليات التجميل ليس بالشيء الخاطئ، ولكن إخفاء نجمات الفن والإعلام تلك الحقيقة يؤثر سلبًا على متابِعاتهن عبر السوشيال ميديا.

وقالت: “لازم أقول هذا الكلام لمتابعيني لأن البنات بتضايق وبتشوف صور الفنانات جميلة ومهما يعملوا مش بيوصلوا لنفس النتيجة، لازم نقول بنعمل إيه عشان دا بيأثر على نفسية البنات بالسلب”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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