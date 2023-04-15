السبت, أبريل 15, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنارونالدو يعبر عن اشمئزازه من تصرف جورجينا.. ماذا فعلت حتى أثارت غضبه؟!
حياتنا

رونالدو يعبر عن اشمئزازه من تصرف جورجينا.. ماذا فعلت حتى أثارت غضبه؟!

كريستيانو رونالدو وصف اهتمامتها بأنها أصبحت " متمحورة حول الذات".

كتب سالم حنفي
رونالدو وجورجينا رودريغيز watanserb.com
رونالدو وجورجينا رودريغيز
- Advertisement -

وطن- عادة ما تشغل جورجينا رودريغيز شريكة اللاعب البرتغالي ونجم نادي النصر لسعودي كريستيانو رونالدو حديث مواقع التواصل ، ليتصدر اسمها مرة أخرى عندما عرضت الموسم الثاني من “أنا جورجينا”، المسلسل الوثائقي الذي ترافقها فيه الكاميرات في حياتها اليومية.

وقبل أيام كانت “جورجينا” في دائرة الضوء بسبب منشور حملته على حساب انستغرام الخاص بها الذي يضم أكثر من 48 مليون متابع ، حيث نشرت المؤثرة عدة صور تستذكر فيها لحظات من الماضي ، خاصة من فصول الصيف السابقة.

وأعطت جورجينا متابعيها لمحة داخل يخت فاخر للغاية اشترته هي وكريستيانو مقابل 5.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

غضب كريستيانو رونالدو

الآن بحسب ما نقله موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية، ورد أن كريستيانو رونالدو عبر عن استيائه مما فعلته شريكته “جورجينا” ويشعر باشمئزاز من تصرفها، واصفا إياها بأن اهتماماتها أصبحت” متمحورة حول الذات”.

وقالت الصحيفة إن جورجينا ، وهي عارضة أزياء إسبانية- أرجنتينية ، تعرضت مؤخرًا لمشكلات بسبب الطريقة التي تعامل بها صديقاتها.

- Advertisement -

ولفتت الصحيفة إلى انه تم انتقاد ما قامت به “جورجينا” أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه لم يكن أصليًا طبيعيا ويحمل الكثير من التعال والتكلف.

وفي الآونة الأخيرة ،انتقدها المعجبون بعد ظهورها بأحذية جلدية باهظة الثمن، قامت في وقت سابق بإقراضها لشخص قريب منها.

المصدر رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

بمشاركة رونالدو وبناء على طلبه.. النصر السعودي يتفاوض زيدان ومدرب آخر..تفاصيل!

حياتنا

رونالدو وجورجينا يقرران عرض قصرهما الفاخر في مدريد للإيجار بمبلغ خيالي! (شاهد)

رياضة

جارسيا مهددٌ بالإقالة من تدريب النصر السعودي لهذا السبب

رياضة

3 صفقات سوبر.. مطالب كريستيانو رونالدو من أجل البقاء مع النصر السعودي

حياتنا

هذا هو حجم ثروة ميسي ورونالدو .. لكنّهما غائبين عن قائمة “المليارديرات”

رياضة

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 بعد ثنائية رونالدو وتاليسكا

حياتنا

عشاق جورجينا قبل ارتباطها برونالدو.. جميعهم أكثر وسامة وإثارة منه! (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز في مواجهة مع فتاة سخرت منها.. هذا ما حدث وهكذا كان ردها (شاهد)

حياتنا

خالد الفراج يلاحق رونالدو وجورجينا إلى غرفة النوم في “ستوديو 23” (فيديو)

حياتنا

من السعودية .. جورجينا رودريغيز بصور مثيرة على غلاف إحدى المجلات! (شاهد)

رياضة

ميسي يرد على تألق رونالدو بهاتريك تاريخي مع الأرجنتين (فيديو)

حياتنا

شقيقة جورجينا.. صورة صادمة جدا لها لم تكن لتتوقعها (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الإمارات تدهس القانون.. تفاصيل مأساوية لمعتقلين في سجون النظام انتهت مدة سجنهم

بمشاركة رونالدو وبناء على طلبه.. النصر السعودي يتفاوض زيدان ومدرب آخر..تفاصيل!

نانسي عجرم تنشر صوراً خاصة بعد أنباء انفصالها عن زوجها! (شاهد)

تشكيلة برشلونة ضد خيتافي والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

هذا هو صافي ثروة أشرف حكيمي .. والدته تسيطر على 80% منها وطليقته نصيبها صفر!

صور صادمة لأفضل نجمة إباحية في العالم بعد هذا القرار المصيري! (شاهد)

عودة ميسي تتحكم في مصير 3 صفقات قوية لبرشلونة في الميركاتو

نِزال ماراثوني بين تونس وصندوق النقد على حلبة القرض الجديد.. هل يرضخ سعيّد؟

تسريب لسياسي كولومبي في ملهى ليلي.. رقص عارياً وكشف عن عضوه الذكري ومؤخرته (شاهد)

هاري كين على طاولة اهتمامات البايرن واليونايتد هذا الصيف

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC