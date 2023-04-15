رونالدو يعبر عن اشمئزازه من تصرف جورجينا.. ماذا فعلت حتى أثارت غضبه؟!

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وطن- عادة ما تشغل جورجينا رودريغيز شريكة اللاعب البرتغالي ونجم نادي النصر لسعودي كريستيانو رونالدو حديث مواقع التواصل ، ليتصدر اسمها مرة أخرى عندما عرضت الموسم الثاني من “أنا جورجينا”، المسلسل الوثائقي الذي ترافقها فيه الكاميرات في حياتها اليومية.

وقبل أيام كانت “جورجينا” في دائرة الضوء بسبب منشور حملته على حساب انستغرام الخاص بها الذي يضم أكثر من 48 مليون متابع ، حيث نشرت المؤثرة عدة صور تستذكر فيها لحظات من الماضي ، خاصة من فصول الصيف السابقة.

وأعطت جورجينا متابعيها لمحة داخل يخت فاخر للغاية اشترته هي وكريستيانو مقابل 5.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

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غضب كريستيانو رونالدو

الآن بحسب ما نقله موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية، ورد أن كريستيانو رونالدو عبر عن استيائه مما فعلته شريكته “جورجينا” ويشعر باشمئزاز من تصرفها، واصفا إياها بأن اهتماماتها أصبحت” متمحورة حول الذات”.

وقالت الصحيفة إن جورجينا ، وهي عارضة أزياء إسبانية- أرجنتينية ، تعرضت مؤخرًا لمشكلات بسبب الطريقة التي تعامل بها صديقاتها.

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ولفتت الصحيفة إلى انه تم انتقاد ما قامت به “جورجينا” أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه لم يكن أصليًا طبيعيا ويحمل الكثير من التعال والتكلف.

وفي الآونة الأخيرة ،انتقدها المعجبون بعد ظهورها بأحذية جلدية باهظة الثمن، قامت في وقت سابق بإقراضها لشخص قريب منها.