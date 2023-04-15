رونالدو وجورجينا يقرران عرض قصرهما الفاخر في مدريد للإيجار بمبلغ خيالي! (شاهد)

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وطن- قرر لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو ووشريكته جورجينا رودريغيز عرض قصرهما الرائع المملكوك لهما مناصفة في العاصمة الإسبانية مدريد للإيجار.

ووفقا لموقع “ okdiario” الإسباني، فإن لاعب كرة القدم البرتغالي وشريكته المؤثرة يعيشان حاليا في المملكة العربية السعودية وفكرتهما عند تقاعد اللاعب هي الإقامة في البرتغال ، لذلك سيبقى المنزل الموجود في مدريد فارغًا، ولهذا السبب اختار الزوجان طريق الإيجار، على الرغم من أن سعره لا يناسب أي جيب.

مساحة القصر وموقعه

وبحسب الموقع فإن القصر الفاخر يقع في منطقة التحضر الحصري “لافينكا”، حيث حيث تبلغ مساحته 4000 متر مربع و 950 من الأراضي المبنية.

وقال الموقع انه في البداية ، كانت فكرة لاعب كرة القدم البرتغالي هي بيع المنزل عندما ذهب إلى تورين بعد التوقيع مع يوفنتوس ، ولكن كما ظهر في فيلم جورجينا الوثائقي على نتفليكس، فإنه يحتفظ بالمنزل في مدريد ويستمر في الحفاظ على العديد من سياراته الفاخرة.

رونالدو اشترى القصر عام 2010

وأوضح الموقع انه في عام 2010 قرر كريستيانو رونالدو شراء المنزل الذي كان يعيش فيه لفترة من الوقت للإيجار مع خيار الشراء، وفي يوليو 2010 ، حصل على هذا القصر بهندسة معمارية رائدة مع مسبح خارجي رائع ومناطق حديقة حيث يمكن لأطفاله اللعب والركض.

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ويعتبر القصر جزء من مجمع سكني من 30 عقارًا متشابهًا للغاية ، وكلها تقع في لوس لاغوس ، المنطقة الأكثر تميزًا في لا فينكا.

مواصفات القصر

وبحسب الصور التي نشرها كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز والمعلومات التي تم نشرها هي أن القصر به أربع غرف نوم ، جميعها بها حمامات داخلية ، بالإضافة إلى غرفة نوم رئيسية بها حمامان داخليان.

كما أن القصر يحتوي غرفتي نوم خدميتين وحمامين بالإضافة إلى مرحاض.

وأكد الموقع الإسباني أن القصر الذي يحتوي على غرفة نوم رئيسية، وعدة غرف ثانوية، وغرفة طعام ، ومكتب، ومطبخ يمكن لأي شخص استئجاره الآن ، لكن السعر هو 10000 يورو شهريًا.