دنيا بطمة بإطلالة صادمة.. أبرزت مفاتنها وعرت أكتافها في مناسبة رمضانية (شاهد)

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وطن– تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، الأنباء المتداولة حول استدعاءها من قبل محكمة الاستئناف في قضية حمزة مون بيبي، واستمرت في نشاطاتها الفنية والاجتماعية.

عباءة شفافة عارية الأكتاف

وظهرت دنيا بطمة في حفل سحور المعروفة بـ”ليالي رمضان”، بعباءة سوداء من الساتان، تميزت بالكتف العاري وكونها شفافة تكشف ما تحتها.

ورافقت دنيا بطمة إلى الحفل، ابنتها الكبرى غزل والتي ارتدت ملابس مطابقة لوالدتها.

كما ظهرت الفنانة المغربية بفيديو نشرته عبر “انستجرام” من المناسبة وهي ترقص على أقراع الطبول.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

عري في رمضان

وعلقت دنيا بطمة على الفيديو: ” شكرا حبايب قلبي ناس تطوان خاصة والشمال عامة على حبكم ودعمكم الدائم احبكم”.

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لكن دنيا تعرضت لهجوم شرس من متابعيها الذين وصفوا ملابسها بـ”العارية”، متسائلين كيف تفعل ذلك في شهر رمضان.

على الصعيد الفني، تستعد دنيا بطمة لطرح عمل فني جديد بعد عيد الفطر، وذلك بعد تأجيل الأمر لمدة 3 أشهر بسبب الأزمة التي يمر بها صديقها الفنان المغربي سعد لمجرد.

جديد دنيا بطمة

وقالت دنيا بطمة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن أغنيتها الجديدة تحمل اسم “زيديني”.

والأغنية من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد.

وأشارت بطمة إلى أنها ستقوم بتصوير الأغنية على طريقة “الفيديو كليب” داخل أحد استوديوهات مدينة الدار البيضاء.

وذكرت بأن التصوير سيتم تحت إشراف علاء الدين الرايس. وبالاستعانة بطاقم شاب تتعامل معه لأول مرة لكي تكون بداية جديدة بالنسبة لها.

موجهة لشخص غدرها

وأكدت الفنانة المغربية أن أغنية “زيديني”، ستكون فرصة ليشاهدها جمهورها بحلة جديدة ومغايرة عما قدمته في أعمالها السابقة.

وتابعت: ” العمل يحمل نمطا جديدا علي لم أغني مثله من قبل. إضافة إلى أن الإطلالات ستكون مختلفة ومتجددة مع لمسة مغربية”.

وقالت بطمة إن الأغنية موجهة لشخص أعطته ثقتها التي لا يستحقها، مشيرة إلى أنها ستلامس المشاعر بكلماتها المؤثرة.

وكانت صاحبة حساب شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، قد ادعت أنّ محكمة الاستئناف استدعت دنيا بطمة.

وأشارت شربليتا إلى أنّ محكمة الاستئناف استدعت الفنانة المغربية مع شاهدتين، من ضمنهما شقيقتها ابتسام بطمة التي ساعدتها في قضية “حمزة مون بيبي“.

وقالت شربليتا: “ستتمّ مواجهة الفنانة وشقيقتها والشاهد الآخر، لإصدار الحكم النهائي، والمبرم في القضية التي تتهرب منها دنيا بطمة”.