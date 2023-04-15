السبت, أبريل 15, 2023
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حميدتي يطمئن السيسي بعد “فيديو” أسر ضباط وجنود مصريين في السودان

قائد قوات الدعم السريع الفريق الأول محمد حمدان دقلو، قال إن القوات المصرية في أمان وغير محتجزة

كتب باسل النجار
حميدتي يطمئن السيسي watanserb.com
حميدتي يطمئن السيسي
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وطن- بعث قائد قوات الدعم السريع، الفريق الأول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، برسالة طمأنة للمصريين والقيادة المصرية بشأن القوات المصرية التي ظهرت في مقاطع متداولة محتجزة من قبل “الدعم السريع” في مطار مروي.

حميدتي يعلّق على احتجاز القوات المصرية في مطار مروي

وفي مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية“، قال “حميدتي” إنّ القوات المصرية المتواجدة في مطار مروي في أمان، مؤكّداً أنّ القوات غير محتجزة.

وأوضح: “نقول لإخواننا المصريين إنّ الأولاد المصريين في الحفظ والصون، ونحن مستعدون لإرجاعهم إلى مصر في أول فرصة”.

وأعرب حميدتي عن أسفه لتداول مقطعٍ يُظهر عناصر من الجيش المصري في مطار مروي.

وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق، أنه ينسّق مع “الجهات المعنية” في السودان لضمان تأمين قواته المتواجدة هناك ضمن عمليات تدريب مشترك.

وأوضح العقيد غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك“، إنّ الجيش يتابع من كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية.

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وقال إنه في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان؛ جارٍ التنسيقُ مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأهابت القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات.

وكانت مقاطع متداوَلة على نطاق واسع أظهرت عملية اعتقال قوات الدعم السريع لعدد من جنود وضباط الجيش المصري، داخل مطار مروي بعد سيطرة رجال حميدتي عليه.

وكانت قوات الدعم السريع قد اشتبكت منذ صباح، اليوم السبت، مع قوات الجيش السوداني، في تصعيدٍ للأزمة في البلاد.

وسيطرت قوات الدعم السريع على قواعد عسكرية يتواجد بها قوات مصرية كانت تشارك في تدريبات في السودان.

حميدتي يطمئن السيسي بعد أسر ضباط وجنود مصريين في السودان
حميدتي يطمئن السيسي بعد أسر ضباط وجنود مصريين في السودان

وقف رحلات الطيران إلى السودان

وفي سياق آخر، أعلنت شركات الخطوط الجوية الوطنية في كلٍّ من مصر والسعودية وتركيا، وقفَ رحلاتها الجوية إلى مطارات دولة السودان بدايةً من اليوم، السبت، بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها السودان.

وأعلنت شركة مصر للطيران وقفَ رحلاتها الجوية بين مصر والسودان لمدة 72 ساعة بداية من اليوم، بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها.

وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورةَ مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم، من خلال الاتصال بمركز خدمتها.

ومن ناحيتها، قالت شركة الطيران الوطنية السعودية، إنها علّقت جميع الرحلات الجوية من وإلى السودان، الذى يشهد اضطرابات “حتى إشعار آخر” بعد أن تعرّضت إحدى طائراتها لحادث في مطار الخرطوم اليوم السبت قبل الإقلاع.

وفى تركيا، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم السبت، عن إلغاء رحلاتها الجوية إلى السودان.

وقالت الخطوط التركية، في بيان، إنها ألغت رحلاتها إلى السودان بسبب المشاكل الأمنية في مطار الخرطوم.

المصدرفيسبوك، تويتر، قناة سكاي نيوز عربية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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