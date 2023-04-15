السبت, أبريل 15, 2023
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حياتنا

جورج وسوف يهدي ميسي “منشفة” .. كيف علّق الجمهور! (شاهد)

نشر جورج وسوف صور لحظة استلام ميسي هديته "المنشفة" على حساباته الرسمية في تويتر وفيسبوك.

كتب أنس السالم
هدية جورج وسوف إلى ميسي عبارة عن منشفة موقع عليها اسم اللاعب watanserb.com
هدية جورج وسوف إلى ميسي عبارة عن منشفة موقع عليها اسم اللاعب
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وطن – استلم نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدية وصلته من سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف.

هدية جورج وسوف إلى ميسي عبارة عن منشفة موقع عليها اسم اللاعب

وكانت الهدية التي وصلت من جورج وسوف، واستلمها ميسي في النادي الباريسي عبارة عن “منشفة” موقع عليها باسم “ميسي”، وقد بدا الأخير سعيداً وهو يحمل المنشفة ويلتقط الصور .

ونشر جورج وسوف صور لحظة استلام ميسي هديته “المنشفة” على حساباته الرسمية في تويتر وفيسبوك.

وتباينت تعليقات الجمهور على هدية سلطان الطرب للنجم الأرجنتيني بين معجب وآخر ساخر ، فيما وصف بعض المعلقين النجمين بأنهما “نوابغ الفن والرياضة”.

وقال أحد المعلقين: “افضل لاعب عندي مع العملاق الكبير جـورج وسوف”. بينما كتب ثانٍ :” ميسي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه”.

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جورج وسوف بعد وفاة نجله الأكبر وديع 

بعيداً عن “الهدية”، بات جورج وسوف يحاول التأقلم مع الحياة بعد فترة صعبة عاشها إثر وفاة نجله وديع في شهر يناير العام الجاري نتيجة مضاعفات صحية لعملية جراحية أجراها مؤخراً.

جورج وسوف وابنه الراحل وديع
جورج وسوف وابنه الراحل وديع

وقبل 3 ايام، شارك الفنان السوري متابعيه عبر حسابه في انستغرام، ابتهالا دينيا بصوته سبق وأطلقه قبل سنوات، إذ جاء في مطلع الدعاء “يا الله… يا عالماً بحالي، عليك إتكالي يا الله”.

 

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وكان سلطان الطرب قد أطلق مؤخرًا أغنية بعنوان “نص عمري” بمناسبة ذكرى مرور ٤٠ يوماً على رحيل نجله البكر “وديع”، وقد غلبت على الأغنية أجواء الفراق الحزينة.

 

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بينما أعلن وسوف عبر حسابه في انستغرام عن أول حفل غنائي له منذ وفاة ابنه “وديع” مطلع كانون الأول/يناير الفائت.

وتم الاعلان عن الحفلة التي ستقام في دبي أوبرا في الخامس من أيار/مايو القادم وسيجتمع وسوف في الحفل مع الفنان آدم.

 

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المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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