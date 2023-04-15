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رياضة

تعرف على مُعلقي القمم الأربعة الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
معلقي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا watanserb.com
معلقي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
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وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر في أرجاء المعمورة، المباريات المثيرة والحاسمة في ذات الوقت، في إياب منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وكشفت شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية. الناقل الحصري في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

معلقي مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وستنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا من حساب إياب دور الربع النهائي، الثلاثاء، بمواجهة نابولي وميلان، وستختتم بمواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، الأربعاء من هذا الأسبوع الجاري.

كما وسيعلق على مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على النحو الآتي:

تشيلسي X ريال مدريد ( المعلق اليمني حسن العيدروس).

نابولي X  ميلان (المعلق التونسي عصام الشوالي).

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إنتر ميلان X  بنفيكا (المعلق المصري علي محمد علي).

بايرن ميونخ X  مانشستر سيتي (المعلق الجزائري حفيظ دراجي).

مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كما وجاء مواعيد انطلاق المواجهات المثيرة والقوية بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، من منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، فيما يلي:

نابولي X  ميلان ( الثلاثاء، الساعة العاشرة مساءً).

تشيلسي X ريال مدريد (الثلاثاء، الساعة العاشرة مساءً)

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان X  بنفيكا (الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً).

بايرن ميونخ X  مانشستر سيتي ( الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً).

كما وستختتم منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا2022-2023، بحسم 4 فريق أوروبية بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي البطولة الأوروبية.

المصدروطن + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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