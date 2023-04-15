تعرف على مُعلقي القمم الأربعة الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر في أرجاء المعمورة، المباريات المثيرة والحاسمة في ذات الوقت، في إياب منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وكشفت شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية. الناقل الحصري في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

معلقي مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وستنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا من حساب إياب دور الربع النهائي، الثلاثاء، بمواجهة نابولي وميلان، وستختتم بمواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، الأربعاء من هذا الأسبوع الجاري.

كما وسيعلق على مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على النحو الآتي:

تشيلسي X ريال مدريد ( المعلق اليمني حسن العيدروس).

نابولي X ميلان (المعلق التونسي عصام الشوالي).

معلقي مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مباشرة و حصرياً على قناة 1 PREMIUM و 2 PREMIUM و قناة 4K pic.twitter.com/dLaA4qfPvD — أخبار باقة بي أن (@beiN_news1) April 14, 2023

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إنتر ميلان X بنفيكا (المعلق المصري علي محمد علي).

بايرن ميونخ X مانشستر سيتي (المعلق الجزائري حفيظ دراجي).

مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كما وجاء مواعيد انطلاق المواجهات المثيرة والقوية بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، من منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، فيما يلي:

نابولي X ميلان ( الثلاثاء، الساعة العاشرة مساءً).

تشيلسي X ريال مدريد (الثلاثاء، الساعة العاشرة مساءً)

إنتر ميلان X بنفيكا (الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً).

بايرن ميونخ X مانشستر سيتي ( الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً).

كما وستختتم منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا2022-2023، بحسم 4 فريق أوروبية بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي البطولة الأوروبية.