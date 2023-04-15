تشكيلة برشلونة ضد خيتافي والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة خيتافي، الأحد، في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويستضيف ملعب ” كوليسسوم ألفونسو بيريز”، مباراة برشلونة وخيتافي في منافسات الدوري الإسباني، عند الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

توقيت مباراة برشلونة وخيتافي

كما وستكون المباراة بتوقيت السعودية ودول الخليج العربي، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون عند الساعة الثالثة والربع مساءً.

🤗 دامت لكم الابتسامة 💙❤️ pic.twitter.com/EfsA2ElLAz — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 15, 2023

بينما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

معلق مباراة برشلونة ضد خيتافي

وسيتولى التعليق على مجريات أحداث مباراة برشلونة وخيتافي، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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كما وستبث المباراة على قناة ” “Bein sport premium H1 ، بتردد على القمر الصناعي ” النايل سات”، 12379، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة برشلونة ضد خيتافي

وسيعلب المدرب الإسباني تشافيير هرنانديز، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه خيتافي، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: أليخالدو بالدي، إريك غارسيا، رونالدو أراخو، جول كوندي.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، سيرخيو بوسيكيتس، جافي.

مركز الهجوم: أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز.

🔥 على قدم وساق 🔥 pic.twitter.com/2DKZgDLs5n — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 12, 2023

ويحافظ فريق برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، كما وبفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد برصيد 59 نقطة لهذا الموسم.