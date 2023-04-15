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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز بعد فوز باريس على وصيفه لانس

منافسات الجولة ال31 من الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز watanserb.com
ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز
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وطن- حافظ فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعد فوزه الثمين على وصيفه لانس بثلاثية مقابل هدف وحيد، في منافسات حساب الجولة ال31.

وافتتح هداف باريس سان جيرمان التاريخي كيليان مبابي أولى أهداف المباراة، عند الدقيقة ال31، عن طريق اللاعب كيليان مبابي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس

كما وعزز فيتور فيريرا ثاني الأهداف لصالح الفريق الباريسي، في الدقيقة ال37، ليسجل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالث الأهداف في الدقيقة 40، بعد تمريرة رائعة من زميله مبابي.

وسجل لانس الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك مرمى المتصدر باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في الدقيقة ال60، عن طريق اللاعب برزيمسلاف فرانكوفسكي من ركلة جزاء.

مبابي وميسي
مبابي وميسي

كما وشهدت المباراة طرد اللاعب ساليس عبد الصمد نجم فريق لانس، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ال19، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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ووصلت عدد تسديدات فريق باريس في المباراة إلى 15 تسديدة، مقابل 14 تسديدة للفريق المنافس لانس طيلة مجريات دقائق المباراة.

كما وتفوق فريق باريس في الاستحواذ على الكرة بنسبة 63%، على عكس الفريق المنافس لانس الذي وصلت نسبة استحواذه 37% في المباراة.

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه أنجيه، الجمعة، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعد فوز باريس سان جيرمان على منافسه لانس، على النحو الآتي:

باريس سان جيرمان 72 نقطة.

لانس 63 نقطة.

أولمبيك مارسيليا 61 نقطة.

موناكو 58 نقطة.

رين 53 نقطة.

ليل 52 نقطة.

أولمبيك ليون 50 نقطة.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

ريمس 47 نقطة.

نيس 45 نقطة.

لوريان 45 نقطة.

هدافو الدوري الفرنسي 2023

وآتى جدول ترتيب أبرز هدافين الدوري الفرنسي 2022-2023، كما يلي:

كيليان مبابي 20 هدفاً.

الكسندر لاكازيتي 19 هدفاً.

جوناثان ديفيد 19 هدفاً.

فولارين بالوغون 18 هدفاً.

وسام بن يدر 17 هدفاً.

المصدروطن + باريس سان جيرمان تويتر + الدوري الفرنسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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