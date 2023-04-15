ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز بعد فوز باريس على وصيفه لانس

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وطن- حافظ فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعد فوزه الثمين على وصيفه لانس بثلاثية مقابل هدف وحيد، في منافسات حساب الجولة ال31.

وافتتح هداف باريس سان جيرمان التاريخي كيليان مبابي أولى أهداف المباراة، عند الدقيقة ال31، عن طريق اللاعب كيليان مبابي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس

كما وعزز فيتور فيريرا ثاني الأهداف لصالح الفريق الباريسي، في الدقيقة ال37، ليسجل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالث الأهداف في الدقيقة 40، بعد تمريرة رائعة من زميله مبابي.

تيكي تاكا بين مبابي وميسي والأخير يهز شباك لونس 😮💙#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/NZVQrsUIZL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2023

وسجل لانس الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك مرمى المتصدر باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في الدقيقة ال60، عن طريق اللاعب برزيمسلاف فرانكوفسكي من ركلة جزاء.

كما وشهدت المباراة طرد اللاعب ساليس عبد الصمد نجم فريق لانس، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ال19، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ثلاث نقاط جديدة تُضاف لرصيد @PSG_arab في رحلة حفاظه على اللقب ليتسع الفارق على الصدارة لـ 9⃣ نقاط! 🔝#باريس_لانس | #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/fdXHx7PwCW — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) April 15, 2023

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ووصلت عدد تسديدات فريق باريس في المباراة إلى 15 تسديدة، مقابل 14 تسديدة للفريق المنافس لانس طيلة مجريات دقائق المباراة.

كما وتفوق فريق باريس في الاستحواذ على الكرة بنسبة 63%، على عكس الفريق المنافس لانس الذي وصلت نسبة استحواذه 37% في المباراة.

مبابي يصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي برصيد 139 هدفاً 🙌❤️#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/FFAonfloNS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2023

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه أنجيه، الجمعة، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعد فوز باريس سان جيرمان على منافسه لانس، على النحو الآتي:

باريس سان جيرمان 72 نقطة.

لانس 63 نقطة.

أولمبيك مارسيليا 61 نقطة.

موناكو 58 نقطة.

رين 53 نقطة.

ليل 52 نقطة.

أولمبيك ليون 50 نقطة.

ريمس 47 نقطة.

نيس 45 نقطة.

لوريان 45 نقطة.

هدافو الدوري الفرنسي 2023

وآتى جدول ترتيب أبرز هدافين الدوري الفرنسي 2022-2023، كما يلي:

كيليان مبابي 20 هدفاً.

الكسندر لاكازيتي 19 هدفاً.

جوناثان ديفيد 19 هدفاً.

فولارين بالوغون 18 هدفاً.

وسام بن يدر 17 هدفاً.