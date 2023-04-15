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تحولت لكتلة لهب.. قصف طائرة سعودية في مطار الخرطوم (فيديو)

أشارت أنباء أولية عن احتراق طائرات في مطار الخرطوم بقذائف أر بي جي، يعتقد أن من بينها طائرة سعودية من نوع ايرباص A330-300

كتب خالد الأحمد
احتراق طائرة سعودية داخل مطار الخرطوم watanserb.com
احتراق طائرة سعودية داخل مطار الخرطوم
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وطن- علقت الشركة السعودية للطيران رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض إحدى طائراتها لحادث في مطار العاصمة السودانية الخرطوم قبل مغادرتها المقررة إلى الرياض، السبت.

احتراق طائرة سعودية داخل مطار الخرطوم

وأشارت الخطوط الجوية السعودية في تغريدة على حسابها في “تويتر” إلى أن طائرة سعودية تعرضت لإطلاق نار في “مطار الخرطوم الدولي”، أثناء تجهيزها لرحلة العودة، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض صباح اليوم ولحقت بها أضرار.

واندلعت صباح اليوم، السبت، اشتباكات عنيفة بالأسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وأماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت عدة دول إلى التهدئة.

وتقع الاشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة.

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وأشارت أنباء أولية عن احتراق طائرات في مطار الخرطوم بقذائف أر بي جي، يعتقد أن من بينها طائرة سعودية من نوع ايرباص A330-300.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر. وقالت الشركة في بيان لها :”توضح الخطوط السعودية أن طائرتها من طراز إيرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 إبريل”.

وأضافت : “على الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى “السعودية” حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر”.

وتابع البيان :”تعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث”.

وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام سودانية، أن حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي “توقفت”، اليوم السبت، بسبب اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها مقاتلات جوية في نزاع بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

ونقل عن مصدر في مطار الخرطوم، تأكيده أن حركة الطيران في المطار توقفت بشكل نهائي، كذلك الحال مع انقطاع البث التلفزيون وقصف مباني التلفزيون في أم درمان.

ونشرت صفحة “سودان نيوز” على تويتر ما وصفته بكونه دخانا متصاعدا من مطار الخرطوم، بعد “إصابة طائرتين” الأولى سعودية والثانية من شركة “صن إير” السودانية، على حد قولها.

وبدا في المقطع دخان أسود كثيف يتصاعد من الطائرتين الرابضتين على مسافة بعيدة عن بعضهما في حرم المطار.

احتراق طائرة سعودية في مطار الخرطوم والمملكة تعلق الرحلات من وإلى السودان
احتراق طائرة سعودية في مطار الخرطوم والمملكة تعلق الرحلات من وإلى السودان

وزارة الخارجية السعودية تعلق

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد طالبت من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة وفق بيان نشرته على حسابها في “تويتر”.

ودعا وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” في تغريدة له على حسابه في “تويتر” الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته”.

وطالب بن فرحان “بالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.”

وتتواصل بعد ظهر السبت الاشتباكات التي اندلعت صباحا في السودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما الى نزاع مسلح.

وقالت نقابة الأطباء في بيان على فيسبوك إن ثلاثة مدنيين قتلوا من بينهم اثنان في مطار الخرطوم فيما لقي شخص ثالث حتفه اثناء المعارك في الأبيص بشمال كردفان (وسط السودان).

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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