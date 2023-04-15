تحولت لكتلة لهب.. قصف طائرة سعودية في مطار الخرطوم (فيديو)

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وطن- علقت الشركة السعودية للطيران رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض إحدى طائراتها لحادث في مطار العاصمة السودانية الخرطوم قبل مغادرتها المقررة إلى الرياض، السبت.

احتراق طائرة سعودية داخل مطار الخرطوم

وأشارت الخطوط الجوية السعودية في تغريدة على حسابها في “تويتر” إلى أن طائرة سعودية تعرضت لإطلاق نار في “مطار الخرطوم الدولي”، أثناء تجهيزها لرحلة العودة، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض صباح اليوم ولحقت بها أضرار.

بيان حول الحادث الذي تعرضت له طائرة #الخطوط_السعودية في مطار الخرطوم. pic.twitter.com/kgGj282Ko6 — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) April 15, 2023

واندلعت صباح اليوم، السبت، اشتباكات عنيفة بالأسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وأماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت عدة دول إلى التهدئة.

وتقع الاشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة.

🛑 احتراق طائرة مدنية سعودية في مطار الخرطوم pic.twitter.com/93Jg2YSzWl — ناصر عراقي (@nasernaser2244) April 15, 2023

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وأشارت أنباء أولية عن احتراق طائرات في مطار الخرطوم بقذائف أر بي جي، يعتقد أن من بينها طائرة سعودية من نوع ايرباص A330-300.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر. وقالت الشركة في بيان لها :”توضح الخطوط السعودية أن طائرتها من طراز إيرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 إبريل”.

بيان إلحاقي حول ما تعرضت له طائرة #الخطوط_السعودية في مطار الخرطوم الدولي. pic.twitter.com/tnOY5benhm — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) April 15, 2023

وأضافت : “على الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى “السعودية” حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر”.

وتابع البيان :”تعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث”.

تضرر طائرة سعودية من نوع إيرباص A330 تابعة للخطوط #السعودية من الاشتباكات العسكرية في #السودان pic.twitter.com/DL0mbJ1KO0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 15, 2023

وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام سودانية، أن حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي “توقفت”، اليوم السبت، بسبب اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها مقاتلات جوية في نزاع بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

ونقل عن مصدر في مطار الخرطوم، تأكيده أن حركة الطيران في المطار توقفت بشكل نهائي، كذلك الحال مع انقطاع البث التلفزيون وقصف مباني التلفزيون في أم درمان.

ونشرت صفحة “سودان نيوز” على تويتر ما وصفته بكونه دخانا متصاعدا من مطار الخرطوم، بعد “إصابة طائرتين” الأولى سعودية والثانية من شركة “صن إير” السودانية، على حد قولها.

وبدا في المقطع دخان أسود كثيف يتصاعد من الطائرتين الرابضتين على مسافة بعيدة عن بعضهما في حرم المطار.

تواصل تصاعد الدخان من مطار الخرطوم، عقب اصابة طائرتان مدنيتان تتبعان للخطوط الجوية السعودية وشركة " صن إير" السودانية.#السودان pic.twitter.com/L6l44lRMuY — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

وزارة الخارجية السعودية تعلق

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد طالبت من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة وفق بيان نشرته على حسابها في “تويتر”.

#تنبيه | تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة pic.twitter.com/IY0vlrmtEe — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 15, 2023

ودعا وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” في تغريدة له على حسابه في “تويتر” الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته”.

وطالب بن فرحان “بالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.”

ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) April 15, 2023

وتتواصل بعد ظهر السبت الاشتباكات التي اندلعت صباحا في السودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما الى نزاع مسلح.

وقالت نقابة الأطباء في بيان على فيسبوك إن ثلاثة مدنيين قتلوا من بينهم اثنان في مطار الخرطوم فيما لقي شخص ثالث حتفه اثناء المعارك في الأبيص بشمال كردفان (وسط السودان).