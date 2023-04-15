الجيش المصري يعلق على أسر جنوده في السودان.. وسبب تواجدهم هناك

- Advertisement -

وطن- أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا رسميا اليوم، السبت 15 ابريل، علقت فيه على احتجاز قوات الدعم السريع السودانية، لعدد من الضباط والجنود المصريين في مطار “مروي”، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين قوات حميدتي والجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان.

مصر تعلق على احتجاز قوات لها في السودان من قبل الدعم السريع

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، إن الجيش يتابع عن كثب الوضع في السودان.

وأوضح أن الجيش ينسق مع السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين القوات المصرية.

وجاء في البيان الذي نشر على صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الرسمية على “فيسبوك“: “تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية.”

وتابع البيان كاشفا عن سبب تواجد القوات المصرية في السودان:”وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جار التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية”.

- Advertisement -

واختتم البيان بالقول:”وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.”

اعتقال قوات مصرية في السودان

وأثبتت مقاطع فيديو متداوَلة لاعتقال ضباط وجنود مصريين في مطار “مروي” من قبل قوات الدعم السريع، صحةَ التقارير المتداوَلة عن تدخل مصري في أحداث السودان، ودعم السيسي للبرهان بقوات عسكرية ضد حميدتي.

المقاطع المتداوَلة على نطاق واسع بمواقع التواصل ورصدتها (وطن)، أظهرت عملية اعتقال قوات الدعم السريع لعدد من جنود وضباط الجيش المصري، داخل مطار مروي بعد سيطرة رجال حميدتي عليه.

فيديو يُظهر احتجاز مجموعة من الجنود المصريين إثر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل مطار مروي بشمال #السودان pic.twitter.com/nUwJxwANxO — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 15, 2023

ووثقت هذه المقاطع كيفية تعامل قوات الدعم السريع مع الجنود المصريين المعتقلين، والذين ظهروا بزيهم العسكري العائد للجيش المصري، ويبدو أنهم من قوات الصاعقة.

وبحسب المقطع، فقد ظهر أحدهم وهو يتحدث لقائد بالدعم السريع ويطلب منه الإذن بالتوضيح، قائلاً إنه ضابط برتبة نقيب في الجيش المصري، وإنه هو المسؤول عن تلك المجموعة.

صورة متداولة تظهر احتجاز مجموعة من الجنود المصريين في مطار مروي عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه pic.twitter.com/BnrogoiRFE — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 15, 2023

ليطلبَ القائد بالدعم السريع نقله من وسط الجنود “إلى جانب الضابط السوداني”، ثم ينتهي الفيديو دون توضيح مصير هؤلاء المعتقلين من الجيش المصري أو أي تفاصيل أخرى.

كما أظهرت صور متداوَلة احتجاز مجموعة من الجنود المصريين في مطار مروي عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه.

وكان أحد قيادات قوات الدعم السريع، ظهر أيضاً في مقطع فيديو من داخل مطار مروي وبجواره طائرة حربية سيطرت عليها قواته، مؤكّداً أنّ قواته تمكنت من طرد «المحتلين المصريين» والقوات المسلحة العميلة، حسب وصفه.

"هزمنا المحتـ ـلين المصريين والقوات العميلة"..

مقطع متداول لعناصر من قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مطار مروي العسكري pic.twitter.com/vi5mIjJpIA — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 15, 2023

وظهر في الفيديو احتفال قوات الدعم السريع بالسيطرة على مقاتلات مصرية عديدة متواجدة على أرض المطار، حيث ظهرت المقاتلات وعليها علم مصر واضحاً في مقاطع الفيديو.

وكانت مصادر عسكرية وسياسية، كشفت أنّ التوتر الحالي بين الجيش بقيادة البرهان، والدعم السريع بقيادة حميدتي، يعود إلى وجود مقاتلات من سلاح الجوي المصري في مطار مروي، وأنّ قادة «الدعم السريع» يرون فيها تهديداً.