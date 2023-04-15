السبت, أبريل 15, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالجيش المصري يعلق على أسر جنوده في السودان.. وسبب تواجدهم هناك
الهدهد

الجيش المصري يعلق على أسر جنوده في السودان.. وسبب تواجدهم هناك

القوات المسلحة المصرية قالت إن سبب تواجد قوات مصرية في السودان هو إجراء تدريبات مشتركة مع نظرائهم بالجيش السوداني

كتب باسل النجار
الجيش المصري يعلق على أسر جنوده في السودان watanserb.com
الجيش المصري يعلق على أسر جنوده في السودان
- Advertisement -

وطن- أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا رسميا اليوم، السبت 15 ابريل، علقت فيه على احتجاز قوات الدعم السريع السودانية، لعدد من الضباط والجنود المصريين في مطار “مروي”، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين قوات حميدتي والجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان.

مصر تعلق على احتجاز قوات لها في السودان من قبل الدعم السريع

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، إن الجيش يتابع عن كثب الوضع في السودان.

وأوضح أن الجيش ينسق مع السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين القوات المصرية.

وجاء في البيان الذي نشر على صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الرسمية على “فيسبوك“: “تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية.”

وتابع البيان كاشفا عن سبب تواجد القوات المصرية في السودان:”وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جار التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية”.

- Advertisement -

واختتم البيان بالقول:”وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.”

شاهد.. قوات الدعم السريع تحتجز «عناصر الجيش المصري» في الخرطوم
شاهد.. قوات الدعم السريع تحتجز «عناصر الجيش المصري» في الخرطوم

اعتقال قوات مصرية في السودان

وأثبتت مقاطع فيديو متداوَلة لاعتقال ضباط وجنود مصريين في مطار “مروي” من قبل قوات الدعم السريع، صحةَ التقارير المتداوَلة عن تدخل مصري في أحداث السودان، ودعم السيسي للبرهان بقوات عسكرية ضد حميدتي.

المقاطع المتداوَلة على نطاق واسع بمواقع التواصل ورصدتها (وطن)، أظهرت عملية اعتقال قوات الدعم السريع لعدد من جنود وضباط الجيش المصري، داخل مطار مروي بعد سيطرة رجال حميدتي عليه.

ووثقت هذه المقاطع كيفية تعامل قوات الدعم السريع مع الجنود المصريين المعتقلين، والذين ظهروا بزيهم العسكري العائد للجيش المصري، ويبدو أنهم من قوات الصاعقة.

وبحسب المقطع، فقد ظهر أحدهم وهو يتحدث لقائد بالدعم السريع ويطلب منه الإذن بالتوضيح، قائلاً إنه ضابط برتبة نقيب في الجيش المصري، وإنه هو المسؤول عن تلك المجموعة.

ليطلبَ القائد بالدعم السريع نقله من وسط الجنود “إلى جانب الضابط السوداني”، ثم ينتهي الفيديو دون توضيح مصير هؤلاء المعتقلين من الجيش المصري أو أي تفاصيل أخرى.

كما أظهرت صور متداوَلة احتجاز مجموعة من الجنود المصريين في مطار مروي عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه.

وكان أحد قيادات قوات الدعم السريع، ظهر أيضاً في مقطع فيديو من داخل مطار مروي وبجواره طائرة حربية سيطرت عليها قواته، مؤكّداً أنّ قواته تمكنت من طرد «المحتلين المصريين» والقوات المسلحة العميلة، حسب وصفه.

وظهر في الفيديو احتفال قوات الدعم السريع بالسيطرة على مقاتلات مصرية عديدة متواجدة على أرض المطار، حيث ظهرت المقاتلات وعليها علم مصر واضحاً في مقاطع الفيديو.

وكانت مصادر عسكرية وسياسية، كشفت أنّ التوتر الحالي بين الجيش بقيادة البرهان، والدعم السريع بقيادة حميدتي، يعود إلى وجود مقاتلات من سلاح الجوي المصري في مطار مروي، وأنّ قادة «الدعم السريع» يرون فيها تهديداً.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

عبد الفتاح البرهان يتابع الأحداث عبر “الجزيرة” من مقر قيادة الجيش (فيديو)

تقارير

أسسها البشير لخدمة مصالحه وكتبت نهايته.. ما هي قوات الدعم السريع؟

الهدهد

تحولت لكتلة لهب.. قصف طائرة سعودية في مطار الخرطوم (فيديو)

الهدهد

قصف صاروخي لمقرات الدعم السريع وأبراج الاتصالات التابعة لها (فيديو)

الهدهد

حميدتي يتحدى البرهان في أول تعليق له.. ما علاقة البشير بتحركات الجيش؟

الهدهد

السودان.. “الدعم السريع” تعتقل قوات مصرية داخل مطار مروي (فيديو)

الهدهد

طالبت بتنفيذ هذا الأمر فورا.. قطر تدخل على خط الأزمة في السودان

تقارير

الحرب تشتعل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. استهداف مواقع حساسة وسقوط مطار الخرطوم (فيديو)

اقتصاد

رويترز: صندوق النقد الدولي محبط من إصلاحات مصر الاقتصادية ولا دفعات جديدة حالياً

الهدهد

الخطة بدأت لإشعال السودان..صحيفة إماراتية تزعم وصول طائرات مصرية لدعم البرهان!

الهدهد

بعد جدل حذف صورة مرسي من رؤساء مصر.. موقف محرج لسامح شكري مع نظيره التركي (شاهد)

الهدهد

من مصر إلى موزبيق.. ابن زايد يغزو إفريقيا باحتلال ناعم بأسلحة الموانئ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عبد الفتاح البرهان يتابع الأحداث عبر “الجزيرة” من مقر قيادة الجيش (فيديو)

لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وقصف غرفة التحكم (فيديو)

أسسها البشير لخدمة مصالحه وكتبت نهايته.. ما هي قوات الدعم السريع؟

تحولت لكتلة لهب.. قصف طائرة سعودية في مطار الخرطوم (فيديو)

هولندا تُجيز “القتل الرحيم” بحق هذه الفئة من الأطفال.. ما القصة؟

قصف صاروخي لمقرات الدعم السريع وأبراج الاتصالات التابعة لها (فيديو)

فيما يلي قائمة بالفحوص الطبية التي يجب إجراؤها ابتداءً من سن الخمسين

حميدتي يتحدى البرهان في أول تعليق له.. ما علاقة البشير بتحركات الجيش؟

السودان.. “الدعم السريع” تعتقل قوات مصرية داخل مطار مروي (فيديو)

طالبت بتنفيذ هذا الأمر فورا.. قطر تدخل على خط الأزمة في السودان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC